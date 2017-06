Mar 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.8732 9.2671 11 779 99.8752 9.1218 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.8746 9.1679 5 350 99.8738 9.2242 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.8741 9.2011 8 302 99.8728 9.2974 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.8744 9.1819 4 215 99.8738 9.2242 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 99.8747 9.1551 2 135 99.8755 9.0998 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.8748 9.1511 1 100 99.8748 9.1511 INE457A16897 BK OF MAHARASHTRA 12-Mar-12 99.8741 9.2023 1 100 99.8741 9.2023 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 99.8734 9.2535 2 70 99.8734 9.2535 INE095A16DZ1 INDUSIND BK 12-Mar-12 99.8734 9.2535 3 65 99.8734 9.2535 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 99.8724 9.3267 2 65 99.8734 9.2535 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.8530 10.7462 2 52.5 99.4469 - INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 99.8734 9.2535 1 50 99.8734 9.2535 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.8471 9.3162 3 115 99.8482 9.2485 INE171A16AV5 THE FEDERAL BK 13-Mar-12 99.8474 9.2974 1 54 99.8474 9.2974 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 99.8482 9.2485 1 25 99.8482 9.2485 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.8217 9.3152 6 525 99.8201 9.3974 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.8223 9.2810 4 200 99.8243 9.1776 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.8217 9.3137 4 150 99.8202 9.3922 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 99.7966 9.2990 2 150 99.7966 9.2990 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.7999 9.1479 1 85 99.7999 9.1479 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.7966 9.2990 1 25 99.7966 9.2990 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE077A16588 DENA BK 15-Mar-12 99.8031 9.0013 1 15 99.8031 9.0013 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.6919 9.4003 1 100 99.6919 9.4003 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.6916 9.4081 2 34.95 99.6993 9.1739 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 99.6984 9.2014 1 33.15 99.6984 9.2014 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.6897 9.4677 1 0.03 99.6897 9.4677 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 99.6667 9.3893 1 75 99.6667 9.3893 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 99.6331 9.6008 1 25 99.6331 9.6008 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.6193 9.2991 1 3 99.6193 9.2991 INE667A16669 SYNDICATE BK 23-Mar-12 99.6179 10.0001 1 5 99.6179 10.0001 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.4950 9.7506 2 200 99.4950 9.7506 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.4950 9.7506 2 100 99.4950 9.7506 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.5028 9.5992 1 100 99.5028 9.5992 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.4987 9.6794 2 75 99.5028 9.5992 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 99.5028 9.5992 1 50 99.5028 9.5992 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.5028 9.5992 1 25 99.5028 9.5992 INE008A16GA0 IDBI BK 27-Mar-12 99.4686 9.7499 2 100 99.4686 9.7499 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.4767 9.6005 2 75 99.4767 9.6005 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.4691 9.2768 3 200 99.4432 9.7319 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.4480 9.6475 3 150 99.4480 9.6475 INE608A16AT0 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-12 99.4507 9.6001 1 25 99.4507 9.6001 INE166A16EN4 ING VYSYA BK 28-Mar-12 99.4821 10.0009 1 25 99.4821 10.0009 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 99.8736 2.1997 1 3 99.8736 2.1997 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 99.2826 9.4194 1 4.2 99.2826 9.4194 INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 98.8383 11.0001 1 50 98.8383 11.0001 INE008A16GL7 IDBI BK 30-Apr-12 98.4225 10.8335 2 25 98.4432 10.6892 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 98.1118 11.1501 1 25 98.1118 11.1501 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.7955 10.9704 2 26 97.9407 10.2326 INE238A16KZ2 AXIS BK 22-May-12 97.7609 10.9999 1 10 97.7609 10.9999 INE141A16GR3 OBC 31-May-12 97.5289 10.8801 1 55 97.5289 10.8801 INE008A16GT0 IDBI BK 31-May-12 97.6586 10.2953 1 50 97.6586 10.2953 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 97.5178 10.9302 1 45 97.5178 10.9302 INE705A16EH1 VIJAYA BK 31-May-12 97.5356 10.8498 1 30 97.5356 10.8498 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 97.4996 10.8844 3 65 97.4961 10.8999 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 97.3988 10.9528 4 375 97.3908 10.9873 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 97.4271 10.8303 3 314 97.4622 10.6788 INE705A16EI9 VIJAYA BK 4-Jun-12 97.4226 10.8499 1 25 97.4226 10.8499 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 97.3998 11.2001 1 25 97.3998 11.2001 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.3915 10.8621 55 2985 97.3874 10.8798 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 