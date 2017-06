May 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16EC7 ING VYSYA BK 7-May-12 99.9047 8.7044 1 25 99.9047 8.7044 INE112A16AX5 CORPORATION BK 9-May-12 99.8572 8.6994 1 25 99.8572 8.6994 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 99.8564 8.7482 1 15 99.8564 8.7482 INE160A16HB5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-12 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 99.7262 9.1101 2 50 99.7259 9.1201 INE528G16KA6 YES BK 14-May-12 99.7241 9.1802 1 50 99.7241 9.1802 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 99.7017 9.1004 2 100 99.7017 9.1004 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 99.7017 9.1004 1 55 99.7017 9.1004 INE141A16GE1 OBC 15-May-12 99.7017 9.1004 2 50 99.7017 9.1004 INE237A16KG4 KOTAK MAH BK 15-May-12 99.7007 9.1310 1 50 99.7007 9.1310 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 99.7017 9.1004 1 25 99.7017 9.1004 INE238A16NC5 AXIS BK 15-May-12 99.6991 9.1800 1 25 99.6991 9.1800 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 99.6254 9.1495 1 25 99.6254 9.1495 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 99.5488 9.1908 2 100 99.5488 9.1908 INE008A16GS2 IDBI BK 21-May-12 99.5484 9.1990 1 11 99.5484 9.1990 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 99.5208 9.2500 1 10 99.5208 9.2500 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 99.4957 9.2501 1 25 99.4957 9.2501 INE648A16DT0 SBBJ 24-May-12 99.4735 9.1995 2 100 99.4735 9.1995 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 99.3637 9.3495 1 50 99.3637 9.3495 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 99.3684 9.2800 1 25 99.3684 9.2800 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 99.4020 9.1493 1 5 99.4020 9.1493 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 99.3180 9.2834 3 150 99.3168 9.2994 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 99.3205 9.2487 1 2 99.3205 9.2487 INE476A16GG6 CANARA BK 31-May-12 99.2931 9.2806 2 100 99.2931 9.2806 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.2984 9.2105 1 50 99.2984 9.2105 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.2641 9.3304 7 325 99.2642 9.3296 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.2603 9.3794 1 50 99.2603 9.3794 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.2665 9.3002 1 25 99.2665 9.3002 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.1703 9.5426 2 29.5 99.0540 10.8934 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.1913 9.2995 2 25.01 99.1913 9.2994 INE695A16EM4 UNITED BK OF INDIA 4-Jun-12 99.1869 9.3505 1 3 99.1869 9.3505 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.1599 9.3702 4 100 99.1617 9.3505 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.1869 9.3505 2 75 99.1869 9.3505 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.1657 9.3050 2 50 99.1671 9.2898 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 99.1555 9.4202 1 50 99.1555 9.4202 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.1555 9.4202 1 25 99.1555 9.4202 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 99.1662 9.2999 1 25 99.1662 9.2999 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 99.1826 9.4003 1 25 99.1826 9.4003 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.1161 9.3000 1 100 99.1161 9.3000 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.1114 9.3499 1 25 99.1114 9.3499 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 99.0862 9.3504 2 100 99.0862 9.3504 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.0911 9.2998 1 25 99.0911 9.2998 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.1114 9.3499 1 25 99.1114 9.3499 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.1302 9.1504 1 10 99.1302 9.1504 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.0129 9.3303 2 75 99.0129 9.3303 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.0108 9.3504 2 50 99.0108 9.3504 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.0082 9.3752 2 50 99.0108 9.3504 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.0186 9.5200 1 5 99.0186 9.5200 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 98.9696 9.5003 1 0.1 98.9696 9.5003 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 98.9606 9.3504 1 25 98.9606 9.3504 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 98.9847 9.3596 1 25 98.9847 9.3596 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 98.9356 9.3497 1 40 98.9356 9.3497 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.9299 9.4003 1 25 98.9299 9.4003 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.9123 9.3340 3 125 98.9128 9.3300 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.9047 9.4003 2 100 98.9047 9.4003 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.9047 9.4003 1 25 98.9047 9.4003 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 98.8292 9.4001 1 25 98.8292 9.4001 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 98.8354 9.3497 1 25 98.8354 9.3497 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.7940 9.4801 1 30 98.7940 9.4801 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 98.7915 9.5000 1 15 98.7915 9.5000 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 98.8041 9.3997 1 25 98.8041 9.3997 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 98.7153 9.5004 1 50 98.7153 9.5004 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 98.6452 9.4581 3 125 98.6393 9.5001 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.6882 9.1542 1 50 98.6882 9.1542 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.6534 9.4003 1 25 98.6534 9.4003 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 98.6492 9.4301 1 25 98.6492 9.4301 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.6284 9.3999 1 25 98.6284 9.3999 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 98.6241 9.4298 1 25 98.6241 9.4298 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 98.6356 9.3499 1 25 98.6356 