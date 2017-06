Feb 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16CB4 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-12 99.9492 9.2783 3 175 99.9493 9.2574 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.9491 9.3001 3 100 99.9491 9.3000 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.9492 9.2787 2 100 99.9493 9.2574 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.9493 9.2574 1 95 99.9493 9.2574 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.9493 9.2574 1 40 99.9493 9.2574 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.9235 9.3187 2 75 99.9232 9.3512 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.9238 9.2781 1 71.5 99.9238 9.2781 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 99.9235 9.3146 1 25 99.9235 9.3146 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.9240 9.2537 1 25 99.9240 9.2537 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.9207 9.6558 1 10 99.9207 9.6558 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.8453 9.4249 4 215 99.8449 9.4499 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.8448 9.4580 4 150 99.8449 9.4499 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.8449 9.4499 1 25 99.8449 9.4499 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.8457 9.4011 1 25 99.8457 9.4011 INE008A16FL9 IDBI BK 5-Mar-12 99.8449 9.4499 1 20 99.8449 9.4499 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.8191 9.4497 1 25 99.8191 9.4497 INE695A16BK4 UNITED BK OF (I) 6-Mar-12 99.8201 9.3974 1 25 99.8201 9.3974 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.8191 9.4497 1 25 99.8191 9.4497 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.7944 9.3998 1 145 99.7944 9.3998 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.8181 9.5021 1 100 99.8181 9.5021 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.7933 9.4502 1 25 99.7933 9.4502 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 99.7955 9.3494 1 10 99.7955 9.3494 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.7881 8.6112 2 50 99.7718 9.2759 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 99.7445 9.3496 2 95 99.7445 9.3496 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.6628 9.5000 2 30.25 99.6610 9.5505 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.6741 9.1802 1 29 99.6741 9.1802 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.6628 9.4996 1 25 99.6628 9.4996 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.6713 9.2593 1 5 99.6713 9.2593 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.6369 9.5010 1 100 99.6369 9.5010 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.6111 9.5002 1 75 99.6111 9.5002 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.6111 9.5002 2 50 99.6111 9.5002 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.5862 9.4793 2 54.14 99.5969 9.2329 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 99.5870 9.4611 1 25 99.5870 9.4611 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 99.5752 9.1596 1 25 99.5752 9.1596 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.4794 9.5507 1 100 99.4794 9.5507 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.4953 9.2575 2 75 99.4847 9.4529 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 99.4950 9.7506 1 50 99.4950 9.7506 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.5028 9.5992 1 25 99.5028 9.5992 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 99.4924 9.3110 1 20 99.4924 9.3110 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 99.4217 9.6503 3 25 99.4217 9.6503 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 99.4515 9.1503 1 5 99.4515 9.1503 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 99.2839 9.7504 2 125 99.2839 9.7504 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 99.2941 9.6106 1 25 99.2941 9.6106 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.3116 9.3701 1 25 99.3116 9.3701 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.2907 9.3127 1 50 99.2907 9.3127 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.2288 10.1313 1 12 99.2288 10.1313 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.2575 9.4152 1 22.3 99.2575 9.4152 INE160A16ET4 PUNJAB NATIONAL BK 3-May-12 98.2074 10.2499 1 5 98.2074 10.2499 INE457A16939 BK OF MAHARASHTRA 7-May-12 98.1641 9.8933 1 25 98.1641 9.8933 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 98.0545 10.2000 1 15 98.0545 10.2000 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 97.8935 10.2002 1 15 97.8935 10.2002 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 97.8133 10.1999 1 10 97.8133 10.1999 INE166A16ES3 ING VYSYA BK 21-May-12 97.6719 10.4821 1 2.76 97.6719 10.4821 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 97.4963 10.3002 1 175 97.4963 10.3002 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 97.2296 10.4001 1 50 97.2296 10.4001 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 97.2027 10.4000 1 75 97.2027 10.4000 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.1220 10.4000 1 75 97.1220 10.4000 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 97.0007 10.4499 1 25 97.0007 10.4499 INE695A16DH6 UNITED BK OF (I) 15-Jun-12 97.0244 10.3648 1 16 97.0244 10.3648 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.0243 10.3652 1 5 97.0243 10.3652 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.0362 10.3225 1 0.8 97.0362 10.3225 INE090A16OJ3 ICICI BK 13-Jul-12 96.2350 10.4999 1 5 96.2350 10.4999 INE090A16OV8 ICICI BK 8-Aug-12 95.7096 10.1000 1 25 95.7096 10.1000 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 95.2247 10.3999 2 200 95.2247 10.3999 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 95.3309 10.0999 1 15 95.3309 10.0999 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 94.7603 10.3499 1 10 94.7603 10.3499 INE084A16667 BK OF (I) 14-Sep-12 94.8887 9.8800 1 25 94.8887 9.8800 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 94.5082 10.4999 1 25 94.5082 10.4999 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 94.4055 10.3000 1 175 94.4055 10.3000 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 94.2775 10.5000 1 25 94.2775 10.5000 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 93.5136 10.2500 1 100 93.5136 10.2500 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.9372 10.0501 1 50 92.9372 10.0501 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.7672 10.2000 1 100 92.7672 10.2000 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 92.6511 10.2301 2 2 92.6511 10.2301 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 92.5513 10.2000 1 50 92.5513 10.2000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.6396 10.0000 1 25 92.6396 10.0000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3975 10.2499 1 100 92.3975 10.2499 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 92.3735 10.2500 1 25 92.3735 10.2500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3735 10.2500 1 25 92.3735 10.2500 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 92.2649 10.2000 1 50 92.2649 10.2000 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.6073 9.7125 1 0.5 92.6073 9.7125 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 92.1875 10.2425 1 80 92.1875 10.2425 INE090A16RK4 ICICI BK 28-Dec-12 92.1610 10.2125 1 7 92.1610 10.2125 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 91.3309 10.2200 1 50 91.3309 10.2200 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 91.1985 10.3000 2 75 91.1985 10.3000 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 91.0345 10.3000 2 75 91.0345 10.3000 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 91.0211 10.2000 1 50 91.0211 10.2000 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 90.8206 10.1629 3 70 90.8353 10.1450 INE090A16SQ9 ICICI BK 25-Feb-13 90.8065 10.1801 1 22.7 90.8065 10.1801 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 90.8175 10.1667 2 11.75 90.8335 10.1471 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 