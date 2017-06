Mar 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.9282 8.7366 3 225 99.9322 8.2546 INE171A16AU7 THE FEDERAL BK 12-Mar-12 99.9384 7.4993 1 70 99.9384 7.4993 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.9343 7.9999 4 67 99.9240 9.2537 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 99.9302 8.4983 2 50 99.9302 8.4983 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.9285 8.7054 1 50 99.9285 8.7054 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 99.9262 8.9856 1 45 99.9262 8.9856 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.9042 8.7456 2 10 99.9070 8.4941 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.8903 8.0164 2 325 99.8912 7.9511 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.8810 8.6973 2 100 99.8810 8.6973 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.8903 8.0133 3 100 99.8953 7.6511 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.8899 8.0457 2 80 99.8905 8.0023 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.8656 8.1855 2 100 99.8687 7.9979 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.8605 8.4981 3 75 99.8687 7.9979 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 99.8580 8.6506 2 75 99.8580 8.6506 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.8556 8.7970 1 50 99.8556 8.7970 INE036D16BG3 THE KARUR VYSYA BK 15-Mar-12 99.8564 8.7482 2 50 99.8572 8.6994 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE237A16JN2 KOTAK MAH BK 15-Mar-12 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE648A16CJ3 SBBJ 15-Mar-12 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 99.8344 8.6492 1 40 99.8344 8.6492 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 99.7527 9.0488 2 200 99.7527 9.0488 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.7433 9.3937 4 35.1 99.7433 9.3937 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.7517 9.0855 1 25 99.7517 9.0855 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 99.7220 9.2503 1 25 99.7220 9.2503 INE008A16FU0 IDBI BK 20-Mar-12 99.7265 9.1001 1 10 99.7265 9.1001 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.7237 9.1935 1 2.9 99.7237 9.1935 INE141A16DB4 OBC 20-Mar-12 99.7269 9.0868 1 1 99.7269 9.0868 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 99.6952 9.2993 3 75 99.6952 9.2993 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 99.6952 9.2993 1 25 99.6952 9.2993 INE238A16MM6 AXIS BK 22-Mar-12 99.6736 9.1952 2 43 99.6805 8.9993 INE608A16AP8 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-12 99.6427 9.3487 1 0.21 99.6427 9.3487 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 99.5611 9.4646 6 220 99.5664 9.3502 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 99.6484 9.1991 1 200 99.6484 9.1991 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.5557 9.5816 3 85 99.5632 9.4195 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.5643 9.3964 2 75 99.5664 9.3502 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 99.5526 9.6491 1 60 99.5526 9.6491 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 99.5526 9.6491 1 25 99.5526 9.6491 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.5632 9.4195 1 25 99.5632 9.4195 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.5662 9.3545 1 14 99.5662 9.3545 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.5390 9.3913 4 175 99.5410 9.3504 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.5376 9.4200 1 45 99.5376 9.4200 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.5317 9.5408 1 25 99.5317 9.5408 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.5410 9.3504 1 25 99.5410 9.3504 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 99.5002 9.6497 1 25 99.5002 9.6497 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.5105 9.4498 1 0.1 99.5105 9.4498 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 99.4545 9.5333 1 25 99.4545 9.5333 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.3265 11.2497 2 100 99.3265 11.2497 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 99.3146 11.4499 1 100 99.3146 11.4499 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 99.2320 11.2996 1 50 99.2320 11.2996 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 99.2961 11.2498 2 50 99.2961 11.2498 INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 98.8972 11.0003 1 50 98.8972 11.0003 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 98.1707 11.1498 4 76.5 98.1707 11.1498 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 97.8474 10.9998 1 25 97.8474 10.9998 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 97.7797 11.2002 1 50 97.7797 11.2002 INE166A16EU9 ING VYSYA BK 29-May-12 97.7312 10.4609 1 15 97.7312 10.4609 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 97.7708 10.2742 1 10 97.7708 10.2742 INE008A16GT0 IDBI BK 31-May-12 97.7145 10.2860 2 65 97.7152 10.2826 INE141A16GR3 OBC 31-May-12 97.6352 10.6513 1 10 97.6352 10.6513 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 97.5529 10.9000 1 15 97.5529 10.9000 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 97.4644 10.9146 1 20 97.4644 10.9146 