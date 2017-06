Mar 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.9496 9.2026 1 20 99.9496 9.2026 INE077A16588 DENA BK 15-Mar-12 99.9499 9.1478 1 10 99.9499 9.1478 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 99.9496 9.2026 1 7 99.9496 9.2026 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 99.8338 10.1282 2 20.15 99.8490 9.1997 INE062A16283 STATE BK OF INDIA 20-Mar-12 99.8248 9.1515 1 15 99.8248 9.1515 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 99.8239 9.1986 1 5 99.8239 9.1986 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 99.8020 9.0517 2 100 99.8020 9.0517 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 99.8020 9.0517 1 25 99.8020 9.0517 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 99.7947 9.3850 2 20 99.7930 9.4640 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 99.7930 9.4640 1 15 99.7930 9.4640 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 99.7930 9.4640 1 15 99.7930 9.4640 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 99.7955 9.3494 1 0.45 99.7955 9.3494 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.7737 9.1985 2 200 99.7737 9.1985 INE008A16FX4 IDBI BK 22-Mar-12 99.7761 9.1008 1 200 99.7761 9.1008 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 99.7724 9.2515 1 50 99.7724 9.2515 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.7716 9.2841 1 1 99.7716 9.2841 INE141A16DE8 OBC 23-Mar-12 99.7737 8.2787 1 25 99.7737 8.2787 INE705A16AF3 VIJAYA BK 23-Mar-12 99.7492 9.1754 2 10 99.7486 9.1992 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 99.6734 9.2000 1 100 99.6734 9.2000 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.6704 9.2840 3 90 99.6704 9.2848 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 99.6704 9.2838 2 75 99.6681 9.3498 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.6753 9.1454 2 51 99.6618 9.5278 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.6716 9.2508 2 30 99.6716 9.2508 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.6716 9.2508 1 25 99.6716 9.2508 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.6683 9.3441 1 20 99.6683 9.3441 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.6432 9.3356 1 52.85 99.6432 9.3356 INE077A16646 DENA BK 27-Mar-12 99.6242 9.8346 1 43 99.6242 9.8346 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.6465 9.2489 1 25 99.6465 9.2489 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.6413 9.3855 1 0.2 99.6413 9.3855 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 99.6123 9.4708 1 50 99.6123 9.4708 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.6213 9.2501 2 30 99.6213 9.2501 INE077A16661 DENA BK 28-Mar-12 99.6274 9.1005 1 10 99.6274 9.1005 INE238A16KS7 AXIS BK 7-May-12 98.5216 9.9584 1 0.5 98.5216 9.9584 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.5338 10.9872 4 225 97.5562 10.8849 INE434A16BM4 ANDHRA BK 5-Jun-12 97.4960 11.1599 1 50 97.4960 11.1599 INE166A16EW5 ING VYSYA BK 5-Jun-12 97.4260 11.4801 2 50 97.4260 11.4801 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 97.4217 11.4998 2 50 97.4217 11.4998 INE112A16BN4 CORPORATION BK 6-Jun-12 97.4625 11.1800 4 75 97.4625 11.1800 INE667A16AD0 SYNDICATE BK 6-Jun-12 97.4625 11.1800 1 50 97.4625 11.1800 INE036D16BN9 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-12 97.3984 11.4700 1 50 97.3984 11.4700 INE166A16EY1 ING VYSYA BK 6-Jun-12 97.4183 11.3799 2 40 97.4183 11.3799 INE562A16AS1 INDIAN BK 6-Jun-12 97.4581 11.1999 1 30 97.4581 11.1999 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 97.4464 11.1219 3 113 97.4435 11.1349 INE171A16BQ3 THE FEDERAL BK 7-Jun-12 97.3476 11.7000 1 25 97.3476 11.7000 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 97.4894 10.9299 1 25 97.4894 10.9299 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.4679 10.8990 7 388 97.4247 11.0900 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.4178 11.1204 2 65.75 97.4176 11.1214 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 97.4349 11.0449 1 50 97.4349 11.0449 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.3306 11.1228 9 250 97.2822 11.3301 INE562A16AT9 INDIAN BK 11-Jun-12 97.3125 11.2004 7 240 97.3126 11.1999 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 97.3219 11.1600 7 225 97.3172 11.1802 INE084A16709 BK OF INDIA 11-Jun-12 97.3266 11.1399 1 200 97.3266 11.1399 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 97.3397 11.0837 4 180 97.3394 11.0851 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 97.2624 11.4150 4 110 97.2624 11.4150 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 97.3990 10.8302 1 100 97.3990 10.8302 INE683A16344 THE SOUTH