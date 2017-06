Feb 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE705A16CY0 VIJAYA BK 27-Feb-12 99.9004 9.0976 1 100 99.9004 9.0976 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.9018 8.9719 2 40 99.9004 9.0976 INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 99.8994 9.1890 1 25 99.8994 9.1890 INE608A16AI3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-12 99.9004 9.0976 1 25 99.9004 9.0976 INE648A16CF1 SBBJ 27-Feb-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE166A16EF0 THE VYSYA BK 28-Feb-12 99.8755 9.0998 2 200 99.8755 9.0998 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.8756 9.0936 3 175 99.8719 9.3633 INE171A16CL2 THE FEDERAL BK 28-Feb-12 99.8755 9.0998 1 150 99.8755 9.0998 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.8755 9.0998 3 105 99.8755 9.0998 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.8762 9.0486 1 25 99.8762 9.0486 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.8502 9.1260 6 245 99.8498 9.1509 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.8476 9.2852 1 20 99.8476 9.2852 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 99.8239 9.1986 2 125 99.8239 9.1986 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.8235 9.2195 1 100 99.8235 9.2195 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.8226 9.2666 1 10 99.8226 9.2666 INE141A16FI4 OBC 2-Mar-12 99.7977 9.2486 2 165 99.7977 9.2486 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.7977 9.2486 3 105 99.7977 9.2486 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.7988 9.1983 1 50 99.7988 9.1983 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.7201 9.3149 3 125 99.7216 9.2636 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.7212 9.2776 3 113 99.7218 9.2569 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.7208 9.2903 3 75 99.7214 9.2703 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.6964 9.2620 2 156 99.6986 9.1953 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.6962 9.2687 1 100 99.6962 9.2687 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.6699 9.2989 1 50 99.6699 9.2989 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.6721 9.2367 1 25 99.6721 9.2367 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.6726 9.2226 1 2.8 99.6726 9.2226 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.6385 9.4590 1 5 99.6385 9.4590 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 99.6462 9.2568 1 0.05 99.6462 9.2568 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.6213 9.2501 1 53.5 99.6213 9.2501 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.6009 9.7503 1 10 99.6009 9.7503 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.5438 9.2931 1 3 99.5438 9.2931 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.5449 9.2706 1 2 99.5449 9.2706 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.4821 9.5009 2 50 99.4821 9.5009 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.5079 9.5003 2 25 99.5079 9.5003 INE528G16IV6 YES BK 14-Mar-12 99.5014 9.1450 1 2 99.5014 9.1450 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 99.4610 9.4191 1 25 99.4610 9.4191 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.4704 9.2540 1 5 99.4704 9.2540 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.4647 9.3541 1 3 99.4647 9.3541 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 99.2795 9.8108 1 10.5 99.2795 9.8108 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 99.2861 9.7203 1 9.5 99.2861 9.7203 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.2893 9.3308 1 2 99.2893 9.3308 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.1590 9.6739 1 245 99.1590 9.6739 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.1593 9.6707 2 65.5 99.1571 9.6961 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.1806 9.4236 2 29 99.1675 9.5754 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 99.1611 9.6497 1 10 99.1611 9.6497 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.1854 9.6700 1 10 99.1854 9.6700 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.1554 9.4214 1 5 99.1554 9.4214 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 99.0763 9.4526 1 50 99.0763 9.4526 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.0427 9.7998 1 25 99.0427 9.7998 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 98.7186 10.2996 1 5 98.7186 10.2996 INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 98.5542 10.2973 1 150 98.5542 10.2973 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 97.8605 10.4999 1 100 97.8605 10.4999 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 97.6687 10.2498 3 100 97.6687 10.2498 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 97.5750 10.3080 11 350 97.5826 10.2751 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 97.5706 10.3274 5 225 97.5706 10.3274 INE166A16ES3 ING VYSYA BK 21-May-12 97.5344 10.4852 3 150 97.5344 10.4852 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.5792 10.2899 2 35 97.5838 10.2699 INE008A16GS2 IDBI BK 21-May-12 97.5734 10.3152 1 25 97.5734 10.3152 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 97.6067 10.1702 1 10 97.6067 10.1702 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 97.5450 10.3218 20 675 97.5442 10.3251 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.5442 10.3251 8 340 97.5442 10.3251 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.5479 10.3092 1 50 97.5479 10.3092 INE683A16633 THE SOUTH INDIAN BANK 22-May-12 97.5187 10.4350 1 45 97.5187 10.4350 INE648A16DS2 SBBJ 23-May-12 97.5274 10.2819 4 125 97.5273 10.2824 INE237A16OA9 KOTAK MAH BK 23-May-12 97.4997 10.4001 1 40 97.4997 10.4001 INE141A16GK8 OBC 24-May-12 97.4928 10.3150 2 200 97.4928 10.3150 INE171A16BL4 THE FEDERAL BK 29-May-12 97.4822 9.8201 1 25 97.4822 9.8201 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 97.0124 11.0202 1 2 97.0124 11.0202 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.0081 10.3278 9 870 97.0089 10.3249 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 96.8546 10.5837 4 200 96.8535 10.5873 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 96.9507 10.2500 1 50 96.9507 10.2500 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.9219 10.3499 1 30 96.9219 10.3499 INE683A16369 THE SOUTH INDIAN BANK 27-Jun-12 96.5018 10.5850 2 275 96.5018 10.5850 INE528G16KX8 YES BK 4-Jul-12 96.4021 10.3200 1 4.5 96.4021 10.3200 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 96.2172 10.2500 1 100 96.2172 10.2500 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.2959 9.7500 1 4.5 96.2959 9.7500 INE562A16878 INDIAN BK 17-Jul-12 96.0874 10.2500 1 50 96.0874 10.2500 INE171A16CE7 THE FEDERAL BK 20-Aug-12 95.4068 9.8169 1 38 95.4068 9.8169 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 95.1376 10.2499 1 100 95.1376 10.2499 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 94.5352 10.3939 1 165 94.5352 10.3939 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 94.6566 10.1499 2 25 94.6566 10.1499 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 94.8226 9.8174 2 25 94.8226 9.8174 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 94.7763 9.9100 1 25 94.7763 9.9100 INE683A16476 THE SOUTH INDIAN BANK 22-Oct-12 93.6031 10.3076 1 0.5 93.6031 10.3076 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.2139 9.9896 3 150 93.3157 9.8291 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.8815 9.9906 2 100 92.9872 9.8311 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.7423 10.1650 1 10 92.7423 10.1650 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 92.6089 10.1500 1 25 92.6089 10.1500 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 92.6089 10.1500 1 25 92.6089 10.1500 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 92.5004 10.1000 1 100 92.5004 10.1000 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 92.5004 10.1000 1 100 92.5004 10.1000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.4185 10.1500 1 25 92.4185 10.1500 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.4358 10.1250 3 20 92.4358 10.1250 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3473 10.1500 1 25 92.3473 10.1500 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 92.6181 9.6649 3 12 92.6181 9.6649 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.5273 9.6650 1 12 92.5273 9.6650 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 92.0987 10.2000 1 25 92.0987 10.2000 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 90.9528 10.1700 1 25 90.9528 10.1700 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 90.8377 10.1700 1 50 90.8377 10.1700 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 90.8414 10.1375 1 100 90.8414 10.1375 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 90.7812 10.1550 7 325 90.7688 10.1700 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 90.7688 10.1700 4 150 90.7688 10.1700 =============================================================================================== Note:- *: Crores