Feb 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 99.9296 8.5764 5 205 99.9384 7.4993 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.9316 8.3328 3 60 99.9384 7.4993 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.9384 7.4993 1 25 99.9384 7.4993 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.9384 7.4993 1 25 99.9384 7.4993 INE008A16FK1 IDBI BK 27-Feb-12 99.9261 8.9978 1 12 99.9261 8.9978 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.9028 8.8815 3 275 99.9069 8.5033 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.9004 9.0976 2 100 99.9004 9.0976 INE528G16IN3 YES BK 28-Feb-12 99.9015 8.9970 1 13 99.9015 8.9970 INE237A16IX3 KOTAK MAH BK 28-Feb-12 99.9015 8.9970 1 12 99.9015 8.9970 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 99.8755 9.0998 1 50 99.8755 9.0998 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.8734 9.2535 1 25 99.8734 9.2535 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.8487 9.2160 3 300 99.8490 9.1997 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.8469 9.3260 4 215 99.8490 9.1997 INE040A16701 HDFC BK 1-Mar-12 99.8490 9.1997 2 200 99.8490 9.1997 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 99.8490 9.1997 1 145 99.8490 9.1997 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.8479 9.2638 2 100 99.8490 9.1997 INE683A16542 THE SOUTH INDIAN BK 1-Mar-12 99.8452 9.4316 2 75.1 99.8455 9.4133 INE695A16BH0 UNITED BK OF INDIA 1-Mar-12 99.8470 9.3218 1 25 99.8470 9.3218 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.8214 9.3294 3 150 99.8214 9.3294 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.8238 9.2056 2 70 99.8258 9.0991 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.8206 9.3705 2 35 99.8195 9.4288 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.8258 9.0991 1 25 99.8258 9.0991 INE168A16DF8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Mar-12 99.8214 9.3294 1 10 99.8214 9.3294 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 99.8274 9.0154 1 6 99.8274 9.0154 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 99.7422 9.4351 3 175 99.7418 9.4487 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.7440 9.3671 3 65 99.7471 9.2543 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.7449 9.3367 2 55 99.7459 9.2983 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.7432 9.3972 2 54 99.7445 9.3496 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.7404 9.5001 2 50 99.7404 9.5001 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 99.7431 9.4010 1 25 99.7431 9.4010 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.8220 9.2980 1 25 99.8220 9.2980 INE008A16FL9 IDBI BK 5-Mar-12 99.7486 9.1992 1 20 99.7486 9.1992 INE168A16DH4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Mar-12 99.7456 9.3093 1 10 99.7456 9.3093 INE683A16567 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-12 99.7145 9.5005 1 50 99.7145 9.5005 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.7175 9.4004 1 50 99.7175 9.4004 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.7175 9.4004 1 50 99.7175 9.4004 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.7167 9.4255 2 50 99.7175 9.4004 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.7062 9.7775 1 25 99.7062 9.7775 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 99.6901 9.4539 2 100 99.6903 9.4493 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.6919 9.4007 3 90 99.6886 9.5013 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.6767 9.8665 1 50 99.6767 9.8665 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.6886 9.5013 1 25 99.6886 9.5013 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.6903 9.4493 1 25 99.6903 9.4493 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.6987 9.1922 1 6.55 99.6987 9.1922 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.6886 8.7705 2 100 99.6886 8.7705 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 99.6502 9.8560 1 25 99.6502 9.8560 INE651A16BD2 STATE BK OF MYSORE 9-Mar-12 99.6385 9.4590 1 50 99.6385 9.4590 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 99.6385 9.4590 1 25 99.6385 9.4590 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.7190 7.3467 1 25 99.7190 7.3467 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.6356 9.5352 1 15 99.6356 9.5352 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.5625 9.4356 5 350 99.5641 9.4000 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.5531 9.6372 2 50 99.5618 9.4498 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.5702 9.2679 1 4 99.5702 9.2679 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.5384 9.4037 3 185 99.5386 9.3995 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.5131 9.3994 1 75 99.5131 9.3994 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.5252 9.1647 1 3 99.5252 9.1647 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.4821 9.5009 2 225 99.4821 9.5009 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.4849 9.4492 1 100 99.4849 9.4492 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.4961 9.2427 2 17.08 99.4961 9.2427 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 99.4877 9.3976 1 16.02 99.4877 9.3976 INE652A16BW0 STATE BK OF PATIALA 16-Mar-12 99.4564 9.4999 1 20 99.4564 9.4999 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 99.3695 9.6497 1 100 99.3695 9.6497 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 99.3792 9.5003 1 75 99.3792 9.5003 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 99.3859 9.3971 1 10 99.3859 9.3971 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 99.3874 9.3741 1 8.15 99.3874 9.3741 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 99.3501 9.5506 4 150 99.3501 9.5506 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.3481 9.5802 2 75 99.3481 9.5802 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 99.3321 9.4393 1 100 99.3321 9.4393 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.3160 9.3103 1 100 99.3160 9.3103 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 99.2850 9.3879 1 23 99.2850 9.3879 INE090A16LS0 ICICI BK 23-Mar-12 99.2535 9.8037 1 20.75 99.2535 9.8037 INE705A16AF3 VIJAYA BK 23-Mar-12 99.2798 9.4558 1 10 99.2798 9.4558 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.1853 9.6713 1 50 99.1853 9.6713 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.1879 9.6401 1 25 99.1879 9.6401 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.1651 9.6033 1 100 99.1651 9.6033 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.2509 9.4995 1 50 99.2509 9.4995 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.1178 10.1522 1 43 99.1178 10.1522 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.1187 10.1417 1 30 99.1187 10.1417 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.1680 9.5696 1 25 99.1680 9.5696 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.2090 8.8187 1 25 99.2090 8.8187 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.1191 9.8299 1 23 99.1191 9.8299 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.9944 9.5070 1 15 98.9944 9.5070 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 97.9771 10.0480 1 7 97.9771 10.0480 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 97.7936 10.1667 2 48 97.7936 10.1667 INE008A16GS2 IDBI BK 21-May-12 97.6053 10.2934 3 65 97.6022 10.3069 INE166A16ES3 ING VYSYA BK 21-May-12 97.5638 10.4761 1 35 97.5638 10.4761 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 97.6000 10.3167 2 29 97.5993 10.3196 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.5953 10.3373 1 10 97.5953 10.3373 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 97.6006 10.3139 1 5 97.6006 10.3139 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 97.5788 10.2918 5 150 97.5803 10.2851 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.5849 10.2651 1 25 97.5849 10.2651 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.5754 10.3065 2 14 97.5754 10.3065 INE238A16KZ2 AXIS BK 22-May-12 97.5576 10.3840 1 11.25 97.5576 10.3840 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 97.5407 10.3402 11 500 97.5407 10.3402 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 97.5285 10.2771 5 125 97.5384 10.2351 INE648A16DT0 SBBJ 24-May-12 97.5333 10.2567 3 125 97.5337 10.2551 INE141A16GK8 OBC 24-May-12 97.5337 10.2551 2 50 97.5337 10.2551 INE237A16OB7 KOTAK MAH BK 24-May-12 97.5161 10.3302 1 50 97.5161 10.3302 INE691A16FL2 UCO BK 25-May-12 97.5040 10.2677 3 100 97.5040 10.2677 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 97.4091 10.3281 10 1000 97.4098 10.3251 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 97.5127 10.1198 1 50 97.5127 10.1198 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 97.3217 10.2498 1 5 97.3217 10.2498 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.0285 10.3501 2 100 97.0285 10.3501 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.0285 10.3501 1 50 97.0285 10.3501 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.0487 9.9999 1 5 97.0487 9.9999 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.0495 9.9078 1 15 97.0495 9.9078 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 96.9709 10.1800 1 0.8 96.9709 10.1800 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 96.5928 10.3000 1 25 96.5928 10.3000 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 96.2432 10.2501 1 50 96.2432 10.2501 INE562A16878 INDIAN BK 17-Jul-12 96.1133 10.2501 1 50 96.1133 10.2501 INE651A16BX0 STATE BK OF MYSORE 20-Jul-12 96.1133 10.2501 1 25 96.1133 10.2501 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 94.7074 10.2500 1 5 94.7074 10.2500 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 94.6319 10.2500 1 165 94.6319 10.2500 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 93.2402 10.1000 1 10 93.2402 10.1000 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 92.7377 10.1001 2 100 92.7377 10.1001 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 92.6462 10.1300 2 150 92.6462 10.1300 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 92.9626 9.6275 1 2 92.9626 9.6275 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.5004 10.1000 1 50 92.5004 10.1000 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.4354 10.1600 1 25 92.4354 10.1600 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3299 10.1750 1 50 92.3299 10.1750 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.3585 10.1000 1 50 92.3585 10.1000 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 92.2552 10.1799 1 100 92.2552 10.1799 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.5767 9.6275 1 6 92.5767 9.6275 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.1580 10.1500 2 50 92.1580 10.1500 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 92.2148 10.1700 1 25 92.2148 10.1700 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.9824 10.1000 1 5 91.9824 10.1000 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 91.4008 10.1000 1 50 91.4008 10.1000 INE238A16MU9 AXIS BK 4-Feb-13 91.2406 10.1275 1 10 91.2406 10.1275 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 91.2071 10.1700 2 100 91.2071 10.1700 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 91.0796 10.0417 3 23 91.0163 10.1200 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 91.0381 10.1500 1 5 91.0381 10.1500 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 90.7794 10.1851 2 200 90.7794 10.1851 INE008A16JC0 IDBI BK 22-Feb-13 90.7918 10.1700 1 50 90.7918 10.1700 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Note:- *: Crores