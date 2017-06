Mar 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.9520 8.7642 5 131 99.9524 8.6911 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.9524 8.6911 2 100 99.9524 8.6911 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.9504 9.0474 2 40 99.9507 9.0017 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.9519 8.7897 2 31.55 99.9524 8.6911 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.9524 8.6911 1 25 99.9524 8.6911 INE528G16IS2 YES BK 8-Mar-12 99.9499 6.0986 1 25 99.9499 6.0986 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 99.9499 6.0986 1 25 99.9499 6.0986 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.9491 6.1960 1 25 99.9491 6.1960 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.9002 9.1189 3 75 99.8998 9.1524 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.9009 9.0483 2 65 99.9026 8.8964 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-12 99.9021 8.9467 2 50 99.9026 8.8964 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.8262 9.0770 2 225 99.8264 9.0677 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.8255 9.1169 4 125 99.8229 9.2509 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.8229 9.2509 2 75 99.8229 9.2509 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 99.8277 8.9997 1 50 99.8277 8.9997 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.8267 9.0520 1 25 99.8267 9.0520 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.8261 9.0834 1 1.5 99.8261 9.0834 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 99.8226 9.2666 1 0.5 99.8226 9.2666 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 99.7957 9.3394 2 75 99.7988 9.1983 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.7736 9.2031 4 225 99.7690 9.3900 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.7773 9.0519 1 25 99.7773 9.0519 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.7513 9.0989 3 350 99.7513 9.1002 INE141A16DA6 OBC 15-Mar-12 99.7456 9.3093 1 50 99.7456 9.3093 INE090A16RB3 ICICI BK 15-Mar-12 99.7499 9.1515 1 50 99.7499 9.1515 INE036D16BG3 THE KARUR VYSYA BK 15-Mar-12 99.7444 9.3533 2 38 99.7444 9.3533 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 99.7513 9.1002 1 25 99.7513 9.1002 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.6388 9.4511 2 45 99.6388 9.4511 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.6680 8.6845 2 4.22 99.6680 8.6845 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.6116 9.4879 3 200 99.6111 9.5002 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 99.6111 9.5002 1 25 99.6111 9.5002 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 99.6152 9.3996 1 25 99.6152 9.3996 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 99.5965 9.2421 1 10 99.5965 9.2421 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 99.5618 9.4498 1 100 99.5618 9.4498 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 99.5572 9.5495 1 25 99.5572 9.5495 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 99.5433 9.3033 2 200 99.5433 9.3033 INE695A16CI6 UNITED BK OF INDIA 23-Mar-12 99.5433 9.3033 1 100 99.5433 9.3033 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.4490 9.6300 1 50 99.4490 9.6300 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.4507 9.6001 1 25 99.4507 9.6001 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.4247 9.6000 1 50 99.4247 9.6000 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.4247 9.6000 2 50 99.4247 9.6000 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.4223 9.6403 1 20 99.4223 9.6403 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.4145 9.3464 3 100 99.3902 9.7366 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 98.1130 10.8000 2 50 98.1130 10.8000 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.7609 10.9999 1 25 97.7609 10.9999 INE238A16JG4 AXIS BK 21-May-12 97.8797 10.2686 1 0.25 97.8797 10.2686 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.7220 11.0500 3 100 97.7220 11.0500 INE112A16AT3 CORP. BK 28-May-12 97.5682 10.8301 1 25 97.5682 10.8301 INE090A16NG1 ICICI BK 28-May-12 97.6902 10.2739 1 0.5 97.6902 10.2739 INE691A16FO6 UCO BK 30-May-12 97.4547 11.0849 2 100 97.4547 11.0849 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 97.4737 11.0000 1 25 97.4737 11.0000 INE008A16GT0 IDBI BK 31-May-12 97.4169 11.1243 2 145 97.4224 11.1002 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 97.4485 10.9848 1 100 97.4485 10.9848 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 97.5344 10.4852 13 625 97.5344 10.4852 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 97.5806 10.2839 9 425 97.5803 10.2851 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 97.5717 10.3226 3 125 97.5717 10.3226 