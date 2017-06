Mar 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 99.8763 9.0413 3 350 99.8769 8.9974 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.8769 8.9974 2 250 99.8769 8.9974 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.8769 8.9974 2 150 99.8769 8.9974 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 99.8769 8.9974 2 50 99.8769 8.9974 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 99.8769 8.9974 1 50 99.8769 8.9974 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 99.8755 9.0998 2 50 99.8755 9.0998 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.8506 9.1021 1 50 99.8506 9.1021 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 99.8506 9.1021 1 50 99.8506 9.1021 INE008A16FU0 IDBI BK 20-Mar-12 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 99.8769 8.9974 1 25 99.8769 8.9974 INE483A16BY6 CENTRAL BK OF INDIA 21-Mar-12 99.8277 8.9997 1 200 99.8277 8.9997 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 99.8249 9.1443 2 190 99.8267 9.0520 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.8014 9.0769 2 50 99.8009 9.1021 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.8031 9.0013 1 40 99.8031 9.0013 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.6912 9.4218 2 51 99.6912 9.4218 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.6968 9.2504 1 50 99.6968 9.2504 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 99.6952 9.2993 1 25 99.6952 9.2993 INE695A16CJ4 UNITED BK OF INDIA 26-Mar-12 99.6963 9.2657 1 5 99.6963 9.2657 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.6936 9.3483 1 0.1 99.6936 9.3483 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.6707 9.2770 3 100 99.6699 9.2989 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.6699 9.2989 1 15 99.6699 9.2989 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.6434 9.3310 4 145 99.6407 9.4012 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 99.6446 9.2988 1 50 99.6446 9.2988 INE237A16NI4 KOTAK MAH BK 28-Mar-12 99.6407 9.4012 1 50 99.6407 9.4012 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.6407 9.4012 1 45 99.6407 9.4012 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.6407 9.4012 1 25 99.6407 9.4012 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.6407 9.4012 1 25 99.6407 9.4012 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 99.6407 9.4012 1 5 99.6407 9.4012 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.5918 9.3502 4 200 99.5918 9.3502 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.4009 10.9995 1 25 99.4009 10.9995 INE562A16AK8 INDIAN BK 24-Apr-12 98.9084 9.8252 1 5.5 98.9084 9.8252 INE166A16EC7 ING VYSYA BK 7-May-12 98.3307 11.4748 1 25 98.3307 11.4748 INE691A16FG2 UCO BK 15-May-12 98.0922 11.4498 1 50 98.0922 11.4498 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 97.9114 11.4500 1 5 97.9114 11.4500 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 97.8813 11.4502 1 50 97.8813 11.4502 INE648A16DS2 SBBJ 23-May-12 97.9176 11.2499 1 25 97.9176 11.2499 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 97.7700 11.2502 1 25 97.7700 11.2502 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.5846 10.8849 3 325 97.5846 10.8849 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 97.4714 11.1398 1 50 97.4714 11.1398 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.3954 11.3500 1 25 97.3954 11.3500 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 97.4222 11.2302 1 25 97.4222 11.2302 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.4979 11.0200 1 25 97.4979 11.0200 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.4473 11.1179 1 0.25 97.4473 11.1179 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.3112 11.3320 12 550 97.3110 11.3327 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 97.3103 11.3356 5 275 97.3116 11.3301 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 97.3253 11.2707 4 165 97.3232 11.2798 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.4689 10.6499 1 50 97.4689 10.6499 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 97.3463 11.1798 1 25 97.3463 11.1798 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.3357 11.2257 1 10 97.3357 11.2257 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 97.2931 11.4102 1 10 97.2931 11.4102 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 97.2618 11.4176 2 50 97.2624 11.4150 INE565A16582 INDIAN OVERSEAS BK 12-Jun-12 97.3347 11.2300 1 25 97.3347 11.2300 INE036D16BO7 THE KARUR VYSYA BK 12-Jun-12 97.2493 11.4712 1 3.5 97.2493 11.4712 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 97.3508 10.9149 5 875 97.3508 10.9151 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 97.3307 11.0002 1 80 97.3307 11.0002 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 97.1048 10.9926 2 100 97.1029 10.9999 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.0722 11.1200 1 25 97.0722 11.1200 INE750E16AD6 STANDARD CHARTERED BK 22-Jun-12 97.0773 11.1000 1 20 97.0773 11.1000 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.8495 11.0966 1 100 96.8495 11.0966 INE651A16BX0 STATE BK OF MYSORE 20-Jul-12 96.1525 11.5002 1 75 96.1525 11.5002 INE652A16CE6 STATE BK OF PATIALA 3-Aug-12 95.7464 11.5003 1 50 95.7464 11.5003 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.7500 11.0966 1 50 95.7500 11.0966 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 94.8960 11.0913 2 200 94.8960 11.0913 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 94.8977 11.0874 1 50 94.8977 11.0874 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 94.8589 10.9900 2 150 94.8589 10.9900 INE654A16BP0 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Sep-12 94.8389 11.0351 2 100 94.8389 11.0351 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 94.8139 11.0915 1 50 94.8139 11.0915 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 94.5415 11.0915 2 200 94.5415 11.0915 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.4218 10.8903 1 50 93.4218 10.8903 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.3543 10.8718 1 50 93.3543 10.8718 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.8317 10.8403 1 50 92.8317 10.8403 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.6923 10.9000 1 50 92.6923 10.9000 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.6560 11.0001 1 50 92.6560 11.0001 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.6138 10.9026 2 50 92.6122 10.9051 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.7663 10.6999 1 50 92.7663 10.6999 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 92.6151 10.7001 1 50 92.6151 10.7001 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 92.3090 10.9000 2 100 92.3090 10.9000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.4645 10.7000 1 50 92.4645 10.7000 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 92.2230 10.7999 1 50 92.2230 10.7999 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 92.1765 10.8700 1 25 92.1765 10.8700 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 92.1726 10.8001 3 100 92.1726 10.8001 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 92.2644 10.7001 1 50 92.2644 10.7001 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 92.0746 10.6501 1 25 92.0746 10.6501 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 90.8932 10.6001 1 25 90.8932 10.6001 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 90.7495 10.6000 1 25 90.7495 10.6000 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 90.4546 10.8500 2 25 90.4546 10.8500 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 90.4539 10.7900 1 100 90.4539 10.7900 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 90.6062 10.6001 2 15 90.6062 10.6001 INE705A16EL3 VIJAYA BK 8-Mar-13 90.4056 10.7900 1 40 90.4056 10.7900 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.2518 10.8906 4 225 90.2968 10.8350 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 90.3817 10.7301 2 50 90.3817 10.7301 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 90.1756 10.9850 1 25 90.1756 10.9850 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 90.4020 10.7050 1 15 90.4020 10.7050 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.3817 10.7301 1 5 90.3817 10.7301 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.3977 10.7400 1 5 90.3977 10.7400 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 90.5530 10.4900 1 50 90.5530 10.4900 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 90.4960 10.5600 1 40 90.4960 10.5600 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 90.3337 10.7301 1 75 90.3337 10.7301 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 90.3276 10.7376 1 50 90.3276 10.7376 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.2404 10.8151 15 605 90.1388 10.9400 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 90.4332 10.5788 5 250 90.3485 10.6825