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 97.5193 10.6723 1 1 97.5193 10.6723 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.4433 10.8827 6 350 97.4428 10.8849 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 97.4502 10.8526 6 225 97.4502 10.8526 INE168A16DR3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Jun-12 97.3753 11.1800 2 100 97.3753 11.1800 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 97.3936 11.0999 1 100 97.3936 11.0999 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 97.4214 10.9784 1 50 97.4214 10.9784 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 97.3872 11.1279 1 25 97.3872 11.1279 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 97.3879 11.1249 1 18.35 97.3879 11.1249 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 97.4266 10.8326 1 25 97.4266 10.8326 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 97.3582 11.0046 10 950 97.3278 11.1348 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 97.3521 11.0309 16 800 97.3523 11.0299 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 97.3872 10.8805 12 450 97.4341 10.6802 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 97.3392 11.0860 2 75 97.3388 11.0877 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 97.3619 10.8681 15 750 97.3591 10.8799 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.2992 11.1336 13 1300 97.2989 11.1348 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.4098 10.6657 4 175 97.2882 11.1802 INE695A16ER3 UNITED BK OF INDIA 8-Jun-12 97.3571 10.8884 2 150 97.3591 10.8799 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 97.2953 11.1501 2 75 97.2953 11.1501 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.2835 11.2001 1 25 97.2835 11.2001 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.1096 11.2000 1 50 97.1096 11.2000 INE008A16HG5 IDBI BK 14-Jun-12 97.0720 11.3501 1 50 97.0720 11.3501 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.1440 10.9499 1 50 97.1440 10.9499 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.0807 11.1999 1 30 97.0807 11.1999 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 96.9628 11.1000 1 175 96.9628 11.1000 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.0487 11.0998 1 175 97.0487 11.0998 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.0549 10.6498 1 25 97.0549 10.6498 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.9246 10.6251 2 100 97.0159 10.3000 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 96.5333 11.2999 2 75 96.5333 11.2999 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 96.4468 11.3000 1 75 96.4468 11.3000 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.1433 11.3501 1 75 96.1433 11.3501 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 94.7552 11.3501 3 275 94.7552 11.3501 INE077A16786 DENA BK 6-Sep-12 94.8664 10.9125 2 50 94.8586 10.9300 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.5065 10.6501 1 25 93.5065 10.6501 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 93.5889 9.5070 1 2 93.5889 9.5070 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.5704 10.7700 1 25 92.5704 10.7700 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.6791 10.6000 1 25 92.6791 10.6000 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 92.3163 10.8499 1 50 92.3163 10.8499 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.4144 10.7000 1 4 92.4144 10.7000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3581 10.6341 2 125 92.3807 10.6001 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.2462 10.7650 2 25 92.2462 10.7650 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 92.2644 10.7001 1 4 92.2644 10.7001 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 92.3064 10.6001 1 50 92.3064 10.6001 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.0471 10.8000 1 50 92.0471 10.8000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.0221 10.8000 2 25 92.0221 10.8000 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.8916 10.7000 1 11 91.8916 10.7000 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 91.4363 10.7500 1 25 91.4363 10.7500 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 91.3505 10.8000 1 25 91.3505 10.8000 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.3871 10.7500 1 25 91.3871 10.7500 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 90.6945 10.7000 1 25 90.6945 10.7000 INE652A16DH7 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-13 90.5183 10.7700 1 100 90.5183 10.7700 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 90.6303 10.5700 1 20 90.6303 10.5700 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 90.3734 10.8000 1 50 90.3734 10.8000 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 90.6238 10.4900 1 35 90.6238 10.4900 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 90.3412 10.8400 4 5.06 90.3412 10.8400 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.4783 10.6403 6 120 90.4786 10.6400 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 90.4300 10.7000 2 50 90.3089 10.8500 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 90.3766 10.7363 2 50 90.3352 10.7875 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 90.4796 Note:- *: Crores