INDIAN BK 11-Jun-12 97.2239 11.5801 1 50 97.2239 11.5801 INE667A16AD0 SYNDICATE BK 11-Jun-12 97.3172 11.1802 2 50 97.3172 11.1802 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.3126 11.1999 1 25 97.3126 11.1999 INE036D16BO7 THE KARUR VYSYA BK 12-Jun-12 97.2193 11.4722 9 375 97.2187 11.4749 INE565A16582 INDIAN OVERSEAS BK 12-Jun-12 97.2765 11.2296 12 425 97.2764 11.2302 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 97.2175 11.4800 3 100 97.2175 11.4800 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 97.3437 10.9451 1 75 97.3437 10.9451 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 97.4442 10.4058 1 50 97.4442 10.4058 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.2504 11.0966 1 75 97.2504 11.0966 INE090A16NN7 ICICI BK 15-Jun-12 97.1235 11.5002 1 25 97.1235 11.5002 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 97.0745 10.9999 1 75 97.0745 10.9999 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 96.9752 11.4999 1 25 96.9752 11.4999 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.8382 11.3499 1 50 96.8382 11.3499 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.8201 11.0998 1 100 96.8201 11.0998 INE090A16OC8 ICICI BK 3-Jul-12 96.6989 11.1253 1 0.5 96.6989 11.1253 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.3390 11.0964 1 50 96.3390 11.0964 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.7215 11.0982 2 100 95.7209 11.1000 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 95.4444 11.0966 1 75 95.4444 11.0966 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 94.8714 11.0850 1 50 94.8714 11.0850 INE608A16CT6 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-12 94.8140 11.0300 1 60 94.8140 11.0300 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 94.7828 11.1000 1 50 94.7828 11.1000 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 94.2724 11.1999 1 10 94.2724 11.1999 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.3924 10.8962 1 50 93.3924 10.8962 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.3249 10.8778 1 50 93.3249 10.8778 INE562A16AD3 INDIAN BK 23-Nov-12 92.9162 10.9126 1 0.5 92.9162 10.9126 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.8025 10.8461 1 50 92.8025 10.8461 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 92.6978 10.8500 2 100 92.6978 10.8500 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.6843 10.7500 1 85 92.6843 10.7500 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 92.7158 10.7001 1 70 92.7158 10.7001 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 92.6906 10.7001 1 25 92.6906 10.7001 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 92.5011 11.0000 1 5 92.5011 11.0000 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.5147 10.7000 3 66 92.5147 10.7000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.5794 10.6001 1 25 92.5794 10.6001 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 92.3416 10.8500 1 50 92.3416 10.8500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.3588 10.7850 2 200 92.3163 10.8499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.5114 10.5900 1 50 92.5114 10.5900 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 92.4144 10.7000 1 45 92.4144 10.7000 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.2909 10.8500 1 100 92.2909 10.8500 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.2836 10.9000 1 25 92.2836 10.9000 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 92.2778 10.8700 1 25 92.2778 10.8700 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 92.4055 10.6000 1 50 92.4055 10.6000 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.1207 10.8400 1 200 92.1207 10.8400 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.0955 10.8400 1 2 92.0955 10.8400 INE090A16SQ9 ICICI BK 25-Feb-13 90.8763 10.5000 1 2 90.8763 10.5000 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 90.5528 10.7875 1 25 90.5528 10.7875 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.6947 10.4899 1 25 90.6947 10.4899 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 90.4076 10.7875 1 25 90.4076 10.7875 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 90.4860 10.6900 1 10 90.4860 10.6900 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 90.3712 10.7134 7 160 90.3090 10.7900 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 90.3752 10.7085 3 85 90.2726 10.8350 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.4451 10.6225 2 75 90.4736 10.5875 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.5123 10.5400 2 75 90.5123 10.5400 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 90.4390 10.6300 1 20 90.4390 10.6300 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 90.4628 10.5716 4 115 90.4641 10.5700 