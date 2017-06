Feb 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.9515 8.8578 3 88 99.9498 9.1661 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.9501 9.1175 2 47 99.9493 9.2574 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.9516 8.8373 1 25 99.9516 8.8373 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.9269 8.9003 1 30 99.9269 8.9003 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.9247 9.1684 1 7.3 99.9247 9.1684 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.8490 9.1997 2 75 99.8490 9.1997 INE608A16AI3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-12 99.8494 9.1753 1 25 99.8494 9.1753 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.8484 9.2363 2 10 99.8484 9.2363 INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 99.8479 9.2668 1 1 99.8479 9.2668 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.8241 9.1902 4 125 99.8229 9.2509 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.8547 8.8519 1 25 99.8547 8.8519 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 99.8248 9.1515 1 10 99.8248 9.1515 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.7699 9.3520 2 150 99.7688 9.3982 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.7656 9.5286 1 100 99.7656 9.5286 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.7712 9.3004 1 50 99.7712 9.3004 INE608A16CB4 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-12 99.7712 9.3004 1 40 99.7712 9.3004 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.7712 9.3004 1 25 99.7712 9.3004 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.7468 9.2666 4 275 99.7456 9.3093 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.7458 9.3031 5 230 99.7453 9.3203 INE008A16FM7 IDBI BK 2-Mar-12 99.7431 9.4010 2 100 99.7431 9.4010 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 99.7472 9.2506 1 100 99.7472 9.2506 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.7459 9.2983 1 25 99.7459 9.2983 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 99.6699 9.3000 1 50 99.6699 9.3000 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.6438 9.3198 1 25 99.6438 9.3198 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.6438 9.3198 1 25 99.6438 9.3198 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.6194 9.2959 2 70 99.6250 9.1593 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.6234 9.1986 1 10 99.6234 9.1986 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.5641 9.4000 1 50 99.5641 9.4000 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.4876 9.3995 1 25 99.4876 9.3995 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.4876 9.3995 1 25 99.4876 9.3995 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 99.4649 9.3506 1 25 99.4649 9.3506 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 99.4984 9.2003 1 11 99.4984 9.2003 INE528G16IV6 YES BK 14-Mar-12 99.4307 9.4993 1 25 99.4307 9.4993 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.4112 9.3993 1 50 99.4112 9.3993 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.4143 9.3496 1 25 99.4143 9.3496 INE608A16AN3 PUNJAB SINDH BK 16-Mar-12 99.3825 9.4495 1 25 99.3825 9.4495 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 99.3890 9.3494 1 25 99.3890 9.3494 INE090A16LR2 ICICI BK 19-Mar-12 99.3000 9.5297 1 25 99.3000 9.5297 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.3034 9.4831 1 25 99.3034 9.4831 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.2780 9.4806 2 100 99.2772 9.4908 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 99.2509 9.4995 1 25 99.2509 9.4995 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.1155 9.5801 1 23 99.1155 9.5801 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.0843 9.3700 1 100 99.0843 9.3700 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.0191 9.5151 1 110 99.0191 9.5151 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 98.6405 10.4803 1 50 98.6405 10.4803 INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 98.4990 10.3003 2 150 98.4990 10.3003 INE160A16ET4 PUNJAB NATIONAL BK 3-May-12 98.0451 10.2502 1 5 98.0451 10.2502 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 97.8299 10.3802 1 25 97.8299 10.3802 INE166A16EQ7 ING VYSYA BK 14-May-12 97.6713 10.4848 6 235 97.6713 10.4848 INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 97.7368 10.1831 1 4 97.7368 10.1831 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 97.7119 10.1752 13 355 97.7119 10.1752 INE166A16ER5 ING VYSYA BK 15-May-12 97.6439 10.4848 4 200 97.6439 10.4848 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 97.7050 10.2067 4 111.25 97.7031 10.2152 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 97.7097 10.1852 2 50 97.7097 10.1852 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 97.5443 10.2099 14 600 97.5167 10.3276 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 97.5500 10.1858 6 400 97.5496 10.1874 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 97.5710 10.0960 6 335 97.5730 10.0877 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 97.5496 10.1874 2 250 97.5496 10.1874 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.5407 10.3402 2 75 97.5407 10.3402 INE683A16633 THE SOUTH INDIAN BANK 22-May-12 97.4170 10.6351 1 25 97.4170 10.6351 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 97.3217 10.2498 1 50 97.3217 10.2498 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 97.2911 10.3702 1 50 97.2911 10.3702 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 97.1755 10.3001 1 25 97.1755 10.3001 INE608A16CE8 PUNJAB AND SIND BK 7-Jun-12 97.0470 10.3798 1 25 97.0470 10.3798 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.0564 10.2500 1 25 97.0564 10.2500 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.0564 10.2500 1 25 97.0564 10.2500 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 96.9399 10.3801 1 75 96.9399 10.3801 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 96.7991 10.5874 2 200 96.7991 10.5874 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.8628 10.3699 2 50 96.8628 10.3699 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 96.7719 10.5875 4 150 96.7719 10.5875 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 96.8391 10.3599 1 50 96.8391 10.3599 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.0004 9.8149 1 25 97.0004 9.8149 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 96.7532 10.3801 1 50 96.7532 10.3801 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.7774 10.3001 1 25 96.7774 10.3001 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 96.7062 10.3599 1 25 96.7062 10.3599 INE691A16ED2 UCO BK 13-Jul-12 96.1031 10.3500 1 45 96.1031 10.3500 INE090A16OJ3 ICICI BK 13-Jul-12 96.1031 10.3500 1 35 96.1031 10.3500 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.0246 10.3500 1 35 96.0246 10.3500 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 95.4786 10.3501 1 45 95.4786 10.3501 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.5204 10.2499 1 25 95.5204 10.2499 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 95.1121 10.2501 1 25 95.1121 10.2501 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 94.6468 10.2200 1 11.02 94.6468 10.2200 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 94.5816 10.2501 1 25 94.5816 10.2501 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 94.6981 9.9201 1 25 94.6981 9.9201 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 94.2223 10.2200 1 10 94.2223 10.2200 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 92.7191 10.2000 2 50 92.7522 10.1501 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 92.5513 10.2000 1 25 92.5513 10.2000 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 92.5273 10.2001 2 50 92.5273 10.2001 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.2552 10.1800 1 75 92.2552 10.1800 INE090A16SE5 ICICI BK 1-Feb-13 91.2229 10.1500 1 2 91.2229 10.1500 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 90.9844 10.0746 4 107 90.9840 10.0751 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 90.9858 10.0448 7 235 90.9857 10.0450 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 90.9979 10.0300 1 25 90.9979 10.0300 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 90.8907 10.0775 2 500 90.8907 10.0775 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 90.9051 10.0600 1 25 90.9051 10.0600 INE976G16109 THE RATNAKAR BK 18-Feb-13 90.5857 10.4500 1 25 90.5857 10.4500 INE683A16625 THE SOUTH INDIAN BANK 18-Feb-13 90.7164 10.2900 1 15 90.7164 10.2900 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 90.9111 10.0250 2 125 90.9111 10.0250 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 90.8254 10.1291 4 80 90.8494 10.0999 INE695A16EB7 UNITED BK OF INDIA 19-Feb-13 90.8308 10.1225 1 50 90.8308 10.1225 INE237A16NZ8 KOTAK MAH BK 19-Feb-13 90.8494 10.0999 1 10 90.8494 10.0999 INE565A16558 INDIAN OVERSEAS BK 20-Feb-13 90.8637 10.0550 1 10 90.8637 10.0550 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 90.8637 10.0550 1 10 90.8637 10.0550 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com