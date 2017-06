Mar 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.9748 9.2003 1 25 99.9748 9.2003 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.9236 9.3024 1 150 99.9236 9.3024 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 99.9257 9.0520 2 45 99.9253 9.0953 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.8472 9.3073 7 370 99.8465 9.3523 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.8498 9.1514 7 325 99.8498 9.1509 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 99.8484 9.2374 4 150 99.8457 9.4011 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.8482 9.2485 2 100 99.8482 9.2485 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 99.8491 9.1936 1 100 99.8491 9.1936 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.8457 9.4011 2 75 99.8457 9.4011 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.8503 9.1184 2 75 99.8506 9.1021 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.8482 9.2485 1 25 99.8482 9.2485 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 99.8457 9.4011 1 25 99.8457 9.4011 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.8515 9.0472 1 25 99.8515 9.0472 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.8191 9.4497 2 275 99.8191 9.4497 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.7966 9.2990 5 325 99.7949 9.3769 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.7748 9.1531 2 175 99.7748 9.1537 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.7737 9.1985 1 90 99.7737 9.1985 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 99.7631 9.6291 2 75 99.7666 9.4878 INE141A16DA6 OBC 15-Mar-12 99.7710 9.3085 1 50 99.7710 9.3085 INE036D16BG3 THE KARUR VYSYA BK 15-Mar-12 99.7699 9.3534 1 20 99.7699 9.3534 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 99.6616 9.5335 3 150 99.6592 9.6013 INE090A16LR2 ICICI BK 19-Mar-12 99.6592 9.6013 1 150 99.6592 9.6013 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 99.6592 9.6013 1 100 99.6592 9.6013 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.6649 9.4402 1 100 99.6649 9.4402 INE695A16CN6 UNITED BK OF INDIA 19-Mar-12 99.6610 9.5505 1 25 99.6610 9.5505 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.6743 9.1745 1 2.5 99.6743 9.1745 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 99.6331 9.6008 4 350 99.6331 9.6008 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 99.6396 9.4301 1 75 99.6396 9.4301 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.6335 9.5903 1 50 99.6335 9.5903 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 99.6350 9.5509 1 50 99.6350 9.5509 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 99.6091 9.5492 1 30 99.6091 9.5492 INE667A16875 SYNDICATE BK 22-Mar-12 99.5809 9.6010 1 100 99.5809 9.6010 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 99.5792 9.6401 1 25 99.5792 9.6401 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 99.5843 9.5227 1 0.01 99.5843 9.5227 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.4713 9.7001 1 50 99.4713 9.7001 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.4694 9.7351 1 50 99.4694 9.7351 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.4752 9.6281 1 50 99.4752 9.6281 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.4767 9.6005 1 25 99.4767 9.6005 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.4966 9.7195 1 5 99.4966 9.7195 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 99.4462 9.6792 1 90 99.4462 9.6792 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.4422 9.7495 2 25 99.4422 9.7495 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.4479 9.6493 1 25 99.4479 9.6493 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.4486 9.6370 1 20 99.4486 9.6370 INE648A16DJ1 SBBJ 27-Mar-12 99.4592 9.4507 1 15 99.4592 9.4507 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.4477 9.2140 1 50 99.4477 9.2140 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.4332 9.4573 1 0.01 99.4332 9.4573 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 99.2570 9.4216 1 4.1 99.2570 9.4216 INE238A16MO2 AXIS BK 18-Apr-12 98.7096 11.0966 2 20 98.7096 11.0966 INE457A16939 BK OF MAHARASHTRA 7-May-12 98.2029 10.9499 1 10 98.2029 10.9499 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 98.2997 9.8648 1 10 98.2997 9.8648 INE008A16GQ6 IDBI BK 10-May-12 98.2345 10.0921 1 7 98.2345 10.0921 INE483A16AL5 CENTRAL BK OF INDIA 10-May-12 98.2345 10.0921 1 6 98.2345 10.0921 INE457A16970 BK OF MAHARASHTRA 17-May-12 98.0089 10.2988 1 3 98.0089 10.2988 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 97.9816 10.2999 1 50 97.9816 10.2999 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 97.8206 10.7001 1 25 97.8206 10.7001 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.8733 10.3002 1 100 97.8733 10.3002 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.7509 11.0501 1 25 97.7509 11.0501 INE090A16SR7 ICICI BK 22-May-12 97.8643 10.3447 1 15 97.8643 10.3447 INE238A16KZ2 AXIS BK 22-May-12 97.7321 10.9999 1 10 97.7321 10.9999 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 97.6824 10.4335 2 75 97.7114 10.3001 