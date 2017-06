May 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16CB2 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-12 99.8810 8.6973 2 100 99.8810 8.6973 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 99.8810 8.6973 1 50 99.8810 8.6973 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.8678 9.6634 1 1 99.8678 9.6634 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.8325 8.7486 1 75 99.8325 8.7486 INE112A16AX5 CORPORATION BK 9-May-12 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE160A16HB5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-12 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE166A16EQ7 ING VYSYA BK 14-May-12 99.6983 9.2055 2 90 99.6968 9.2504 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 99.6769 9.1011 1 50 99.6769 9.1011 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 99.6805 8.9993 1 50 99.6805 8.9993 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 99.6769 9.1011 2 25 99.6769 9.1011 INE141A16GE1 OBC 15-May-12 99.6769 9.1011 1 25 99.6769 9.1011 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 99.6479 9.9213 2 1.7 99.6480 9.9180 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 99.6027 9.0996 2 50 99.6027 9.0996 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 99.6254 9.1495 1 10 99.6254 9.1495 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 99.6152 9.3996 1 5 99.6152 9.3996 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 99.5131 9.3994 1 25 99.5131 9.3994 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 99.4922 9.3147 5 154.03 99.4849 9.4492 INE090A16SR7 ICICI BK 22-May-12 99.4876 9.3995 1 50 99.4876 9.3995 INE171A16BS9 THE FEDERAL BK 22-May-12 99.4453 10.1797 1 2.02 99.4453 10.1797 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 99.4706 9.2504 1 50 99.4706 9.2504 INE648A16DT0 SBBJ 24-May-12 99.4366 9.4003 1 75 99.4366 9.4003 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 99.3454 9.2501 1 25 99.3454 9.2501 INE695A16EC5 UNITED BK OF INDIA 29-May-12 99.3204 9.2500 1 25 99.3204 9.2500 INE476A16GG6 CANARA BK 31-May-12 99.2587 9.3998 1 100 99.2587 9.3998 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 99.2548 9.4497 1 25 99.2548 9.4497 INE695A16EI2 UNITED BK OF INDIA 31-May-12 99.2704 9.2504 1 5 99.2704 9.2504 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.2603 9.3794 2 200 99.2603 9.3794 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.2305 9.4346 5 150 99.2277 9.4694 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.2252 9.5003 1 100 99.2252 9.5003 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.2313 9.4250 3 100 99.2333 9.4003 INE695A16EE1 UNITED BK OF INDIA 1-Jun-12 99.2333 9.4003 1 50 99.2333 9.4003 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.2293 9.4497 1 25 99.2293 9.4497 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.2293 9.4497 1 25 99.2293 9.4497 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.1529 9.4495 1 50 99.1529 9.4495 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.1406 9.5879 2 30.5 99.0244 10.8970 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 99.1662 9.2999 1 25 99.1662 9.2999 INE095A16EO3 INDUSIND BK 4-Jun-12 99.0770 10.3040 3 22.5 99.0770 10.3040 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.1361 9.3550 3 100 99.1302 9.4195 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.1292 9.4304 3 100 99.1292 9.4304 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 99.1302 9.4195 1 50 99.1302 9.4195 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.1311 9.4097 2 50 99.1302 9.4195 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.1255 9.2002 1 75 99.1255 9.2002 INE238A16NT9 AXIS BK 6-Jun-12 99.0973 9.4996 2 50 99.0973 9.4996 INE562A16AS1 INDIAN BK 6-Jun-12 99.1020 9.4497 1 25 99.1020 9.4497 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.0873 9.3387 6 225 99.0766 9.4495 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 99.0911 9.2998 1 100 99.0911 9.2998 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.0766 9.4495 1 25 99.0766 9.4495 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 99.0766 9.4495 1 25 99.0766 9.4495 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.0561 9.4002 4 100 99.0561 9.4002 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.0591 9.3700 1 50 99.0591 9.3700 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 99.0511 9.4504 2 25 99.0511 9.4504 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.0571 9.3901 1 25 99.0571 9.3901 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.0661 9.2996 2 1.5 99.0661 9.2996 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.9804 9.4000 1 100 98.9804 9.4000 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 98.9804 9.3997 1 25 98.9804 9.3997 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.9782 9.4202 1 25 98.9782 9.4202 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 98.9551 9.4004 1 25 98.9551 9.4004 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.9278 9.1999 2 75 98.9278 9.1999 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.8955 9.4801 2 50 98.8955 9.4801 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 98.8990 9.4497 1 40 98.8990 9.4497 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.9187 9.4997 1 25 98.9187 9.4997 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 98.8932 9.5001 1 25 98.8932 9.5001 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.8795 