Mar 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.9248 9.1545 4 105 99.9241 9.2415 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.9251 9.1233 4 100 99.9261 8.9978 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.9248 9.1562 1 100 99.9248 9.1562 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.9240 9.2537 1 75 99.9240 9.2537 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.9240 9.2537 1 35 99.9240 9.2537 INE237A16JD3 KOTAK MAH BK 5-Mar-12 99.9261 8.9978 1 35 99.9261 8.9978 INE528G16MA2 YES BK 5-Mar-12 99.9261 8.9978 1 30 99.9261 8.9978 INE483A16976 CENTRAL BK OF (I) 5-Mar-12 99.9229 9.3877 1 25 99.9229 9.3877 INE695A16BJ6 UNITED BK OF (I) 5-Mar-12 99.9224 9.4487 1 25 99.9224 9.4487 INE171A16AP7 THE FEDERAL BK 5-Mar-12 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 99.9011 9.0305 3 150 99.9004 9.0976 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.8986 9.2621 2 125 99.8987 9.2530 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 99.8982 9.2987 1 100 99.8982 9.2987 INE608A16AJ1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-12 99.8993 9.1981 2 75 99.8993 9.1981 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.9008 9.0599 3 69 99.8985 9.2713 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.8998 9.1524 1 50 99.8998 9.1524 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.8982 9.2987 1 25 99.8982 9.2987 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.8734 9.2552 4 325 99.8748 9.1511 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.8751 9.1291 7 275 99.8748 9.1511 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.8707 9.4536 2 150 99.8734 9.2535 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 99.8760 9.0642 3 121 99.8745 9.1730 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 99.8711 9.4247 4 74.9 99.8601 10.2270 INE528G16IQ6 YES BK 7-Mar-12 99.8734 9.2535 1 50 99.8734 9.2535 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.8743 9.1876 1 25 99.8743 9.1876 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.8680 9.6487 1 5 99.8680 9.6487 INE090A16OM7 ICICI BK 8-Mar-12 99.8452 9.4316 1 300 99.8452 9.4316 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.8211 9.3439 4 225 99.8248 9.1515 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.8234 9.2236 2 203 99.8249 9.1462 INE084A16485 BK OF (I) 9-Mar-12 99.8199 9.4071 2 80.5 99.8233 9.2300 INE651A16BD2 STATE BK OF MYSORE 9-Mar-12 99.8124 9.8004 1 25 99.8124 9.8004 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 99.7974 9.2624 1 25 99.7974 9.2624 INE095A16DZ1 INDUSIND BK 12-Mar-12 99.7404 9.5001 1 200 99.7404 9.5001 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.7431 9.4010 1 125 99.7431 9.4010 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.7431 9.4010 1 100 99.7431 9.4010 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.7431 9.4010 1 40 99.7431 9.4010 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.7404 9.5001 1 25 99.7404 9.5001 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.7438 9.3753 1 25 99.7438 9.3753 INE668A16139 TAMILNAD MERCANTILE BK 12-Mar-12 99.7514 9.0965 1 0.8 99.7514 9.0965 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.7469 9.2616 1 0.05 99.7469 9.2616 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.7166 9.4305 1 50 99.7166 9.4305 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.7675 9.4511 2 100 99.7675 9.4511 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.6919 9.4003 1 100 99.6919 9.4003 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.6886 9.5013 2 82 99.6886 9.5013 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.6886 9.5013 2 75 99.6886 9.5013 INE654A16BE4 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Mar-12 99.6681 9.3498 1 100 99.6681 9.3498 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.6629 9.4954 2 100 99.6628 9.4996 INE654A16BF1 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Mar-12 99.5595 9.4996 1 100 99.5595 9.4996 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 99.5595 9.4996 1 90 99.5595 9.4996 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.5752 9.1596 1 75 99.5752 9.1596 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.5595 9.4996 1 50 99.5595 9.4996 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 99.5572 