INE238A16LG0 AXIS BK 28-May-12 97.6611 10.5319 1 25 97.6611 10.5319 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 97.5023 11.0002 1 25 97.5023 11.0002 INE648A16DV6 SBBJ 31-May-12 97.5263 10.7651 4 200 97.5263 10.7651 INE705A16EH1 VIJAYA BK 31-May-12 97.5062 10.8548 1 100 97.5062 10.8548 INE695A16EI2 UNITED BK OF INDIA 31-May-12 97.4994 10.8852 1 50 97.4994 10.8852 INE008A16GT0 IDBI BK 31-May-12 97.4737 11.0000 1 25 97.4737 11.0000 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 97.3739 10.9377 15 625 97.3394 11.0851 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 97.5490 10.1899 3 125 97.5490 10.1899 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 97.4327 10.6862 3 100 97.4330 10.6849 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 97.4764 10.4996 1 35 97.4764 10.4996 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 97.3239 11.0288 10 575 97.4371 10.5502 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 97.3344 10.9845 7 575 97.3343 10.9849 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 97.3916 10.7425 8 175 97.4046 10.6875 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 97.3061 11.1044 4 150 97.3059 11.1052 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.3708 10.8305 3 125 97.3709 10.8300 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 97.3662 10.8499 1 50 97.3662 10.8499 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 97.3085 11.0942 31 1892 97.2989 11.1348 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 97.3827 10.8999 1 25 97.3827 10.8999 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.1472 11.0500 1 50 97.1472 11.0500 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.1634 11.0998 1 25 97.1634 11.0998 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.1661 10.9747 1 12.75 97.1661 10.9747 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.0745 10.9999 1 10 97.0745 10.9999 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.0486 11.1002 1 100 97.0486 11.1002 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.0487 11.0998 1 50 97.0487 11.0998 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 97.0852 10.8499 1 25 97.0852 10.8499 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.0721 10.9002 1 23 97.0721 10.9002 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.0461 10.9999 1 21 97.0461 10.9999 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 96.8541 11.0799 1 25 96.8541 11.0799 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.7205 11.0500 1 14 96.7205 11.0500 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 96.6356 11.0501 1 14 96.6356 11.0501 INE705A16BF1 VIJAYA BK 5-Jul-12 96.4139 11.2199 1 25 96.4139 11.2199 INE705A16BF1 VIJAYA BK 5-Jul-12 96.4525 11.1872 1 25 96.4525 11.1872 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.3850 10.4501 1 20 96.3850 10.4501 INE168A16BX5 THE JAMMU & KASHMIR BK 17-Jul-12 96.3319 10.4499 1 20 96.3319 10.4499 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 95.8159 10.3499 1 35 95.8159 10.3499 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 94.6742 10.7501 1 25 94.6742 10.7501 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.5006 10.8000 1 75 92.5006 10.8000 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.5075 10.7500 1 50 92.5075 10.7500 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.3369 10.7799 1 25 92.3369 10.7799 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 92.3314 10.7500 1 50 92.3314 10.7500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.2061 10.7499 1 50 92.2061 10.7499 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 92.0731 10.7250 1 10 92.0731 10.7250 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 91.9720 10.8000 1 25 91.9720 10.8000 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 90.9017 10.6200 1 10 90.9017 10.6200 INE652A16DH7 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-13 90.9927 10.0925 2 80 90.9927 10.0925 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 90.6231 10.4908 6 265 90.6684 10.4350 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 90.5137 10.5383 12 355 90.5123 10.5400 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 90.7563 10.2413 8 300 90.7574 10.2400 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 90.4860 10.5723 9 235 90.5102 10.5426 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 90.4454 10.6222 2 80 90.5408 10.5050 INE695A16EO0 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-13 90.4797 10.5800 1 5 90.4797 10.5800 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 90.5448 10.4712 5 115 90.4866 10.5425 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.5424 10.4742 3 76 90.4886 10.5400 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 90.5704 10.4400 2 75 90.5704 10.4400 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 90.5442 10.4720 2 50 90.5683 10.4425 INE008A16JK3 IDBI BK 5-Mar-13 90.5438 10.4725 1 50 90.5438 10.4725 INE695A16EP7 UNITED BK OF INDIA 5-Mar-13 90.4458 10.5925 1 40 90.4458 10.5925 INE608A16CP4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-13 90.4220 10.5926 1 60 90.4220 10.5926 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD 