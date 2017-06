May 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16982 SYNDICATE BK 14-May-12 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE238A16NC5 AXIS BK 15-May-12 99.9067 8.5216 1 100 99.9067 8.5216 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 99.8823 8.6022 1 50 99.8823 8.6022 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 99.8837 8.4998 1 50 99.8837 8.4998 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 99.8102 8.6751 2 95 99.8086 8.7494 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 99.7370 8.7498 2 150 99.7370 8.7498 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE654A16AP2 STATE BK OF TRAVANCORE 21-May-12 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 99.7371 8.7465 1 25 99.7371 8.7465 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 99.7132 8.7486 2 100 99.7132 8.7486 INE695A16EF8 UNITED BK OF INDIA 25-May-12 99.6315 9.0000 1 10 99.6315 9.0000 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 99.5363 8.9494 1 25 99.5363 8.9494 INE238A16JH2 AXIS BK 29-May-12 99.5440 8.8001 1 25 99.5440 8.8001 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.5120 8.9497 1 50 99.5120 8.9497 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.4561 9.0732 4 75 99.4563 9.0698 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.4515 9.1503 1 25 99.4515 9.1503 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.4563 9.0698 1 25 99.4563 9.0698 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.4346 9.4338 1 20 99.4346 9.4338 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.3769 9.1545 5 126.8 99.2609 10.8712 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.3806 9.0996 1 100 99.3806 9.0996 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 99.3840 9.0493 2 50 99.3840 9.0493 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.3578 9.0737 3 180 99.3581 9.0695 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.3524 9.1506 1 75 99.3524 9.1506 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 99.2525 10.5728 1 0.65 99.2525 10.5728 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.3350 9.0500 3 75 99.3350 9.0500 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 99.3277 9.1500 1 25 99.3277 9.1500 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.3595 9.0496 1 25 99.3595 9.0496 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.3068 9.0994 2 50 99.3068 9.0994 INE608A16CE8 PUNJAB AND SIND BK 7-Jun-12 99.3030 9.1497 1 25 99.3030 9.1497 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.2818 9.1048 3 200 99.2822 9.0997 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.2790 9.1406 1 25 99.2790 9.1406 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 99.2783 9.1495 1 25 99.2783 9.1495 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.3105 9.0505 1 25 99.3105 9.0505 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.2042 9.1499 1 25 99.2042 9.1499 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.2025 9.1696 1 25 99.2025 9.1696 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.2025 9.1696 1 25 99.2025 9.1696 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.2042 9.1499 1 10 99.2042 9.1499 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.1604 9.0897 2 150 99.1604 9.0897 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.1503 9.2000 1 50 99.1503 9.2000 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 99.1521 9.1803 1 25 99.1521 9.1803 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.1283 9.1705 4 150 99.1283 9.1705 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.1293 9.1599 2 100 99.1293 9.1599 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.1255 9.2002 1 25 99.1255 9.2002 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.1071 9.1350 3 55 99.1104 9.1005 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.1056 9.1501 2 50 99.1056 9.1501 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 99.1104 9.1005 2 50 99.1104 9.1005 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.0210 9.2533 2 150 99.0245 9.2196 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 99.0192 9.2702 1 25 99.0192 9.2702 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.0053 9.6503 1 5 99.0053 9.6503 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.9940 9.2729 4 175 98.9943 9.2702 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.0245 9.2196 2 75 99.0245 9.2196 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.9975 9.2404 1 50 98.9975 9.2404 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.0072 9.1501 1 25 99.0072 9.1501 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 98.9911 9.3000 1 25 98.9911 9.3000 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 98.9911 9.3000 1 25 98.9911 9.3000 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 98.9446 9.2698 1 25 98.9446 9.2698 INE237A16KY7 KOTAK MAH BK 21-Jun-12 98.9441 9.5004 1 5 98.9441 9.5004 INE680A16472 DHANLAXMI BK 21-Jun-12 98.6625 11.7811 1 4 98.6625 11.7811 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.8301 9.3928 1 25 98.8301 9.3928 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.8243 9.6497 1 5 98.8243 9.6497 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 98.8004 