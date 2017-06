Feb 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE036D16BF5 KARUR VYSYA BNK 27-Feb-12 99.8748 9.1511 2 75 99.8748 9.1511 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.8743 9.1852 4 75 99.8741 9.2023 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.8750 9.1340 2 75 99.8755 9.0998 INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 99.8741 9.2023 2 50.05 99.8736 9.2389 INE648A16CF1 SBBJ 27-Feb-12 99.8810 8.6973 1 25 99.8810 8.6973 INE237A16IY1 KOTAK MAH BK 27-Feb-12 99.8741 9.2023 1 25 99.8741 9.2023 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.8741 9.2056 2 11 99.8736 9.2389 INE166A16EF0 THE VYSYA BK 28-Feb-12 99.8453 9.4242 1 51 99.8453 9.4242 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.8490 9.1997 1 25 99.8490 9.1997 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 99.8498 9.1509 1 15 99.8498 9.1509 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.8196 9.4249 2 100 99.8210 9.3503 INE652A16BR0 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-12 99.8248 9.1515 1 25 99.8248 9.1515 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 99.7988 9.1983 3 150 99.7988 9.1983 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.7955 9.3494 1 50 99.7955 9.3494 INE683A16542 THE SOUTH INDIAN BANK 1-Mar-12 99.7966 9.2990 1 50 99.7966 9.2990 INE608A16BY8 PUNJAB SINDH BK 2-Mar-12 99.7690 9.3900 1 200 99.7690 9.3900 INE168A16DF8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Mar-12 99.7700 9.3493 2 50 99.7700 9.3493 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.7737 9.1985 1 50 99.7737 9.1985 INE141A16FI4 OBC 2-Mar-12 99.7700 9.3493 1 25 99.7700 9.3493 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 99.7706 9.3248 1 20 99.7706 9.3248 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.6903 9.4482 3 200 99.6906 9.4401 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.6965 9.2588 3 100 99.6961 9.2718 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.6947 9.3155 2 35 99.6971 9.2412 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.6880 9.5197 1 25 99.6880 9.5197 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.7175 9.4004 1 25 99.7175 9.4004 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.6699 9.2989 2 200 99.6699 9.2989 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.6699 9.2989 1 50 99.6699 9.2989 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.6681 9.3498 1 15 99.6681 9.3498 INE168A16DL6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Mar-12 99.6726 9.2226 1 0.4 99.6726 9.2226 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.6474 9.2253 3 8 99.6474 9.2253 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 99.6123 9.4708 1 25 99.6123 9.4708 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.6111 9.5002 1 25 99.6111 9.5002 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 99.5866 9.4698 1 70 99.5866 9.4698 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.5957 9.2605 1 25 99.5957 9.2605 INE141A16FM6 OBC 9-Mar-12 99.6004 9.1535 1 10 99.6004 9.1535 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 99.5595 9.4996 1 25 99.5595 9.4996 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.5095 9.4692 1 50 99.5095 9.4692 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.5105 9.4498 1 25 99.5105 9.4498 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.5203 9.2597 1 25 99.5203 9.2597 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.4849 9.4492 1 200 99.4849 9.4492 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 99.4637 9.8409 1 25 99.4637 9.8409 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.4592 9.4507 2 100 99.4592 9.4507 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.4592 9.4507 2 50 99.4592 9.4507 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.4701 9.2587 1 25 99.4701 9.2587 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.4632 9.3804 1 3 99.4632 9.3804 INE238A16IM4 AXIS BK 15-Mar-12 99.4564 9.4999 1 25 99.4564 9.4999 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.4307 9.4993 1 10 99.4307 9.4993 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.4535 9.1168 1 5 99.4535 9.1168 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 99.3208 9.6001 2 50 99.3208 9.6001 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 99.2689 9.6006 2 75 99.2689 9.6006 INE695A16CI6 UNITED BK OF INDIA 23-Mar-12 99.2212 9.5498 2 100 99.2212 9.5498 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.1678 9.2815 1 125 99.1678 9.2815 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.1475 9.5102 1 50 99.1475 9.5102 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 99.1440 9.5496 2 50 99.1440 9.5496 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.1415 9.5778 1 25 99.1415 9.5778 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.1201 9.5298 1 50 99.1201 9.5298 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.1228 9.5003 1 50 99.1228 9.5003 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.0873 9.6056 2 102 99.0635 9.8587 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.0878 9.6005 1 25 99.0878 9.6005 INE090A16MD0 ICICI BK 28-Mar-12 99.0878 9.6005 1 25 99.0878 9.6005 INE090A16MD0 ICICI BK 28-Mar-12 99.1137 9.5998 1 10 99.1137 9.5998 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.9428 9.5122 1 240 98.9428 9.5122 INE166A16EJ2 ING VYSYA BK 3-Apr-12 98.8365 10.4799 1 50 98.8365 10.4799 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 98.7765 9.6193 1 3.84 98.7765 9.6193 INE648A16DN3 SBBJ 23-Apr-12 98.4019 9.7175 1 45 98.4019 9.7175 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.5173 10.3251 2 125 97.5173 10.3251 INE095A16FA9 INDUSIND BK 22-May-12 97.4564 10.5849 1 100 97.4564 10.5849 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 97.5173 10.3251 1 50 97.5173 10.3251 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.5203 10.3123 1 30 97.5203 10.3123 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 97.1888 10.2502 1 50 97.1888 10.2502 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 96.9709 10.1800 3 275 96.9709 10.1800 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 96.8270 10.5849 3 125 96.8270 10.5849 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 96.9243 10.2500 1 50 96.9243 10.2500 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 96.7984 10.5897 7 600 96.7975 10.5929 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 96.9185 10.2700 2 25 96.9185 10.2700 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 96.7066 10.6243 4 250 96.7064 10.6248 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.7691 10.3276 1 25 96.7691 10.3276 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 96.7510 10.3001 1 25 96.7510 10.3001 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.6767 10.0376 1 5 96.6767 10.0376 INE750E16AE4 STANDARD CHARTERED BK 28-Jun-12 96.4179 10.6775 2 8.75 96.4179 10.6775 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 94.7795 9.8551 1 25 94.7795 9.8551 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 93.2816 10.1499 1 25 93.2816 10.1499 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 92.6189 10.1000 2 100 92.6189 10.1000 INE649A16BV8 STATE BK OF HYDERABAD 7-Dec-12 92.6257 10.0900 1 100 92.6257 10.0900 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 92.5273 10.2001 1 10 92.5273 10.2001 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 92.4767 10.1000 2 125 92.4767 10.1000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.4530 10.1001 1 50 92.4530 10.1001 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.4797 10.0274 1 25 92.4797 10.0274 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 92.0987 10.2000 1 10 92.0987 10.2000 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 91.9590 10.1000 1 50 91.9590 10.1000 INE238A16NA9 AXIS BK 14-Feb-13 91.0699 9.9975 1 40 91.0699 9.9975 INE090A16SM8 ICICI BK 14-Feb-13 91.0699 9.9975 1 26 91.0699 9.9975 INE705A16EC2 VIJAYA BK 19-Feb-13 90.8138 10.1711 7 290 90.8106 10.1751 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 90.8353 10.1449 2 100 90.8353 10.1449 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 90.7205 10.2850 1 7.5 90.7205 10.2850 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 90.7918 10.1700 4 155 90.7918 10.1700 INE654A16BN5 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Feb-13 90.8288 10.1250 2 100 90.8288 10.1250 INE565A16558 INDIAN OVERSEAS BK 20-Feb-13 90.8412 10.1099 3 75 90.8823 10.0600 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com