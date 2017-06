Feb 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.9492 9.2757 1 1 99.9492 9.2757 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.9232 9.3451 3 150 99.9239 9.2659 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.9236 9.3024 1 100 99.9236 9.3024 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.9228 9.3999 3 75 99.9228 9.3999 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 99.9228 9.3999 1 50 99.9228 9.3999 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.8982 9.2973 3 190 99.8985 9.2713 INE141A16FI4 OBC 2-Mar-12 99.8982 9.2987 1 100 99.8982 9.2987 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 99.8960 9.4999 1 25 99.8960 9.4999 INE168A16DF8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Mar-12 99.8979 9.3261 1 20 99.8979 9.3261 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.8991 9.2164 1 10 99.8991 9.2164 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.8202 9.3922 4 175 99.8258 9.0991 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.8220 9.2980 2 150 99.8258 9.0991 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.8258 9.0991 1 25 99.8258 9.0991 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.8210 9.3503 1 25 99.8210 9.3503 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.8140 9.7166 1 5 99.8140 9.7166 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.7940 9.4159 2 100 99.7966 9.2990 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.7933 9.4502 2 50 99.7933 9.4502 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.7944 9.3998 2 50 99.7944 9.3998 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.7944 9.3998 1 25 99.7944 9.3998 INE168A16DL6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Mar-12 99.7985 9.2120 1 0.5 99.7985 9.2120 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.7685 9.4116 3 175 99.7688 9.3982 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.7673 9.4581 2 175 99.7663 9.5000 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 99.7675 8.5060 1 25 99.7675 8.5060 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 99.7473 9.2469 1 0.02 99.7473 9.2469 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 99.7202 9.3103 1 70 99.7202 9.3103 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.7214 9.2703 1 25 99.7214 9.2703 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.6377 9.4810 2 125 99.6407 9.4012 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.6382 9.4667 3 80 99.6388 9.4511 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.6407 9.4012 1 35 99.6407 9.4012 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.6249 9.8162 1 25 99.6249 9.8162 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.6663 9.4006 1 9.5 99.6663 9.4006 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.6457 9.2700 1 5 99.6457 9.2700 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.6123 9.4708 2 110 99.6123 9.4708 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.5896 9.4008 2 150 99.5896 9.4008 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.5853 9.4997 3 95 99.5853 9.4997 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.5853 9.4997 2 75 99.5853 9.4997 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.5853 9.4997 1 25 99.5853 9.4997 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.5595 9.4996 1 70 99.5595 9.4996 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 99.5572 9.5495 1 50 99.5572 9.5495 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 99.5641 9.4000 1 25 99.5641 9.4000 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.5595 9.4996 1 25 99.5595 9.4996 INE237A16JN2 KOTAK MAH BK 15-Mar-12 99.5668 9.3415 1 4.2 99.5668 9.3415 INE090A16RB3 ICICI BK 15-Mar-12 99.5686 9.3025 1 4.2 99.5686 9.3025 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 99.4670 9.3137 1 20 99.4670 9.3137 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.4666 9.3207 1 10 99.4666 9.3207 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 99.3799 9.4895 1 50 99.3799 9.4895 INE692A16AL1 UNION BK OF (I) 22-Mar-12 99.3766 9.5403 2 50 99.3766 9.5403 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.3760 9.5496 1 50 99.3760 9.5496 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 99.2568 9.7604 2 125 99.2538 9.8004 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.2538 9.8004 1 100 99.2538 9.8004 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.2727 9.5503 1 100 99.2727 9.5503 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.2652 9.6495 1 50 99.2652 9.6495 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.3007 9.5201 1 25 99.3007 9.5201 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.2288 9.7822 2 118 99.2005 10.1438 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.2610 9.3705 1 41 99.2610 9.3705 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.2013 10.1335 1 12 99.2013 10.1335 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.2117 9.6672 1 150 99.2117 9.6672 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.2469 9.2322 1 140 99.2469 9.2322 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.0637 9.5828 2 225 99.0748 9.4681 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.0529 9.6944 1 50 99.0529 9.6944 INE084A16659 BK OF (I) 3-Apr-12 99.0531 9.6923 1 50 99.0531 9.6923 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 98.9518 10.4499 1 25 98.9518 10.4499 INE648A16DO1 SBBJ 10-Apr-12 98.8744 9.6633 1 50 98.8744 9.6633 INE648A16DO1 SBBJ 10-Apr-12 98.8467 10.1397 1 10 98.8467 10.1397 INE705A16DT8 VIJAYA BK 18-Apr-12 98.6302 9.9396 1 25 98.6302 9.9396 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 98.2725 