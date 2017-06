Mar 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16LX0 ICICI BK 14-Mar-12 99.9493 9.2574 1 4.1 99.9493 9.2574 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.9267 8.9247 3 100 99.9273 8.8516 INE036D16BG3 THE KARUR VYSYA BK 15-Mar-12 99.9273 8.8516 1 50 99.9273 8.8516 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 99.9261 8.9978 1 50 99.9261 8.9978 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 99.9261 8.9978 1 50 99.9261 8.9978 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.9250 9.1318 1 42 99.9250 9.1318 INE077A16588 DENA BK 15-Mar-12 99.9240 9.2537 1 15 99.9240 9.2537 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.8275 9.0102 2 300 99.8277 8.9997 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 99.8239 9.1986 1 200 99.8239 9.1986 INE084A16626 BK OF (I) 19-Mar-12 99.8267 9.0520 1 200 99.8267 9.0520 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.8248 9.1515 1 50 99.8248 9.1515 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 99.8258 9.0991 1 25 99.8258 9.0991 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 99.7749 9.1497 1 25 99.7749 9.1497 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 99.7486 9.1992 2 200 99.7486 9.1992 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.7499 9.1515 1 50 99.7499 9.1515 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.7462 9.2873 1 2 99.7462 9.2873 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.6446 9.2992 3 180 99.6446 9.2988 INE084A16550 BK OF (I) 26-Mar-12 99.6381 9.4695 2 50 99.6381 9.4695 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 99.6369 9.5010 1 50 99.6369 9.5010 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 99.6415 9.3802 1 50 99.6415 9.3802 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.6446 9.2988 1 15 99.6446 9.2988 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 99.6349 9.5536 1 9 99.6349 9.5536 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.6358 9.5299 1 3 99.6358 9.5299 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.6050 9.6498 1 100 99.6050 9.6498 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.5896 9.4008 1 50 99.5896 9.4008 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 99.5853 9.4997 1 25 99.5853 9.4997 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.5905 9.3801 1 25 99.5905 9.3801 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.5166 9.8499 2 250 99.5166 9.8499 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 98.8824 11.1496 2 75 98.8824 11.1496 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 98.9122 11.1504 1 25 98.9122 11.1504 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 98.1201 11.1002 1 25 98.1201 11.1002 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF (I) 21-May-12 97.9448 11.0998 1 25 97.9448 11.0998 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 97.6642 11.0501 2 25 97.6642 11.0501 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 97.7682 10.2864 2 125 97.7682 10.2864 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF (I) 1-Jun-12 97.6171 10.9999 1 25 97.6171 10.9999 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 97.4913 11.1812 3 100 97.4911 11.1823 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.5278 10.8850 2 425 97.5278 10.8850 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 97.4691 11.1502 1 50 97.4691 11.1502 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 97.5757 10.6689 1 5 97.5757 10.6689 INE077A16794 DENA BK 6-Jun-12 97.4390 11.1551 3 150 97.4334 11.1801 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 97.4535 11.0901 3 125 97.4401 11.1501 INE168A16DS1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Jun-12 97.4334 11.1801 1 50 97.4334 11.1801 INE084A16691 BK OF (I) 7-Jun-12 97.4137 11.1385 8 400 97.4134 11.1400 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF (I) 7-Jun-12 97.4949 10.7800 1 100 97.4949 10.7800 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 97.4281 11.0750 2 50 97.4281 11.0750 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 97.4451 10.9999 1 25 97.4451 10.9999 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 97.4065 11.0435 5 425 97.4062 11.0449 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.4011 11.0673 8 325 97.4474 10.8648 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 97.4210 10.9801 3 200 97.3753 11.1800 INE695A16ER3 UNITED BK OF (I) 8-Jun-12 97.4668 10.7801 1 100 97.4668 10.7801 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.4073 11.0400 2 50 97.4073 11.0400 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 97.4279 10.9500 1 25 97.4279 10.9500 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.2999 11.1308 7 800 97.2989 11.1348 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 97.3707 10.8310 9 500 97.3709 10.8300 INE705A16DL5 VIJAYA BK 11-Jun-12 97.3508 10.9151 2 400 97.3508 10.9151 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.2699 11.2579 4 250 97.2529 11.3298 INE028A16425 BK OF BARODA 11-Jun-12 97.3464 11.0552 1 200 97.3464 11.0552 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 97.3071 11.1001 2 200 97.3071 11.1001 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 97.2175 11.4800 3 75 97.2175 11.4800 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.3355 10.9798 2 50 97.3355 10.9798 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.2208 11.1001 1 75 97.2208 11.1001 INE008A16HG5 IDBI BK 14-Jun-12 97.1600 11.3500 1 50 97.1600 11.3500 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 97.2216 10.9800 1 50 97.2216 10.9800 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.2364 10.9198 1 25 97.2364 10.9198 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.1798 11.1500 1 4 97.1798 11.1500 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 97.0461 10.9999 1 100 97.0461 10.9999 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 96.9507 10.9334 3 150 96.9462 10.9500 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.8406 11.2340 3 67 96.8328 11.2626 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 96.9327 10.9999 1 25 96.9327 10.9999 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.7916 11.0999 1 100 96.7916 11.0999 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 96.6199 11.3000 2 75 96.6199 11.3000 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 96.5333 11.2999 1 75 96.5333 11.2999 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.2296 11.3501 1 75 96.2296 11.3501 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.3096 11.1001 1 50 96.3096 11.1001 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.6930 11.1001 2 100 95.6930 11.1001 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 95.4154 11.0999 1 75 95.4154 11.0999 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 94.7965 10.8299 1 25 94.7965 10.8299 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.3642 10.9001 1 50 93.3642 10.9001 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 93.3953 10.8000 1 25 93.3953 10.8000 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 92.9842 10.7999 1 25 92.9842 10.7999 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.7745 10.8500 1 50 92.7745 10.8500 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.9664 10.5000 2 100 92.9042 10.5999 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 92.6655 10.6999 1 25 92.6655 10.6999 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.5546 10.5999 1 25 92.5546 10.5999 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.4552 10.5999 2 100 92.4552 10.5999 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 92.3807 10.6001 1 50 92.3807 10.6001 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.1726 10.8001 1 1 92.1726 10.8001 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 92.0805 10.9001 1 100 92.0805 10.9001 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 92.2570 10.6000 1 50 92.2570 10.6000 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.1224 10.8000 1 50 92.1224 10.8000 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 90.5763 10.8500 1 5 90.5763 10.8500 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 90.5340 10.6900 1 75 90.5340 10.6900 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 90.6544 10.5401 1 50 90.6544 10.5401 INE084A16683 BK OF (I) 5-Mar-13 90.6227 10.5500 1 25 90.6227 10.5500 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 90.6227 10.5500 1 25 90.6227 10.5500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.4418 10.7750 1 25 90.4418 10.7750 INE476A16GQ5 CANARA BK 8-Mar-13 90.4786 10.6400 1 40 90.4786 10.6400 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 90.4442 10.6825 1 40 90.4442 10.6825 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 90.4280 10.6143 15 680 90.3337 10.7301 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.3370 10.7260 6 220 90.3806 10.6725 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.5397 10.4775 4 200 90.5397 10.4775 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 90.3207 10.7460 7 160 90.3500 10.7100 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 90.2979 10.7741 4 125 90.2443 10.8400 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 90.3851 10.6669 4 100 90.2951 10.7775 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 90.3341 10.7296 3 95 90.3337 10.7301 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 90.3819 10.6416 2 80 90.3832 10.6400 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS 