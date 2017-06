Mar 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 99.9015 8.9970 2 280 99.9015 8.9970 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 99.9020 8.9539 3 175 99.9015 8.9970 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.9016 8.9894 3 150 99.9015 8.9970 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.9014 9.0061 1 150 99.9014 9.0061 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.9015 8.9970 2 125 99.9015 8.9970 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 99.9016 8.9856 2 100 99.9015 8.9970 INE654A16BF1 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Mar-12 99.9015 8.9970 1 100 99.9015 8.9970 INE683A16443 THE SOUTH INDIAN BK 19-Mar-12 99.9020 8.9513 1 25 99.9020 8.9513 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 99.9026 8.8964 1 15 99.9026 8.8964 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 99.9004 9.0976 1 10 99.9004 9.0976 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 99.8769 8.9974 2 125 99.8769 8.9974 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 99.8769 8.9974 2 75 99.8769 8.9974 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.8769 8.9974 1 50 99.8769 8.9974 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 99.8459 9.3889 1 10 99.8459 9.3889 INE667A16875 SYNDICATE BK 22-Mar-12 99.8210 9.3503 1 97 99.8210 9.3503 INE238A16MM6 AXIS BK 22-Mar-12 99.8287 8.9474 1 50 99.8287 8.9474 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 99.8239 9.1986 1 50 99.8239 9.1986 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 99.8235 9.2195 1 40 99.8235 9.2195 INE008A16FX4 IDBI BK 22-Mar-12 99.8474 9.2974 1 20 99.8474 9.2974 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.7472 9.2506 2 150 99.7472 9.2506 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 99.7472 9.2506 1 100 99.7472 9.2506 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 99.7472 9.2506 1 100 99.7472 9.2506 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.7220 9.2503 1 50 99.7220 9.2503 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.7193 9.3404 1 30 99.7193 9.3404 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.7220 9.2503 1 25 99.7220 9.2503 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.7472 9.2506 1 25 99.7472 9.2506 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.7220 9.2503 1 10 99.7220 9.2503 INE695A16CK2 UNITED BK OF INDIA 27-Mar-12 99.6968 9.2504 3 200 99.6968 9.2504 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.6968 9.2504 1 200 99.6968 9.2504 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.6968 9.2504 1 30 99.6968 9.2504 INE648A16DJ1 SBBJ 27-Mar-12 99.6984 9.2014 1 25 99.6984 9.2014 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.6968 9.2504 1 25 99.6968 9.2504 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.6968 9.2504 1 75 99.6968 9.2504 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 99.6663 9.4006 2 65 99.6663 9.4006 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.6716 9.2508 2 50 99.6716 9.2508 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 99.6968 9.2504 1 25 99.6968 9.2504 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 98.0228 11.1551 1 25 98.0228 11.1551 INE428A16FM7 ALLAHABAD BK 30-May-12 97.7608 11.0004 1 5 97.7608 11.0004 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 97.6829 11.1000 2 50 97.6829 11.1000 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.6130 10.8849 1 100 97.6130 10.8849 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 97.5748 11.2000 1 50 97.5748 11.2000 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 97.5640 10.9800 1 150 97.5640 10.9800 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 97.4883 11.3300 1 25 97.4883 11.3300 INE649A16AW8 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-12 97.6031 10.5453 1 67 97.6031 10.5453 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.4846 11.0801 1 50 97.4846 11.0801 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.5400 10.8299 1 25 97.5400 10.8299 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.3174 11.4333 11 650 97.3073 11.4776 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.3072 11.4783 7 375 97.3079 11.4750 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.2897 11.5546 8 770 97.2953 11.5302 INE036D16BQ2 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-12 97.2849 11.5758 6 225 97.2839 11.5802 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 97.3085 11.4724 3 50 97.3085 11.4724 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 97.3759 11.1774 1 25 97.3759 11.1774 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.4554 10.8299 1 25 97.4554 10.8299 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.3998 11.2001 1 25 97.3998 11.2001 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 97.2493 11.6000 2 50 97.2493 11.6000 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 97.2683 11.5177 1 25 97.2683 11.5177 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 97.4761 10.6188 1 1 97.4761 10.6188 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 97.3640 10.9799 8 500 97.3640 10.9799 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 97.2484 11.4750 12 300 97.2484 11.4750 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 97.3394 11.0851 3 250 97.3394 11.0851 INE095A16FH4 INDUSIND BK 13-Jun-12 97.1541 11.8798 4 200 97.1541 11.8798 INE036D16BP4 THE KARUR VYSYA BK 13-Jun-12 97.2239 11.5801 1 100 97.2239 11.5801 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.2331 11.4138 20 750 97.2057 11.5301 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 97.2164 11.4848 6 500 97.2163 11.4851 INE008A16HG5 IDBI BK 14-Jun-12 97.3544 10.8998 1 25 97.3544 10.8998 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.3126 11.1999 1 25 97.3126 11.1999 INE090A16NN7 ICICI BK 15-Jun-12 97.2764 11.2302 1 200 97.2764 11.2302 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.2835 11.2001 1 25 97.2835 11.2001 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.2302 10.9450 1 3 97.2302 10.9450 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 97.1338 10.9901 1 25 97.1338 10.9901 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 97.0837 11.0749 2 50 97.0518 11.1998 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.9555 10.8126 1 65 96.9555 10.8126 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.3474 11.2499 1 50 96.3474 11.2499 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 95.4404 11.2501 1 75 95.4404 11.2501 INE648A16CR6 SBBJ 23-Aug-12 95.3685 11.0099 1 25 95.3685 11.0099 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 95.0676 11.0101 1 25 95.0676 11.0101 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 94.8004 11.1840 4 250 94.8044 11.1750 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 94.8549 11.1226 1 200 94.8549 11.1226 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 94.7721 11.1859 6 250 94.7725 11.1849 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 94.7725 11.1849 1 50 94.7725 11.1849 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.6410 10.9000 1 25 92.6410 10.9000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.6292 10.6001 1 50 92.6292 10.6001 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.5906 10.6600 1 10 92.5906 10.6600 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.5297 10.6000 3 45 92.5297 10.6000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.5611 10.5899 1 25 92.5611 10.5899 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 92.3817 10.7500 1 50 92.3817 10.7500 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.4622 10.4774 1 0.25 92.4622 10.4774 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 91.9962 10.5500 1 25 91.9962 10.5500 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 90.8248 10.7500 1 25 90.8248 10.7500 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 90.5746 10.7600 1 25 90.5746 10.7600 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.4108 10.9050 2 50 90.4108 10.9050 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.5110 10.6000 1 100 90.5110 10.6000 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 90.1961 10.9900 2 75 90.1961 10.9900 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.3977 10.7400 1 5 90.3977 10.7400 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.2529 10.8294 5 200 90.1916 10.9049 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 90.4886 10.5400 1 25 90.4886 10.5400 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 90.3023 10.7391 9 190 90.2996 10.7425 ===============================================================================================