9.8711 1 50 98.2725 9.8711 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 98.1803 10.2500 1 25 98.1803 10.2500 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 98.2439 9.8854 1 7 98.2439 9.8854 INE457A16939 BK OF MAHARASHTRA 7-May-12 98.1375 9.8959 1 25 98.1375 9.8959 INE695A16EA9 UNITED BK OF (I) 15-May-12 97.8843 10.1144 1 38.75 97.8843 10.1144 INE166A16ES3 ING VYSYA BK 21-May-12 97.6439 10.4848 2 25 97.6439 10.4848 INE683A16633 THE SOUTH (I)N BK 22-May-12 97.6320 10.4151 1 25 97.6320 10.4151 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.6581 10.2976 1 14 97.6581 10.2976 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.6552 10.3105 1 6.8 97.6552 10.3105 INE428A16FV8 ALLAHABAD BK 23-May-12 97.6340 10.2851 2 66 97.6340 10.2851 INE695A16EG6 UNITED BK OF (I) 23-May-12 97.6363 10.2748 1 50 97.6363 10.2748 INE160A16HD1 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-12 97.6408 10.2548 1 50 97.6408 10.2548 INE428A16FU0 ALLAHABAD BK 24-May-12 97.6072 10.2849 2 100 97.6072 10.2849 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 97.6113 10.2666 4 85 97.6151 10.2501 INE237A16OB7 KOTAK MAH BK 24-May-12 97.5989 10.3214 1 20.5 97.5989 10.3214 INE457A16AC8 BK OF MAHARASHTRA 24-May-12 97.6125 10.2615 1 11.1 97.6125 10.2615 INE141A16GK8 OBC 24-May-12 97.6159 10.2465 1 10 97.6159 10.2465 INE695A16EF8 UNITED BK OF (I) 25-May-12 97.5734 10.3152 3 200 97.5734 10.3152 INE008A16JD8 IDBI BK 25-May-12 97.5803 10.2851 3 150 97.5803 10.2851 INE095A16FC5 INDUSIND BK 25-May-12 97.5422 10.4512 1 20.5 97.5422 10.4512 INE036D16BK5 THE KARUR VYSYA BK 28-May-12 97.4691 10.4150 10 575 97.4691 10.4150 INE141A16GL6 OBC 28-May-12 97.5023 10.2749 2 500 97.5023 10.2749 INE691A16FM0 UCO BK 28-May-12 97.5023 10.2749 7 400 97.5023 10.2749 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 97.4892 10.3302 4 155 97.4892 10.3302 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 97.4456 10.4000 1 25 97.4456 10.4000 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 97.2566 10.3999 1 25 97.2566 10.3999 INE434A16995 ANDHRA BK 7-Jun-12 97.2027 10.4000 1 50 97.2027 10.4000 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.9878 10.4000 1 50 96.9878 10.4000 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.0146 10.4000 1 25 97.0146 10.4000 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 96.8864 10.1999 1 25 96.8864 10.1999 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 96.8272 10.4002 1 25 96.8272 10.4002 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 96.7205 10.4000 1 25 96.7205 10.4000 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.7205 10.4000 1 25 96.7205 10.4000 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 96.7554 10.1999 1 25 96.7554 10.1999 INE691A16ED2 UCO BK 13-Jul-12 96.2350 10.4999 1 25 96.2350 10.4999 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 94.7300 10.3600 1 10 94.7300 10.3600 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 94.3042 10.3499 2 55 94.3042 10.3499 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.3754 10.1550 2 100 93.2872 10.2999 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.2371 10.1050 2 50 93.1467 10.2500 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 92.8687 10.1550 2 100 92.7743 10.3000 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.9725 9.9600 1 50 92.9725 9.9600 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 92.7894 10.1300 1 25 92.7894 10.1300 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.7044 10.1500 1 25 92.7044 10.1500 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.6778 10.1900 1 0.75 92.6778 10.1900 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 93.0159 9.6500 1 2 93.0159 9.6500 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.6287 9.6499 2 6 92.6287 9.6499 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 91.5273 10.2699 1 0.05 91.5273 10.2699 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 91.6418 9.8200 1 0.8 91.6418 9.8200 INE654A16BI5 STATE BK OF TRAVANCORE 1-Feb-13 91.3386 10.1800 1 100 91.3386 10.1800 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 91.2728 10.1750 2 100 91.2532 10.2000 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 91.3155 10.1500 1 25 91.3155 10.1500 INE654A16BM7 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Feb-13 91.1760 10.1800 1 50 91.1760 10.1800 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 91.2551 10.0800 1 0.31 91.2551 10.0800 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF (I) 15-Feb-13 91.0472 10.1387 2 58.25 91.0381 10.1500 INE238A16NB7 AXIS BK 15-Feb-13 91.0864 10.0900 1 4.85 91.0864 10.0900 INE695A16DZ8 UNITED BK OF (I) 15-Feb-13 91.0944 10.0800 1 4.85 91.0944 10.0800 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 91.1186 10.0500 1 4.85 91.1186 10.0500 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 90.8376 10.1983 2 120 90.8199 10.2200 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 90.7960 10.1648 14 815 90.8164 10.1401 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 90.8370 10.1150 14 500 90.8370 10.1150 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 90.8053 10.1536 14 445 90.7877 10.1750 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 90.8535 10.0950 6 275 90.8535 10.0950 INE171A16CM0 THE FEDERAL BK 25-Feb-13 90.7904 10.1717 4 225 90.8041 10.1550 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 90.8535 10.0950 4 175 90.8535 10.0950 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 90.8370 10.1150 1 50 90.8370 10.1150 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 90.8152 10.1137 7 205 90.8183 10.1100 =============================================================================================== *: Crores