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 97.5907 10.2398 2 100 97.5907 10.2398 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 97.4783 10.7299 1 25 97.4783 10.7299 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 97.4054 10.6843 7 175 97.4052 10.6850 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 97.5188 10.2053 5 175 97.5189 10.2049 INE695A16EM4 UNITED BK OF INDIA 4-Jun-12 97.3065 11.1025 4 75 97.3054 11.1073 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.1687 10.8524 1 80 97.1687 10.8524 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.1617 10.8800 1 50 97.1617 10.8800 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 97.1336 10.8799 1 100 97.1336 10.8799 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.1707 10.5224 1 45 97.1707 10.5224 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.0335 10.9400 1 100 97.0335 10.9400 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.9740 10.7449 1 0.5 96.9740 10.7449 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 96.7141 11.4824 1 45 96.7141 11.4824 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 96.7291 10.7326 1 0.1 96.7291 10.7326 INE750E16AG9 STANDARD CHARTERED BK 4-Jul-12 96.5489 10.7825 1 0.25 96.5489 10.7825 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 96.5135 10.7199 1 5 96.5135 10.7199 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 94.7186 10.6000 1 75 94.7186 10.6000 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 94.5625 10.6001 1 100 94.5625 10.6001 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 94.4568 10.5000 1 125 94.4568 10.5000 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 94.3811 10.6000 1 25 94.3811 10.6000 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.2775 10.6500 1 25 93.2775 10.6500 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 93.0352 10.5500 1 50 93.0352 10.5500 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 93.0659 10.5001 2 100 93.0659 10.5001 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 92.8919 10.4999 2 100 92.8919 10.4999 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.5720 10.6501 1 25 92.5720 10.6501 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 92.5546 10.5999 1 25 92.5546 10.5999 INE705A16DF7 VIJAYA BK 7-Dec-12 92.6033 10.5251 1 4.2 92.6033 10.5251 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.4163 10.4000 1 25 92.4163 10.4000 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 92.3920 10.3999 1 25 92.3920 10.3999 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 92.6140 10.0375 1 6 92.6140 10.0375 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 92.1336 10.5999 1 25 92.1336 10.5999 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.6229 10.3000 1 75 91.6229 10.3000 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 91.4034 10.3400 1 100 91.4034 10.3400 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 91.2168 10.4600 1 5 91.2168 10.4600 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 91.3413 10.0001 1 10 91.3413 10.0001 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 91.2229 10.1500 1 50 91.2229 10.1500 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 90.8680 10.2749 1 5 90.8680 10.2749 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 90.4882 10.6281 7 140 90.4786 10.6400 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 90.7710 10.2800 2 35 90.7710 10.2800 INE695A16EL6 UNITED BK OF INDIA 1-Mar-13 90.5171 10.5924 1 25 90.5171 10.5924 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 90.4978 10.5288 16 450 90.5683 10.4425 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 90.4050 10.6425 2 200 90.4050 10.6425 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 90.7111 10.2682 5 175 90.7322 10.2425 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 90.5224 10.4987 7 160 90.4478 10.5900 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 90.5248 10.4957 2 60 90.5785 10.4301 INE008A16JL1 IDBI BK 4-Mar-13 90.5417 10.4750 3 55 90.5417 10.4750 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 90.6092 10.3925 1 50 90.6092 10.3925 INE667A16AA6 SYNDICATE BK 4-Mar-13 90.7322 10.2425 1 25 90.7322 10.2425 INE683A16641 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-13 90.3663 10.6900 1 25 90.3663 10.6900 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 90.7178 10.2601 1 25 90.7178 10.2601 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 90.5274 10.4925 1 25 90.5274 10.4925 INE008A16JK3 IDBI BK 5-Mar-13 90.5162 10.4775 3 100 90.5162 10.4775 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 90.4634 10.5419 4 75 90.4629 10.5426 INE695A16EP7 UNITED BK OF INDIA 5-Mar-13 90.4241 10.5900 1 15 90.4241 10.5900 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 90.4866 10.5425 1 10 90.4866 10.5425 
*: Crores