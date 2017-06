Mar 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16AG6 INDIAN BK 5-Mar-12 99.8972 9.3920 3 250 99.8995 9.1799 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.8966 9.4487 7 250 99.8987 9.2530 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.8960 9.5026 3 127.5 99.8975 9.3627 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.8982 9.3018 2 75 99.8987 9.2530 INE483A16976 CENTRAL BK OF (I) 5-Mar-12 99.8955 9.5456 1 50 99.8955 9.5456 INE705A16DH3 VIJAYA BK 5-Mar-12 99.8976 9.3536 1 40 99.8976 9.3536 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.8976 9.3566 2 30 99.8999 9.1433 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.8951 9.5829 4 28 99.8967 9.4359 INE168A16DH4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Mar-12 99.8971 9.3993 1 25 99.8971 9.3993 INE008A16FL9 IDBI BK 5-Mar-12 99.8938 9.7011 1 5 99.8938 9.7011 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.8700 9.5059 3 230 99.8693 9.5536 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 99.8687 9.5975 2 170 99.8687 9.5975 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 99.8700 9.5024 1 100 99.8700 9.5024 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.8684 9.6170 2 75 99.8680 9.6487 INE168A16DL6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Mar-12 99.8666 9.7512 1 50 99.8666 9.7512 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.8687 9.5975 1 25 99.8687 9.5975 INE695A16BK4 UNITED BK OF (I) 6-Mar-12 99.8714 9.3999 1 25 99.8714 9.3999 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.8415 9.6551 4 325 99.8408 9.7001 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.8437 9.5247 2 200 99.8449 9.4499 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.8487 9.2180 1 100 99.8487 9.2180 INE166A16EH6 ING VYSYA BK 7-Mar-12 99.8400 9.7489 1 50 99.8400 9.7489 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 99.8433 9.5475 1 40 99.8433 9.5475 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 99.8450 9.4412 2 35 99.8494 9.1753 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 99.8424 9.6025 1 30 99.8424 9.6025 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.8143 9.7009 1 15 99.8143 9.7009 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 99.8153 9.6486 1 4 99.8153 9.6486 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.7933 9.4502 1 150 99.7933 9.4502 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 99.7603 9.7445 1 0.1 99.7603 9.7445 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 99.7070 9.7508 1 50 99.7070 9.7508 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.7055 9.8009 1 42 99.7055 9.8009 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.7085 9.7008 2 25 99.7085 9.7008 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 99.7055 9.8009 1 25 99.7055 9.8009 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.6881 9.5166 1 25 99.6881 9.5166 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.6522 9.7992 1 50 99.6522 9.7992 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.6592 9.6013 1 25 99.6592 9.6013 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.6522 9.7992 1 25 99.6522 9.7992 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.6369 9.5010 1 50 99.6369 9.5010 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 99.6255 9.8005 2 50 99.6255 9.8005 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.6663 9.4006 1 25 99.6663 9.4006 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 99.6421 9.3645 1 0.5 99.6421 9.3645 INE084A16626 BK OF (I) 19-Mar-12 99.5476 9.2154 1 0.15 99.5476 9.2154 INE084A16527 BK OF (I) 20-Mar-12 99.5131 9.3994 1 100 99.5131 9.3994 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.4336 9.9006 2 50 99.4336 9.9006 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.4358 9.8620 1 2.73 99.4358 9.8620 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 99.4435 9.7266 1 1.29 99.4435 9.7266 INE008A16FX4 IDBI BK 22-Mar-12 99.4544 9.5351 1 0.5 99.4544 9.5351 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.3576 9.4397 2 250 99.3468 9.5994 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.3603 9.3998 2 100 99.3603 9.3998 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 99.3569 9.4500 1 100 99.3569 9.4500 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.3427 9.6594 2 70 99.3496 9.5580 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.3332 9.8006 1 25 99.3332 9.8006 INE667A16685 SYNDICATE BK 26-Mar-12 99.3468 9.9994 1 25 99.3468 9.9994 INE695A16CK2 UNITED BK OF (I) 27-Mar-12 99.3314 9.4493 1 100 99.3314 9.4493 INE008A16GA0 IDBI BK 27-Mar-12 99.3314 9.4493 1 100 99.3314 9.4493 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.3226 9.5748 3 100 99.3314 9.4493 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.2908 9.6558 1 25 99.2908 9.6558 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.0604 10.4911 1 202 99.0604 10.4911 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK 3-Apr-12 99.1371 9.6273 1 0.15 99.1371 9.6273 INE077A16760 DENA BK 18-Apr-12 98.7108 9.9313 1 0.1 98.7108 9.9313 INE562A16AK8 INDIAN BK 24-Apr-12 98.5623 9.8595 1 14 98.5623 9.8595 INE649A16CC6 STATE BK OF HYDERABAD 26-Apr-12 98.5333 9.7019 1 45 98.5333 9.7019 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 97.9471 10.2002 1 50 97.9471 10.2002 INE457A16970 BK OF MAHARASHTRA 17-May-12 97.8706 10.3135 1 22 97.8706 10.3135 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 97.7865 10.2002 1 50 97.7865 10.2002 INE237A16KM2 KOTAK MAH BK 21-May-12 97.7123 10.5501 1 30 97.7123 10.5501 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 97.7144 10.5402 1 25 97.7144 10.5402 INE608A16CM1 PUNJAB AND SIND BK 28-May-12 97.5230 10.5349 2 100 97.5230 10.5349 INE166A16EM6 ING VYSYA BK 28-May-12 97.5115 10.5850 3 100 97.5115 10.5850 INE237A16KN0 KOTAK MAH BK 28-May-12 97.5195 10.5501 1 100 97.5195 10.5501 INE238A16LG0 AXIS BK 28-May-12 97.5202 10.5471 1 27.5 97.5202 10.5471 INE428A16FT2 ALLAHABAD BK 29-May-12 97.5537 10.2840 3 125 97.5535 10.2850 INE476A16GK8 CANARA BK 29-May-12 97.5442 10.3251 2 100 97.5442 10.3251 INE166A16EU9 ING VYSYA BK 29-May-12 97.5065 10.4877 1 50 97.5065 10.4877 INE695A16EC5 UNITED BK OF (I) 29-May-12 