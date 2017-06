Feb 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.9758 8.8351 1 25 99.9758 8.8351 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.9758 8.8351 1 25 99.9758 8.8351 INE141A16FI4 OBC 2-Mar-12 99.9494 9.2326 4 365 99.9496 9.2026 INE608A16BY8 PUNJAB SINDH BK 2-Mar-12 99.9495 9.2209 2 150 99.9493 9.2574 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.9497 9.1916 2 125 99.9499 9.1478 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 99.9493 9.2574 1 100 99.9493 9.2574 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.9496 9.2026 3 100 99.9496 9.2026 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.8724 9.3289 3 205 99.8725 9.3194 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.8731 9.2719 3 159.26 99.8734 9.2535 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.8719 9.3633 2 155 99.8719 9.3633 INE562A16AG6 INDIAN BK 5-Mar-12 99.8728 9.2974 1 50 99.8728 9.2974 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.8732 9.2682 1 25 99.8732 9.2682 INE008A16FL9 IDBI BK 5-Mar-12 99.8728 9.2974 1 10 99.8728 9.2974 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.8460 9.3816 2 125 99.8441 9.4987 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 99.8466 9.3490 3 68 99.8457 9.4011 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.8457 9.4011 1 50 99.8457 9.4011 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.8470 9.3218 1 50 99.8470 9.3218 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.8487 9.2180 1 15 99.8487 9.2180 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.8202 9.3931 3 275 99.8201 9.3974 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.8162 9.6015 2 175 99.8162 9.6015 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.8188 9.4659 2 115 99.8181 9.5021 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 99.8216 9.3189 2 100 99.8216 9.3189 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 99.8191 9.4497 1 50 99.8191 9.4497 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.8201 9.4000 1 25 99.8201 9.4000 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 99.8457 9.4000 1 25 99.8457 9.4000 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.8237 9.2090 1 1 99.8237 9.2090 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 99.7982 9.2257 1 50 99.7982 9.2257 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.7675 9.4511 1 310 99.7675 9.4511 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.7688 9.3982 2 150 99.7688 9.3982 INE141A16FM6 OBC 9-Mar-12 99.7745 9.1659 1 15 99.7745 9.1659 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.6996 9.1633 3 94 99.6945 9.3208 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.6964 9.2626 2 28 99.6964 9.2626 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.6886 9.5013 1 25 99.6886 9.5013 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.6982 9.2075 1 15 99.6982 9.2075 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 99.6647 9.4459 1 80 99.6647 9.4459 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.6640 9.4657 2 10 99.6640 9.4657 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.6388 9.4511 1 100 99.6388 9.4511 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.6369 9.5010 1 25 99.6369 9.5010 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.6373 9.4905 1 25 99.6373 9.4905 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.6095 9.5404 3 250 99.6111 9.5002 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.6156 9.3900 2 158 99.6152 9.3996 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.6111 9.5002 3 125 99.6111 9.5002 INE036D16BG3 THE KARUR VYSYA BK 15-Mar-12 99.6172 9.3506 1 25 99.6172 9.3506 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 99.5809 9.6010 1 25 99.5809 9.6010 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 99.5157 9.3489 1 25 99.5157 9.3489 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 99.4800 9.5396 1 75 99.4800 9.5396 INE238A16LY3 AXIS BK 21-Mar-12 99.4345 9.8848 1 25 99.4345 9.8848 INE695A16DN4 UNITED BK OF (I) 21-Mar-12 99.4507 9.6001 1 25 99.4507 9.6001 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 99.4447 9.7055 1 0.5 99.4447 9.7055 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.4460 9.2426 1 25 99.4460 9.2426 INE090A16LU6 ICICI BK 22-Mar-12 99.4368 9.3969 1 10 99.4368 9.3969 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 99.4068 9.9012 2 2.36 99.4169 9.7309 INE090A16LS0 ICICI BK 23-Mar-12 99.3868 9.7913 1 7 99.3868 9.7913 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.3158 9.6709 3 151 99.3458 9.2444 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 99.3104 9.7480 2 101 99.3220 9.5831 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 99.3216 9.5887 1 100 99.3216 9.5887 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 99.3142 9.6941 1 50 99.3142 9.6941 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.2564 10.1277 1 18 99.2564 10.1277 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.2574 9.7526 2 52 99.2576 9.7501 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.2570 9.7583 2 22 99.2576 9.7501 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.2867 9.3652 1 15 99.2867 9.3652 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 99.2010 9.7995 1 50 99.2010 9.7995 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 98.1119 10.0346 1 6.5 98.1119 10.0346 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 97.9298 10.1526 1 28 97.9298 10.1526 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 97.6752 10.2206 1 50 97.6752 10.2206 INE237A16OB7 KOTAK MAH BK 24-May-12 97.6309 10.4201 1 25 97.6309 10.4201 INE483A16CG1 CENTRAL BK OF (I) 28-May-12 97.5461 10.3167 6 240 97.5442 10.3251 INE036D16BK5 THE KARUR VYSYA BK 28-May-12 97.5247 10.4092 1 175 97.5247 10.4092 INE166A16EM6 ING VYSYA BK 28-May-12 97.5071 10.4851 2 75 97.5071 10.4851 INE171A16BM2 THE FEDERAL BK 28-May-12 97.4966 10.6500 1 25 97.4966 10.6500 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 97.5189 10.3183 3 450 97.5197 10.3148 INE166A16EU9 ING VYSYA BK 29-May-12 97.4798 10.4851 7 450 97.4798 10.4851 INE695A16EC5 UNITED BK OF (I) 29-May-12 97.5187 10.3192 2 350 97.5173 10.3251 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 97.2979 10.4501 2 125 97.2979 10.4501 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 97.2437 10.4502 1 25 97.2437 10.4502 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.0276 10.4501 1 25 97.0276 10.4501 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.0407 10.4027 1 0.15 97.0407 10.4027 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.9195 10.4514 2 50 96.9192 10.4526 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 96.8268 10.6801 1 25 96.8268 10.6801 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 96.8298 10.4825 1 55 96.8298 10.4825 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.7313 10.4525 1 1.8 96.7313 10.4525 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.6399 10.3999 1 25 95.6399 10.3999 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 95.7523 10.1199 1 20 95.7523 10.1199 INE237A16OC5 KOTAK MAH BK 22-Aug-12 95.2723 10.3499 1 6 95.2723 10.3499 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 95.3812 10.1000 1 30 95.3812 10.1000 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 94.6596 10.4001 1 25 94.6596 10.4001 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 94.3546 10.5500 1 100 94.3546 10.5500 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 94.3541 10.4501 1 100 94.3541 10.4501 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 94.2852 10.4850 1 25 94.2852 10.4850 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.5262 10.1060 1 100 93.5262 10.1060 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 93.3555 10.3500 1 25 93.3555 10.3500 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.1560 10.3138 7 225 93.1027 10.4001 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 93.0980 10.2500 1 100 93.0980 10.2500 INE692A16AT4 UNION BK OF (I) 20-Nov-12 93.0980 10.2500 1 100 93.0980 10.2500 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.9362 10.1250 1 50 92.9362 10.1250 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.7872 10.3175 2 5 92.7872 10.3175 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 92.7585 10.2500 1 100 92.7585 10.2500 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 92.6861 10.2499 1 100 92.6861 10.2499 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.6861 10.2499 1 100 92.6861 10.2499 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.6631 10.0000 1 21 92.6631 10.0000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3427 10.3300 1 100 92.3427 10.3300 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.4214 10.2501 1 100 92.4214 10.2501 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 92.3290 10.3500 1 50 92.3290 10.3500 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.3030 10.3175 2 4 92.3030 10.3175 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.1448 10.3374 1 50 92.1448 10.3374 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.9432 10.3175 3 23 91.9432 10.3175 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 92.0323 10.0000 1 25 92.0323 10.0000 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.5046 10.3000 1 25 91.5046 10.3000 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.5282 10.3001 1 25 91.5282 10.3001 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 91.0345 10.3000 1 25 91.0345 10.3000 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 90.9504 10.3175 1 30 90.9504 10.3175 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 90.9245 10.3500 1 25 90.9245 10.3500 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 90.7607 10.3500 1 50 90.7607 10.3500 INE695A16EJ0 UNITED BK OF (I) 25-Feb-13 90.8214 10.1900 4 200 90.8193 10.1925 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 90.7871 10.2319 5 145 90.8336 10.1751 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 90.8255 10.1850 1 75 90.8255 10.1850 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 90.8582 10.1450 2 50 90.8582 10.1450 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 90.8743 10.0974 1 100 90.8743 10.0974 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 90.8764 10.0672 4 575 90.8761 10.0675 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 90.8535 10.0950 4 130 90.8535 10.0950 INE695A16EK8 UNITED BK OF (I) 28-Feb-13 90.7503 10.1925 1 30 90.7503 10.1925 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 90.7523 10.1900 1 25 90.7523 