97.4099 10.7836 4 175 97.4107 10.7802 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 97.4225 10.7299 5 130 97.4330 10.6849 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 97.3278 11.1348 1 100 97.3278 11.1348 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 97.3949 10.8476 2 100 97.3955 10.8452 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 97.3553 10.8960 9 1150 97.3815 10.7852 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 97.3594 10.8785 16 1050 97.3579 10.8850 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 97.3107 11.0847 6 725 97.3107 11.0849 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 97.3347 10.9831 12 700 97.3349 10.9824 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 97.4490 10.4999 2 100 97.4490 10.4999 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 97.4445 10.4046 4 200 97.4445 10.4046 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.3939 10.5019 1 115 97.3939 10.5019 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.1509 11.1502 1 25 97.1509 11.1502 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 97.2853 10.5002 1 100 97.2853 10.5002 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 97.2037 10.5001 2 45 97.2037 10.5001 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.2037 10.5001 1 25 97.2037 10.5001 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.0358 11.1498 1 5 97.0358 11.1498 INE652A160A4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.0616 11.0498 1 0.05 97.0616 11.0498 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 96.9030 11.1098 1 175 96.9030 11.1098 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.9021 10.5125 1 100 96.9021 10.5125 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.7223 10.8500 1 65 96.7223 10.8500 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 95.1537 11.0000 1 25 95.1537 11.0000 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 94.8974 10.9034 6 300 94.9144 10.8650 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 94.9211 10.8499 1 25 94.9211 10.8499 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 94.8707 10.7250 2 50 94.8141 10.8499 INE528G16MD6 YES BK 13-Sep-12 94.5841 11.0000 1 25 94.5841 11.0000 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 94.6773 10.8000 1 25 94.6773 10.8000 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 94.6773 10.8000 2 25 94.6773 10.8000 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 94.7007 10.7499 1 25 94.7007 10.7499 INE112A16BH6 CORPORATION BK 14-Sep-12 94.5840 10.9426 2 300 94.5840 10.9426 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 94.7447 10.5999 1 25 94.7447 10.5999 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.5402 10.2466 1 50 93.5402 10.2466 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.2923 10.3729 2 50 93.1856 10.5500 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 93.5401 9.5121 1 1.58 93.5401 9.5121 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 92.9148 10.4243 2 100 93.0259 10.2486 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 92.4685 10.8500 1 100 92.4685 10.8500 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.5199 10.7700 3 75 92.5199 10.7700 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 92.5560 10.7138 1 17.5 92.5560 10.7138 INE705A16DI1 VIJAYA BK 11-Dec-12 92.3416 10.8500 1 100 92.3416 10.8500 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 92.3686 10.7700 1 50 92.3686 10.7700 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.3183 10.7699 1 50 92.3183 10.7699 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.3183 10.7699 2 10 92.3183 10.7699 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.2266 10.7567 2 75 92.2311 10.7500 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.1927 10.7700 1 25 92.1927 10.7700 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.0107 10.7799 1 25 92.0107 10.7799 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 92.0652 10.7001 1 0.5 92.0652 10.7001 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 91.9651 10.8101 1 25 91.9651 10.8101 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 91.2539 10.1400 1 50 91.2539 10.1400 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 90.8083 10.3200 1 150 90.8083 10.3200 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 90.5400 10.6231 2 100 90.4780 10.7000 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 90.5685 10.5000 2 35 90.5685 10.5000 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 90.5359 10.5401 1 25 90.5359 10.5401 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 90.4540 10.7000 1 5 90.4540 10.7000 INE008A16JL1 IDBI BK 4-Mar-13 90.5116 10.5700 1 0.6 90.5116 10.5700 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 90.4878 10.5701 4 125 90.4878 10.5701 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.5989 10.4338 3 50 90.6061 10.4250 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 90.3826 10.6700 1 50 90.3826 10.6700 INE695A16EQ5 UNITED BK OF INDIA 7-Mar-13 90.4220 10.5926 1 60 90.4220 10.5926 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 90.4220 10.5926 1 25 90.4220 10.5926 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Note:- *: Crores