9.5495 1 25 99.5572 9.5495 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 99.5288 9.6001 1 275 99.5288 9.6001 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.5288 9.6001 1 25 99.5288 9.6001 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 99.5263 9.1433 1 0.5 99.5263 9.1433 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 99.4956 9.2520 1 300 99.4956 9.2520 INE008A16FX4 IDBI BK 22-Mar-12 99.4740 9.6503 1 150 99.4740 9.6503 INE238A16MM6 AXIS BK 22-Mar-12 99.5526 9.6491 1 25 99.5526 9.6491 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.4686 9.7499 1 1.25 99.4686 9.7499 INE608A16AP8 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-12 99.4495 9.6212 1 0.08 99.4495 9.6212 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.3684 9.6661 2 204 99.3662 9.7005 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.3657 9.7075 3 175 99.3630 9.7498 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.3837 9.4314 3 121.5 99.3872 9.3771 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.3920 9.3032 2 110 99.3953 9.2524 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.3622 9.7621 1 100 99.3622 9.7621 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 99.3662 9.7005 1 25 99.3662 9.7005 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 99.3621 9.7637 1 25 99.3621 9.7637 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.3757 9.5542 2 6 99.3757 9.5542 INE084A16543 BK OF (I) 27-Mar-12 99.3468 9.5994 3 250 99.3468 9.5994 INE695A16CK2 UNITED BK OF (I) 27-Mar-12 99.3434 9.6497 2 100 99.3434 9.6497 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.3468 9.5994 2 100 99.3468 9.5994 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.3394 9.7089 1 15 99.3394 9.7089 INE668A16162 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Mar-12 99.2928 10.3987 1 0.1 99.2928 10.3987 INE166A16EN4 ING VYSYA BK 28-Mar-12 99.3103 9.7496 1 37 99.3103 9.7496 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.3138 9.6998 1 25 99.3138 9.6998 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 99.3108 9.7431 2 11 99.3103 9.7496 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.2845 9.3943 1 80 99.2845 9.3943 INE090A16MQ2 ICICI BK 27-Apr-12 98.4369 10.3498 1 75 98.4369 10.3498 INE238A16JF6 AXIS BK 2-May-12 98.2997 10.3499 1 100 98.2997 10.3499 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 98.3503 9.8748 1 4 98.3503 9.8748 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 97.9448 10.3498 1 50 97.9448 10.3498 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 97.9843 10.1468 1 7.5 97.9843 10.1468 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 97.9147 10.0954 1 7.5 97.9147 10.0954 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 97.6291 11.0799 1 25 97.6291 11.0799 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.7683 10.2860 1 7.5 97.7683 10.2860 INE238A16KZ2 AXIS BK 22-May-12 97.7519 10.3633 1 3.75 97.7519 10.3633 INE112A16AT3 CORP. BK 28-May-12 97.5051 10.7349 1 50 97.5051 10.7349 INE008A16JH9 IDBI BK 30-May-12 97.4726 10.6341 3 175 97.4724 10.6348 INE428A16FM7 ALLAHABAD BK 30-May-12 97.4608 10.6849 4 150 97.4608 10.6849 INE691A16FO6 UCO BK 30-May-12 97.4675 10.6558 3 125 97.4921 10.5498 INE008A16GT0 IDBI BK 31-May-12 97.5197 10.3148 10 850 97.5197 10.3148 INE476A16GG6 CANARA BK 31-May-12 97.5314 10.2649 2 250 97.5314 10.2649 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 97.5044 10.3801 1 100 97.5044 10.3801 INE141A16GR3 OBC 31-May-12 97.4340 10.6806 2 35 97.4365 10.6699 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 97.5083 10.2496 10 1050 97.5064 10.2576 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF (I) 1-Jun-12 97.4999 10.2850 15 900 97.4999 10.2850 INE166A16EV7 ING VYSYA BK 1-Jun-12 97.4525 10.4851 9 550 97.4525 10.4851 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 97.4985 10.2910 5 350 97.5064 10.2576 INE614B16529 KARNATAKA BK 1-Jun-12 97.4525 10.4851 1 200 97.4525 10.4851 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 97.4407 10.5349 2 150 97.4407 10.5349 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 97.4052 10.6850 3 110 97.4052 10.6850 INE695A16EE1 UNITED BK OF (I) 1-Jun-12 97.4904 10.3251 2 100 97.4904 10.3251 INE141A16GQ5 OBC 1-Jun-12 97.4056 10.6833 2 75 97.4052 10.6850 