9.4292 5 190 98.7946 9.4753 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.8104 9.3496 1 100 98.8104 9.3496 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 98.8292 9.2001 2 100 98.8292 9.2001 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.7984 9.6504 1 5 98.7984 9.6504 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 98.7538 9.4001 1 10 98.7538 9.4001 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 98.7354 9.3498 1 25 98.7354 9.3498 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 98.7577 9.3703 1 5 98.7577 9.3703 INE476A16HV3 CANARA BK 9-Jul-12 98.4305 9.7000 1 20 98.4305 9.7000 INE654A16AY4 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jul-12 98.3654 9.9433 1 2 98.3654 9.9433 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 97.6849 9.8300 2 65 97.6849 9.8300 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 97.6662 9.7999 2 90 97.6662 9.7999 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 97.6312 9.8399 1 25 97.6312 9.8399 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 97.3722 9.9498 1 75 97.3722 9.9498 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 97.2566 9.8999 1 25 97.2566 9.8999 INE648A16CT2 SBBJ 27-Aug-12 97.1285 9.8998 2 100 97.1285 9.8998 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 96.9437 9.9200 1 150 96.9437 9.9200 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.8427 9.9999 1 25 96.8427 9.9999 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 96.7969 9.9002 1 50 96.7969 9.9002 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 96.6954 9.9000 1 25 96.6954 9.9000 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF INDIA 24-Sep-12 96.3998 9.9500 2 25 96.3998 9.9500 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 96.3824 9.9999 1 25 96.3824 9.9999 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 95.7706 9.9500 1 50 95.7706 9.9500 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 95.4524 9.8804 1 0.45 95.4524 9.8804 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 94.6382 9.9900 1 25 94.6382 9.9900 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.5853 9.9500 1 75 94.5853 9.9500 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 94.5750 9.9700 1 50 94.5750 9.9700 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.2936 9.9499 1 75 94.2936 9.9499 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 94.2422 10.0000 1 80 94.2422 10.0000 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 94.2100 9.9699 1 50 94.2100 9.9699 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 94.0409 10.1000 2 50 94.0409 10.1000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.0686 10.0501 1 25 94.0686 10.0501 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 94.0633 9.9725 1 1 94.0633 9.9725 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 93.6858 10.0001 1 50 93.6858 10.0001 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 92.8345 9.9200 1 50 92.8345 9.9200 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 92.7909 9.9500 1 100 92.7909 9.9500 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 92.7909 9.9500 1 100 92.7909 9.9500 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 92.6396 10.0000 1 25 92.6396 10.0000 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 92.5594 9.9801 1 25 92.5594 9.9801 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 92.4868 9.9500 1 100 92.4868 9.9500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.4565 9.9600 3 100 92.4285 9.9999 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 92.4623 9.9850 2 20 92.4728 9.9700 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 92.3238 9.9501 1 15 92.3238 9.9501 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 92.2669 10.0300 1 50 92.2669 10.0300 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.2201 10.0300 1 50 92.2201 10.0300 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.2542 9.9500 1 15 92.2542 9.9500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.1950 10.0000 3 100 92.1950 10.0000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.2094 9.9800 1 25 92.2094 9.9800 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.2183 10.0000 1 25 92.2183 10.0000 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 92.2310 9.9500 1 5 92.2310 9.9500 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 92.1669 9.9425 1 50 92.1669 9.9425 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 92.1123 10.0500 1 50 92.1123 10.0500 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.1383 9.9500 1 15 92.1383 9.9500 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 92.1019 10.0001 1 50 92.1019 10.0001 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 92.0947 10.0100 1 25 92.0947 10.0100 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 91.9627 10.0000 1 50 91.9627 10.0000 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 91.9479 10.0200 2 50 91.9479 10.0200 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 91.9859 10.0000 1 25 91.9859 10.0000 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.9997 9.9500 1 100 91.9997 9.9500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.9361 9.9425 1 50 91.9361 9.9425 INE648A16EA8 SBBJ 6-May-13 91.1556 9.8100 3 40 91.1556 9.8100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com