Mar 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 99.9244 9.2050 2 75 99.9244 9.2050 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.9244 9.2050 2 75 99.9244 9.2050 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 99.9240 9.2537 3 75 99.9240 9.2537 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 99.9244 9.2050 1 75 99.9244 9.2050 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 99.9004 9.0976 1 125 99.9004 9.0976 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 99.9015 8.9970 1 100 99.9015 8.9970 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 99.8987 9.2530 1 75 99.8987 9.2530 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE483A16BY6 CENTRAL BK OF INDIA 21-Mar-12 99.8755 9.0998 1 200 99.8755 9.0998 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 99.8755 9.0998 3 100 99.8755 9.0998 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 99.8721 9.3487 1 20 99.8721 9.3487 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 99.8490 9.1997 2 100 99.8490 9.1997 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.8498 9.1509 1 50 99.8498 9.1509 INE238A16MM6 AXIS BK 22-Mar-12 99.8531 8.9496 1 50 99.8531 8.9496 INE141A16DE8 OBC 23-Mar-12 99.8229 9.2509 1 25 99.8229 9.2509 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.7496 9.1614 2 240 99.7486 9.1992 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.7472 9.2506 3 210 99.7472 9.2506 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.7472 9.2506 3 125 99.7472 9.2506 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 99.7459 9.2983 3 100 99.7459 9.2983 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 99.7459 9.2983 1 45 99.7459 9.2983 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 99.7459 9.2983 1 10 99.7459 9.2983 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.7220 9.2503 1 100 99.7220 9.2503 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.7220 9.2503 2 100 99.7220 9.2503 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.7205 9.3003 1 25 99.7205 9.3003 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 99.7220 9.2503 1 25 99.7220 9.2503 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.6952 9.2993 2 50 99.6952 9.2993 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.6952 9.2993 1 25 99.6952 9.2993 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 99.6427 9.3487 1 25 99.6427 9.3487 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 99.6427 9.3487 1 20 99.6427 9.3487 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 99.5438 11.1506 2 200 99.5418 11.2009 INE141A16GZ6 OBC 17-Apr-12 99.0397 11.0596 1 100 99.0397 11.0596 INE476A16GX1 CANARA BK 17-Apr-12 99.0405 11.0503 1 100 99.0405 11.0503 INE166A16EZ8 ING VYSYA BK 17-Apr-12 99.0049 11.4644 1 75 99.0049 11.4644 INE683A16682 THE SOUTH INDIAN BK 17-Apr-12 98.9847 11.6996 1 75 98.9847 11.6996 INE683A16484 THE SOUTH INDIAN BK 3-May-12 98.4847 11.6999 1 25 98.4847 11.6999 INE654A16AM9 STATE BK OF TRAVANCORE 9-May-12 98.5435 9.9904 1 7 98.5435 9.9904 INE683A16633 THE SOUTH INDIAN BK 22-May-12 97.8940 11.7198 1 25 97.8940 11.7198 INE171A16BK6 THE FEDERAL BK 31-May-12 97.8021 10.7929 1 1.5 97.8021 10.7929 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.6593 10.8004 1 1 97.6593 10.8004 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 97.6997 10.4802 2 100 97.6997 10.4802 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 97.5915 11.2600 1 25 97.5915 11.2600 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 97.4654 11.2998 2 50 97.4654 11.2998 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.4654 11.2998 1 25 97.4654 11.2998 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 97.4161 11.1281 10 575 97.4168 11.1249 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.3253 11.5298 5 225 97.3253 11.5298 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.4496 10.9800 5 200 97.4496 10.9800 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.6151 10.2501 1 100 97.6151 10.2501 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 97.3388 11.4700 2 100 97.3388 11.4700 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 97.3885 11.2499 2 50 97.3795 11.2899 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 97.4043 11.1802 1 50 97.4043 11.1802 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.3435 11.4492 1 3 97.3435 11.4492 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 97.5356 10.4799 1 25 97.5356 10.4799 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 97.3677 11.0873 7 400 97.3694 11.0799 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 97.3238 11.2772 4 225 97.3243 11.2751 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 97.4533 10.7174 3 200 97.4921 10.5498 INE483A16CN7 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jun-12 97.3128 11.3249 3 75 97.3128 11.3249 INE476A16GY9 CANARA BK 13-Jun-12 97.3821 11.0250 1 50 97.3821 11.0250 INE168A16DV5 THE JAMMU & KASHMIR BK 13-Jun-12 97.3636 11.1050 1 50 97.3636 11.1050 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.3235 11.1531 8 675 97.3295 11.1275 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 97.3593 11.0000 4 225 97.3593 11.0000 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.3698 10.9551 2 200 97.3698 10.9551 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 97.3593 11.0000 2 100 97.3593 11.0000 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.3242 11.1502 2 100 97.3242 11.1502 INE008A16HG5 IDBI BK 14-Jun-12 97.4810 10.4799 1 50 97.4810 10.4799 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.3998 11.2001 1 25 97.3998 11.2001 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.3219 11.1601 1 25 97.3219 11.1601 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.2672 11.2694 16 575 97.3189 11.0501 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.2764 11.2302 8 425 97.2764 11.2302 INE683A16666 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-12 97.1939 11.5802 2 300 97.1939 11.5802 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.2599 11.3001 5 200 97.2599 11.3001 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.1982 11.5618 2 150 97.2069 11.5250 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.3502 10.9176 4 80 97.3024 11.1200 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 97.3662 10.8499 1 25 97.3662 10.8499 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.3349 10.9824 1 7 97.3349 10.9824 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.3760 11.2500 1 50 96.3760 11.2500 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 95.5012 11.1650 5 500 95.4685 11.2500 INE648A16CR6 SBBJ 23-Aug-12 95.3600 11.1000 1 15 95.3600 11.1000 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 95.0567 11.1001 3 100 95.0568 11.1000 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 94.8022 11.1800 1 10 94.8022 11.1800 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 94.9279 10.8347 8 350 94.9300 10.8299 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 94.8620 10.9830 6 260 94.8611 10.9851 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 94.7605 11.1500 1 25 94.7605 11.1500 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 94.7398 11.1350 1 25 94.7398 11.1350 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 94.6192 11.0999 1 10 94.6192 11.0999 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 94.3780 11.1501 1 15 94.3780 11.1501 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 93.9717 11.1499 1 25 93.9717 11.1499 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 92.5513 10.8000 1 25 92.5513 10.8000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.4247 10.8000 1 25 92.4247 10.8000 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.2733 10.8000 1 10 92.2733 10.8000 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 92.2590 10.8601 3 50 92.2590 10.8601 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 92.0242 10.5449 1 25 92.0242 10.5449 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.6675 10.6001 1 25 91.6675 10.6001 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 90.9554 10.6752 1 25 90.9554 10.6752 INE008A16JK3 IDBI BK 5-Mar-13 90.5186 10.8000 1 10 90.5186 10.8000 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.2219 10.9883 2 30 90.2286 10.9800 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.2066 10.9164 6 560 90.1875 10.9401 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 90.1471 10.9900 6 145 90.1471 10.9900 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.4137 10.7500 1 50 90.4137 10.7500 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 90.1882 10.9092 9 600 90.1875 10.9100 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 90.3826 10.6700 5 170 90.3826 10.6700 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 90.1617 10.9418 3 110 90.2037 10.8900 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 90.1247 10.9875 1 25 90.1247 10.9875 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.2801 10.7959 31 1433 90.2931 10.7800 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com