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 97.3934 10.7349 1 40 97.3934 10.7349 INE084A16618 BK OF (I) 4-Jun-12 97.2695 10.9001 1 75 97.2695 10.9001 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 97.3827 10.7801 2 50 97.3827 10.7801 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 97.3378 10.6200 1 0.3 97.3378 10.6200 INE651A16BN1 STATE BK OF MYSORE 8-Jun-12 97.1871 10.7798 1 100 97.1871 10.7798 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.1566 10.9001 1 100 97.1566 10.9001 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 97.0756 10.7800 1 100 97.0756 10.7800 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 97.0019 11.0601 1 0.05 97.0019 11.0601 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 97.1223 10.4998 1 50 97.1223 10.4998 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 97.0870 10.4300 1 100 97.0870 10.4300 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 96.9597 10.9000 1 50 96.9597 10.9000 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 96.9462 10.9500 1 50 96.9462 10.9500 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.9597 10.9001 1 50 96.9597 10.9001 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.0409 10.6001 1 1 97.0409 10.6001 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.6370 10.9501 1 50 96.6370 10.9501 INE090A16OJ3 ICICI BK 13-Jul-12 96.1597 10.9601 1 5 96.1597 10.9601 INE168A16BX5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-12 96.1589 10.6425 3 35 96.1589 10.6425 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 94.8630 10.8601 2 150 94.8630 10.8601 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 94.6773 10.6875 1 0.01 94.6773 10.6875 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 94.4972 10.8999 1 25 94.4972 10.8999 INE141A16EZ1 OBC 28-Sep-12 94.0988 10.9001 1 50 94.0988 10.9001 INE238A16KJ6 AXIS BK 12-Oct-12 93.8448 10.6875 1 2 93.8448 10.6875 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.3704 10.4501 1 100 93.3704 10.4501 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.7752 10.4500 1 50 92.7752 10.4500 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 93.0170 10.0371 1 50 93.0170 10.0371 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 92.6696 10.4610 2 105 92.6119 10.5499 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 92.6119 10.5499 1 50 92.6119 10.5499 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.6162 10.4299 1 25 92.6162 10.4299 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 92.6196 10.5000 1 75 92.6196 10.5000 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 92.5027 10.3800 1 50 92.5027 10.3800 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 92.5027 10.3800 1 25 92.5027 10.3800 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 92.3085 10.3799 1 50 92.3085 10.3799 INE695A16DI4 UNITED BK OF (I) 20-Dec-12 92.5433 10.0375 1 40 92.5433 10.0375 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 92.0452 10.5499 1 75 92.0452 10.5499 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF (I) 28-Dec-12 92.1043 10.5000 2 25 92.1043 10.5000 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF (I) 28-Jan-13 91.3539 10.5000 1 25 91.3539 10.5000 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 91.1662 10.5575 1 1 91.1662 10.5575 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 90.9012 10.0925 3 145 90.9012 10.0925 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 90.6968 10.3425 1 25 90.6968 10.3425 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 90.5918 10.4425 4 103 90.5918 10.4425 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 90.6588 10.3320 14 520 90.6973 10.2850 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 90.6119 10.3893 14 445 90.5213 10.5000 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 90.7124 10.2667 6 150 90.6932 10.2900 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 90.7322 10.2425 2 75 90.7322 10.2425 INE608A16CO7 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-13 90.4458 10.5925 3 45 90.4458 10.5925 INE695A16EL6 UNITED BK OF (I) 1-Mar-13 90.6554 10.3361 2 35 90.6502 10.3425 INE095A16FG6 INDUSIND BK 1-Mar-13 90.5295 10.4900 2 25 90.5295 10.4900 =============================================================================================== *: Crores