9.3499 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 98.6534 9.4003 1 25 98.6534 9.4003 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 98.6323 9.5497 1 10 98.6323 9.5497 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 98.5533 9.3999 2 75 98.5533 9.3999 INE667A16743 SYNDICATE BK 30-Jul-12 97.7280 9.6427 1 17.5 97.7280 9.6427 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 97.3388 10.2876 1 0.01 97.3388 10.2876 INE648A16CR6 SBBJ 23-Aug-12 97.1232 9.7399 1 25 97.1232 9.7399 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 96.6722 9.7400 1 100 96.6722 9.7400 INE654A16BP0 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Sep-12 96.6722 9.7400 2 100 96.6722 9.7400 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.5873 9.7701 1 75 96.5873 9.7701 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 96.5941 9.7499 1 25 96.5941 9.7499 INE084A16667 BK OF (I) 14-Sep-12 96.5624 9.7699 3 175 96.5624 9.7699 INE649A16BH7 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-12 96.5725 9.7401 1 25 96.5725 9.7401 INE705A16EZ3 VIJAYA BK 19-Sep-12 96.3845 9.8501 1 50 96.3845 9.8501 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 96.4058 9.7899 1 75 96.4058 9.7899 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 96.2886 9.7700 1 25 96.2886 9.7700 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 95.6864 9.7363 1 0.01 95.6864 9.7363 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 95.3395 9.7499 2 0.03 95.3395 9.7499 INE705A16CN3 VIJAYA BK 8-Nov-12 94.8690 10.4450 1 0.1 94.8690 10.4450 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 94.8301 9.8999 1 50 94.8301 9.8999 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 94.8053 9.9500 1 25 94.8053 9.9500 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 94.5140 9.9001 1 50 94.5140 9.9001 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 94.5591 9.8601 1 25 94.5591 9.8601 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.4414 9.9000 4 90 94.4414 9.9000 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 94.4439 9.8499 1 25 94.4439 9.8499 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 94.2757 9.8499 1 25 94.2757 9.8499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.1409 9.9200 2 100 94.1409 9.9200 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 94.1600 9.8000 1 0.01 94.1600 9.8000 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 93.7453 9.9399 1 100 93.7453 9.9399 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 93.7746 9.8501 1 100 93.7746 9.8501 INE141A16FY1 OBC 9-Jan-13 93.6561 9.8501 1 50 93.6561 9.8501 INE141A16FY1 OBC 9-Jan-13 93.6258 9.9399 1 50 93.6258 9.9399 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 93.4125 9.9000 1 0.01 93.4125 9.9000 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 93.3730 9.8499 1 150 93.3730 9.8499 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 93.3402 9.9399 1 50 93.3402 9.9399 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 93.1035 9.9400 1 100 93.1035 9.9400 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 92.9922 9.9300 1 75 92.9922 9.9300 INE008A16IX8 IDBI BK 8-Feb-13 92.9181 9.9000 1 125 92.9181 9.9000 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 92.8117 9.8500 1 0.1 92.8117 9.8500 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 92.7681 9.8799 1 50 92.7681 9.8799 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 92.7119 9.8600 1 0.1 92.7119 9.8600 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 92.5357 9.8800 1 50 92.5357 9.8800 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 92.5357 9.8800 2 40.01 92.5217 9.9000 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 92.5567 9.8500 1 25 92.5567 9.8500 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 92.4261 9.9700 1 25 92.4261 9.9700 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 92.4643 9.8500 1 25 92.4643 9.8500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.3310 9.9400 1 100 92.3310 9.9400 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.3721 9.8500 2 50 92.3721 9.8500 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 92.2542 9.9500 1 25 92.2542 9.9500 INE476A16GQ5 CANARA BK 8-Mar-13 92.3031 9.8499 1 25 92.3031 9.8499 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 92.1760 9.9300 1 75 92.1760 9.9300 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.1919 9.9400 1 50 92.1919 9.9400 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.1397 9.9800 1 5 92.1397 9.9800 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 92.2112 9.8500 1 25 92.2112 9.8500 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.1318 9.8957 3 175 92.1433 9.8800 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.0847 9.9601 1 50 92.0847 9.9601 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.0984 9.9413 2 115 92.0921 9.9500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.0836 9.9300 1 50 92.0836 9.9300 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.1406 9.8525 2 50 92.1387 9.8550 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.0461 9.8564 2 190 92.0286 9.8799 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.0071 9.9400 1 50 92.0071 9.9400 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.0013 9.8551 1 50 92.0013 9.8551 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 91.8460 9.9400 2 150 91.8460 9.9400 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.8155 9.9500 1 25 91.8155 9.9500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.8385 9.9499 1 25 91.8385 9.9499 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 91.8873 9.8550 1 0.05 91.8873 9.8550 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.7695 9.9500 2 50 91.7695 9.9500 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.8075 9.9000 3 50 91.8075 9.9000 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.8379 9.8901 1 50 91.8379 9.8901 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 91.7622 9.9900 1 25 91.7622 9.9900 INE652A16DN5 STATE Note:- *: Crores