97.5442 10.3251 1 50 97.5442 10.3251 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 97.5173 10.3251 8 450 97.5173 10.3251 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 97.3879 10.9999 1 25 97.3879 10.9999 INE476A16GG6 CANARA BK 31-May-12 97.5118 10.2348 2 150 97.5118 10.2348 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 97.5070 10.2551 3 150 97.5070 10.2551 INE695A16E12 UNITED BK OF (I) 31-May-12 97.5023 10.2749 1 25 97.5023 10.2749 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 97.4773 10.2676 2 225 97.4773 10.2676 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 97.3977 10.6002 1 200 97.3977 10.6002 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 97.1184 11.3999 1 35 97.1184 11.3999 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.2084 10.5879 5 395 97.2771 10.3200 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.1413 10.8498 1 25 97.1413 10.8498 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.1601 10.4594 3 420 97.1099 10.6498 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.0572 10.8499 1 25 97.0572 10.8499 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 97.0750 10.5750 2 200 97.0683 10.5999 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.0136 10.5999 1 100 97.0136 10.5999 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 97.1422 10.1300 1 100 97.1422 10.1300 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.1032 10.2724 2 100 97.0902 10.3199 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 96.9589 10.8002 2 50 96.9589 10.8002 INE695A16DH6 UNITED BK OF (I) 15-Jun-12 97.1422 10.1300 1 45 97.1422 10.1300 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.9316 10.9002 1 25 96.9316 10.9002 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 97.0409 10.5001 1 10 97.0409 10.5001 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 96.8840 10.7699 1 0.1 96.8840 10.7699 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 96.9185 10.5500 3 80 96.9327 10.4999 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 96.8195 10.9002 1 25 96.8195 10.9002 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 96.7646 10.8001 5 50 96.7646 10.8001 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 96.8420 10.3501 1 150 96.8420 10.3501 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.8550 10.1299 1 120 96.8550 10.1299 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.8154 10.3501 1 75 96.8154 10.3501 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 96.6240 10.8999 1 25 96.6240 10.8999 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 96.6079 10.6799 1 50 96.6079 10.6799 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.6846 10.4301 1 35 96.6846 10.4301 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 96.3635 10.8458 2 102 96.4333 10.6299 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.0696 10.8999 1 25 96.0696 10.8999 INE090A16PC5 ICICI BK 20-Aug-12 95.1924 10.7174 1 0.1 95.1924 10.7174 INE528G16OD2 YES BK 22-Aug-12 95.2980 10.3501 1 6 95.2980 10.3501 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 94.7766 10.7001 1 100 94.7766 10.7001 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 94.6714 10.7001 1 100 94.6714 10.7001 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 94.8758 10.2143 2 10 94.8833 10.1985 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 94.5809 10.6699 1 25 94.5809 10.6699 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 94.5688 10.7499 1 25 94.5688 10.7499 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 94.5595 10.6601 1 25 94.5595 10.6601 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 94.2008 10.7001 1 100 94.2008 10.7001 INE649A16BM7 STATE BK OF HYDERABAD 28-Sep-12 94.2261 10.6001 1 50 94.2261 10.6001 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 93.3322 10.6001 1 100 93.3322 10.6001 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 93.2657 10.5000 1 25 93.2657 10.5000 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 93.0661 10.3401 1 25 93.0661 10.3401 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 92.6196 10.5000 1 25 92.6196 10.5000 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.5456 10.5001 1 25 92.5456 10.5001 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.3735 10.5000 1 25 92.3735 10.5000 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 92.2654 10.4075 1 0.25 92.2654 10.4075 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 92.1043 10.5000 1 25 92.1043 10.5000 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 92.1025 10.5026 1 10 92.1025 10.5026 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 92.1950 10.3000 1 100 92.1950 10.3000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.1710 10.3000 1 75 92.1710 10.3000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.1950 10.3000 1 25 92.1950 10.3000 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 91.9607 10.3600 1 0.1 91.9607 10.3600 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 92.2670 9.9000 1 25 92.2670 9.9000 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 90.6704 10.7000 1 70 90.6704 10.7000 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF (I) 18-Feb-13 91.0200 10.1725 1 25 91.0200 10.1725 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 90.7608 10.2925 3 60 90.7608 10.2925 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 90.9057 10.1150 1 50 90.9057 10.1150 INE095A16FE1 INDUSIND BK 25-Feb-13 90.6002 10.4900 1 45 90.6002 10.4900 INE695A16EJ0 UNITED BK OF (I) 25-Feb-13 90.8444 10.1900 2 10 90.8444 10.1900 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 90.8752 10.1242 3 75 90.8766 10.1225 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 90.7974 10.1911 5 175 90.7963 10.1925 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 90.6666 10.3225 4 235 90.6666 10.3225 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 90.6994 10.2825 2 120 90.6994 10.2825 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 90.6983 10.2838 2 100 90.6994 10.2825 INE095A16FF8 INDUSIND BK 28-Feb-13 90.5295 10.4900 1 100 90.5295 10.4900 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 90.7733 10.1925 1 25 90.7733 10.1925 =============================================================================================== *: Crores