9.4004 1 50 98.8795 9.4004 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 98.8737 9.4496 1 20 98.8737 9.4496 INE652A160A4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.8735 9.4513 1 0.1 98.8735 9.4513 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.8735 9.4513 1 0.1 98.8735 9.4513 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 98.7978 9.4498 2 75 98.7978 9.4498 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 98.7725 9.4501 1 25 98.7725 9.4501 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 98.8329 8.9796 1 25 98.8329 8.9796 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 98.7724 9.4509 1 5 98.7724 9.4509 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 98.7505 9.4249 2 50 98.7473 9.4497 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 98.7473 9.4497 1 25 98.7473 9.4497 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 98.7063 9.3802 1 9 98.7063 9.3802 INE036D16BS8 THE KARUR VYSYA BK 25-Jun-12 98.6140 9.5000 1 25 98.6140 9.5000 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 98.5931 9.4699 2 75 98.5931 9.4699 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 98.6033 9.4003 1 50 98.6033 9.4003 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 98.6033 9.4003 2 50 98.6033 9.4003 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 98.6063 9.3798 1 25 98.6063 9.3798 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 98.6033 9.4003 1 25 98.6033 9.4003 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 98.5758 9.4166 2 75 98.5783 9.4001 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 98.5336 9.7000 1 25 98.5336 9.7000 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jun-12 98.5457 9.4501 2 50 98.5457 9.4501 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 98.5560 9.5497 1 50 98.5560 9.5497 INE160A16HS9 PUNJAB NATIONAL BK 29-Jun-12 98.5533 9.3999 1 25 98.5533 9.3999 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 98.5382 9.3357 1 6 98.5382 9.3357 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 98.3389 9.4853 1 10 98.3389 9.4853 INE090A16OP0 ICICI BK 16-Jul-12 98.0714 9.6998 2 100 98.0714 9.6998 INE090A16OP0 ICICI BK 16-Jul-12 98.0537 9.6600 1 25 98.0537 9.6600 INE562A16BA7 INDIAN BK 24-Jul-12 97.7511 10.1173 1 2.05 97.7511 10.1173 INE166A16FC4 ING VYSYA BK 24-Jul-12 97.7156 10.2807 1 2 97.7156 10.2807 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 96.7188 9.7501 1 25 96.7188 9.7501 INE476A16HM2 CANARA BK 14-Sep-12 96.5442 9.7501 1 25 96.5442 9.7501 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 96.2390 9.7699 1 25 96.2390 9.7699 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 95.6714 9.7142 1 0.1 95.6714 9.7142 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 94.8301 9.8999 1 25 94.8301 9.8999 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 94.5140 9.9001 1 55 94.5140 9.9001 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 94.5140 9.9001 1 25 94.5140 9.9001 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 94.2965 9.9000 1 25 94.2965 9.9000 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 94.1280 9.8999 1 25 94.1280 9.8999 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 94.1039 9.9001 1 50 94.1039 9.9001 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 94.0080 9.8999 1 25 94.0080 9.8999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 93.9600 9.9001 1 75 93.9600 9.9001 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 92.7884 9.8500 1 50 92.7884 9.8500 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 92.5751 9.8900 1 25 92.5751 9.8900 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 92.5371 9.8449 1 25 92.5371 9.8449 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.4661 9.8149 1 0.06 92.4661 9.8149 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 92.3220 9.9201 1 25 92.3220 9.9201 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 92.3347 9.8700 1 50 92.3347 9.8700 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.1747 9.9001 1 25 92.1747 9.9001 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.1602 9.9200 1 25 92.1602 9.9200 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.1057 9.8999 1 25 92.1057 9.8999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.0832 9.8993 3 101 92.1305 9.8351 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 92.1195 9.8500 1 50 92.1195 9.8500 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 92.0827 9.8999 1 25 92.0827 9.8999 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.1195 9.8500 1 25 92.1195 9.8500 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 92.0280 9.8500 1 75 92.0280 9.8500 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 91.9678 9.9000 1 50 91.9678 9.9000 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 91.9305 9.9500 2 50 91.9305 9.9500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.0985 9.6950 1 2 92.0985 9.6950 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.8532 9.9001 1 50 91.8532 9.9001 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.8532 9.9001 1 50 91.8532 9.9001 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.7694 9.9200 1 25 91.7694 9.9200 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 91.7390 9.9600 1 25 91.7390 9.9600 INE683A16716 THE SOUTH INDIAN BK 18-Apr-13 91.4036 9.7800 1 5 91.4036 9.7800 INE483A16CU2 CENTRAL BK OF INDIA 29-Apr-13 91.1876 9.7441 4 85 91.1869 9.7450 INE528G16OR2 YES BK 29-Apr-13 91.1004 9.8500 1 50 91.1004 9.8500