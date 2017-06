Feb 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DB8 SBBJ 22-Feb-12 99.8749 9.1437 1 100 99.8749 9.1437 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.8505 9.1110 2 65 99.8498 9.1509 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.8267 9.0520 1 30 99.8267 9.0520 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.8256 9.1096 1 17.7 99.8256 9.1096 INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 99.7480 9.2198 2 125 99.7472 9.2506 INE705A16CY0 VIJAYA BK 27-Feb-12 99.7486 9.1992 1 100 99.7486 9.1992 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.7472 9.2506 1 50 99.7472 9.2506 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.7478 9.2286 1 50 99.7478 9.2286 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.7478 9.2286 1 50 99.7478 9.2286 INE171A16CL2 THE FEDERAL BK 28-Feb-12 99.7235 9.2002 1 150 99.7235 9.2002 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.7235 9.2002 1 100 99.7235 9.2002 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 99.7261 9.1134 2 75 99.7265 9.1001 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.7220 9.2503 1 50 99.7220 9.2503 INE166A16EF0 THE VYSYA BK 28-Feb-12 99.7164 9.4363 1 19 99.7164 9.4363 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.6968 9.2504 3 125 99.6968 9.2504 INE112A16AS5 CORPORATION BK 29-Feb-12 99.7013 9.1127 2 100 99.7017 9.1004 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.6952 9.2993 1 36 99.6952 9.2993 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.6699 9.2989 2 100 99.6699 9.2989 INE695A16BH0 UNITED BK OF INDIA 1-Mar-12 99.6716 9.2508 1 25 99.6716 9.2508 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.6455 9.2752 1 50 99.6455 9.2752 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 99.6465 9.2489 1 25 99.6465 9.2489 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.6276 9.7453 1 0.1 99.6276 9.7453 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.5687 9.2995 4 128 99.5705 9.2614 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.5572 9.5495 1 15 99.5572 9.5495 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.5685 9.3047 2 4.8 99.5685 9.3047 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.5230 9.2073 1 26 99.5230 9.2073 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.5215 9.2364 1 3 99.5215 9.2364 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.4835 9.4751 1 10 99.4835 9.4751 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.4705 9.2527 4 150 99.4741 9.1890 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 99.4687 9.2847 2 50 99.4695 9.2698 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.4661 9.3295 1 25 99.4661 9.3295 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.3648 9.7219 3 125 99.2658 11.2489 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.3922 9.3002 1 50 99.3922 9.3002 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.4318 8.6908 1 3.3 99.4318 8.6908 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.3967 9.2309 1 0.03 99.3967 9.2309 INE141A16CZ5 OBC 13-Mar-12 99.3758 9.1706 1 8.8 99.3758 9.1706 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.3405 9.3198 1 50 99.3405 9.3198 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.3436 9.2757 1 30 99.3436 9.2757 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.3349 9.3995 1 25 99.3349 9.3995 INE090A16LX0 ICICI BK 14-Mar-12 99.3403 9.3227 1 2 99.3403 9.3227 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 99.3087 9.4104 2 75 99.3071 9.4323 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.3022 9.4995 2 30 99.3022 9.4995 INE008A16IO7 IDBI BK 19-Mar-12 99.2163 9.3003 1 100 99.2163 9.3003 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 99.1996 9.5001 1 25 99.1996 9.5001 INE141A16DB4 OBC 20-Mar-12 99.2056 9.1337 1 1 99.2056 9.1337 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 99.1484 9.5001 2 25 99.1484 9.5001 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 99.1573 9.4000 1 25 99.1573 9.4000 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 99.1484 9.5001 1 25 99.1484 9.5001 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 99.1193 9.8276 2 2.45 99.1193 9.8276 INE608A16AP8 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-12 99.0825 9.6568 2 0.31 99.0825 9.6568 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 99.0155 9.5504 5 125 99.0155 9.5504 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.0314 9.3947 1 38.5 99.0314 9.3947 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.9988 9.7140 1 10 98.9988 9.7140 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.0115 9.5896 1 7 99.0115 9.5896 INE238A16LE5 AXIS BK 27-Mar-12 98.9742 9.6999 1 100 98.9742 9.6999 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.9493 9.6894 1 255 98.9493 9.6894 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.9621 9.5702 1 25 98.9621 9.5702 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.9130 9.5504 1 25 98.9130 9.5504 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 98.7450 10.0847 1 200 98.7450 10.0847 INE476A16FY1 CANARA BK 3-Apr-12 98.7388 10.1352 1 150 98.7388 10.1352 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK 3-Apr-12 98.8064 9.5854 1 0.1 98.8064 9.5854 INE112A16922 CORPORATION BK 16-Apr-12 98.5584 9.0488 2 4.11 98.5584 9.0488 INE654A16AJ5 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Apr-12 98.5655 9.0036 1 1.2 98.5655 9.0036 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 98.0528 9.9296 1 140 98.0528 9.9296 INE750E16996 STANDARD CHARTERED BK 2-May-12 97.9659 10.1048 1 25 97.9659 10.1048 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 97.9313 10.1451 1 5 97.9313 10.1451 INE654A16BL9 STATE BK OF TRAVANCORE 7-May-12 97.8353 10.0950 1 5 97.8353 10.0950 INE112A16AZ0 CORPORATION BK 11-May-12 97.7315 10.0862 2 100 97.7312 10.0873 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 97.6262 10.0853 5 275 97.6257 10.0875 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 97.6106 10.1532 6 205 97.6021 10.1902 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 97.6137 10.1398 5 150 97.6131 10.1423 INE691A16FG2 UCO BK 15-May-12 97.6096 10.1575 2 50 97.6096 10.1575 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 97.6148 10.1349 1 30 97.6148 10.1349 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 97.6343 10.0500 1 25 97.6343 10.0500 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 97.5306 10.1557 10 475 97.5236 10.1850 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 97.5355 10.1349 4 130 97.5355 10.1349 INE654A16AP2 STATE BK OF TRAVANCORE 21-May-12 97.4159 10.3002 1 25 97.4159 10.3002 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.5818 10.0502 1 25 97.5818 10.0502 INE651A16CO7 STATE BK OF MYSORE 24-May-12 97.4306 10.3501 1 50 97.4306 10.3501 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 97.2962 10.3501 1 25 97.2962 10.3501 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 97.2395 10.0601 1 25 97.2395 10.0601 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 97.3464 10.0502 1 25 97.3464 10.0502 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 97.2158 10.3499 1 50 97.2158 10.3499 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.0233 9.7376 1 1.5 97.0233 9.7376 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 96.6905 10.5874 1 250 96.6905 10.5874 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 96.6634 10.5874 2 250 96.6634 10.5874 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 96.9229 9.7378 1 50 96.9229 9.7378 INE528G16KZ3 YES BK 13-Jul-12 96.1136 10.0401 1 0.1 96.1136 10.0401 INE090A16OO3 ICICI BK 17-Jul-12 95.9984 10.3501 1 25 95.9984 10.3501 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.4997 10.0001 1 50 95.4997 10.0001 INE141A16EL1 OBC 9-Aug-12 95.4498 10.0000 1 50 95.4498 10.0000 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 94.5585 10.0500 2 25 94.5585 10.0500 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 94.5364 10.2901 1 25 94.5364 10.2901 INE090A16PO0 ICICI BK 27-Sep-12 94.3536 9.7950 1 0.25 94.3536 9.7950 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 93.6436 10.1125 1 0.6 93.6436 10.1125 INE090A16QB5 ICICI BK 31-Oct-12 93.3944 10.0450 1 0.25 93.3944 10.0450 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 92.8696 9.9025 1 25 92.8696 9.9025 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.6612 10.0725 2 17.7 92.6612 10.0725 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.6395 10.1400 1 25 92.6395 10.1400 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 92.6549 9.9776 1 15 92.6549 9.9776 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 92.4055 10.1688 3 40 92.3978 10.1800 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.1897 10.0726 1 5 92.1897 10.0726 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.7141 9.9325 1 0.01 91.7141 9.9325 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 91.3522 10.1925 1 0.01 91.3522 10.1925 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 90.9522 10.0581 6 130 90.9547 10.0550 INE695A16DY1 UNITED BK OF INDIA 14-Feb-13 90.8886 10.0800 3 100 90.8886 10.0800 INE237A16NX3 KOTAK MAH BK 14-Feb-13 90.8722 10.1000 1 100 90.8722 10.1000 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 90.8931 10.0746 2 68 90.8927 10.0750 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 90.8946 10.0450 5 215 90.8946 10.0451 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 90.8720 10.0725 2 100 90.8720 10.0725 INE695A16DZ8 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-13 90.8699 10.0750 2 90 90.8699 10.0750 INE528G16OC4 YES BK 15-Feb-13 90.8494 10.0999 1 7 90.8494 10.0999 INE237A16NY1 KOTAK MAH BK 16-Feb-13 90.8265 10.1000 1 70 90.8265 10.1000 =============================================================================================== Note:- *: Crores