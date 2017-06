May 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 99.9298 8.5470 2 25 99.9298 8.5470 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 99.9073 8.4685 3 250 99.9075 8.4484 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 99.9084 8.3649 3 175 99.9075 8.4484 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 99.9075 8.4484 1 50 99.9075 8.4484 INE691A16FG2 UCO BK 15-May-12 99.9075 8.4484 1 50 99.9075 8.4484 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 99.7610 8.7444 1 100 99.7610 8.7444 INE648A16DT0 SBBJ 24-May-12 99.6876 8.7987 1 15 99.6876 8.7987 INE008A16JD8 IDBI BK 25-May-12 99.6655 8.7502 2 100 99.6655 8.7502 INE166A16EM6 ING VYSYA BK 28-May-12 99.5895 8.8500 1 25 99.5895 8.8500 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 99.5941 8.7504 1 20 99.5941 8.7504 INE428A16FM7 ALLAHABAD BK 30-May-12 99.5466 8.7497 1 25 99.5466 8.7497 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.5557 9.0496 1 100 99.5557 9.0496 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.4849 8.9993 1 25 99.4849 8.9993 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.3985 10.5179 1 9 99.3985 10.5179 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.4117 9.0000 1 25 99.4117 9.0000 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.3810 9.4726 1 0.01 99.3810 9.4726 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.3869 9.0070 2 150 99.3873 9.0006 INE648A16DU8 SBBJ 5-Jun-12 99.3880 8.9902 1 50 99.3880 8.9902 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 99.3873 9.0006 1 25 99.3873 9.0006 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.3779 9.1395 1 5 99.3779 9.1395 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.3595 9.0496 2 50 99.3595 9.0496 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 99.3630 8.9998 1 25 99.3630 8.9998 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.3375 9.0151 2 200 99.3386 9.0007 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.3143 9.0003 2 150 99.3143 9.0003 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 99.3105 9.0499 2 50 99.3113 9.0400 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.3143 9.0003 2 50 99.3143 9.0003 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.3113 9.0400 1 25 99.3113 9.0400 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.2289 9.1496 1 50 99.2289 9.1496 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.2377 9.0450 3 50 99.2372 9.0504 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 99.2171 9.0004 1 100 99.2171 9.0004 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.1884 9.0502 1 50 99.1884 9.0502 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.0602 10.4934 1 11 99.0602 10.4934 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.1594 9.1001 3 150 99.1640 9.0504 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.1549 9.1497 1 125 99.1549 9.1497 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.1649 9.0405 1 25 99.1649 9.0405 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.1411 9.3004 1 25 99.1411 9.3004 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.1248 9.2077 1 25 99.1248 9.2077 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.1406 9.0400 1 25 99.1406 9.0400 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.1161 9.3000 1 25 99.1161 9.3000 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.0576 9.1377 3 125 99.0564 9.1499 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.0841 9.6398 1 5 99.0841 9.6398 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 99.1008 9.1996 1 25 99.1008 9.1996 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 99.0423 9.0498 1 25 99.0423 9.0498 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 99.0423 9.0498 1 25 99.0423 9.0498 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.1153 9.0499 1 5 99.1153 9.0499 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 98.9911 9.3000 1 10 98.9911 9.3000 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.9581 9.1499 1 50 98.9581 9.1499 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 98.8785 9.1998 1 25 98.8785 9.1998 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.8845 9.1500 1 25 98.8845 9.1500 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.9029 9.6401 1 5 98.9029 9.6401 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.8354 9.3497 1 75 98.8354 9.3497 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 98.9232 9.2398 2 50 98.9232 9.2398 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.8771 9.6398 1 5 98.8771 9.6398 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 98.8280 9.2096 1 25 98.8280 9.2096 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 98.7792 9.3979 1 0.12 98.7792 9.3979 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 98.8354 9.3497 1 5 98.8354 9.3497 INE166A16FH3 ING VYSYA BK 3-Jul-12 98.5857 9.8797 2 250 98.5857 9.8797 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 98.5038 9.9001 1 5 98.5038 9.9001 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 97.7106 9.8300 1 50 97.7106 9.8300 INE008A16KC8 IDBI BK 6-Aug-12 97.7166 9.8038 4 40 97.7163 9.8050 INE654A16BT2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Aug-12 97.7069 9.7345 5 90 97.7073 9.7326 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 97.6717 9.8874 3 75 97.6717 9.8874 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 97.7083 9.8401 1 25 97.7083 9.8401 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 97.3336 9.9000 1 25 97.3336 9.9000 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.1797 9.8999 1 100 97.1797 9.8999 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.8427 9.9999 2 50 96.8427 9.9999 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 96.7715 9.9001 1 25 96.7715 9.9001 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 96.8170 9.9999 1 25 96.8170 9.9999 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 96.7144 9.9999 1 25 96.7144 9.9999 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 96.6631 10.0001 1 100 96.6631 10.0001 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 96.5864 10.0000 1 25 96.5864 10.0000 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 96.5864 10.0000 1 25 96.5864 10.0000 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 96.4843 9.9999 1 100 96.4843 9.9999 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 96.3138 10.0501 1 25 96.3138 10.0501 INE651A16CB4 STATE BK OF MYSORE 9-Oct-12 95.9987 10.0751 2 100 95.9892 10.1001 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 95.3376 10.2000 1 10 95.3376 10.2000 INE237A16OS1 KOTAK MAH BK 5-Nov-12 95.4166 9.8500 1 20 95.4166 9.8500 INE528G16OW2 YES BK 5-Nov-12 95.4166 9.8500 1 20 95.4166 9.8500 INE683A16724 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-12 95.3900 9.9099 1 20 95.3900 9.9099 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 94.6317 10.1999 1 5 94.6317 10.1999 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 94.5819 10.1500 1 50 94.5819 10.1500 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.5534 10.0599 1 50 94.5534 10.0599 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 94.4825 10.1500 1 50 94.4825 10.1500 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.3338 10.1499 1 25 94.3338 10.1499 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 94.1338 10.2000 1 10 94.1338 10.2000 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 94.0132 10.1499 5 150 94.0132 10.1499 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 93.9914 10.1450 1 25 93.9914 10.1450 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 93.8212 10.0999 2 125 93.8212 10.0999 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 93.4739 10.1124 2 85 93.4814 10.1000 INE238A16MU9 AXIS BK 4-Feb-13 93.0721 10.1000 1 50 93.0721 10.1000 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 93.0003 10.0999 1 100 93.0003 10.0999 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 93.0825 9.9360 1 0.05 93.0825 9.9360 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 92.8092 10.1000 1 20 92.8092 10.1000 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.4216 10.1800 3 125 92.4216 10.1800 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 92.4475 10.0400 1 25 92.4475 10.0400 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.3473 10.1500 2 100 92.3473 10.1500 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.2052 10.1501 1 50 92.2052 10.1501 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 92.3535 10.0400 1 25 92.3535 10.0400 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 92.2171 10.1000 1 25 92.2171 10.1000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.1463 10.1333 2 75 92.1344 10.1500 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.2761 10.0500 1 25 92.2761 10.0500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.1108 10.1500 1 25 92.1108 10.1500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.2029 10.1200 1 25 92.2029 10.1200 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.0165 10.1500 2 50 92.0165 10.1500 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 91.9930 10.1499 2 50 91.9930 10.1499 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 92.1357 10.0499 1 5 92.1357 10.0499 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.0125 10.0909 3 55 92.0058 10.1000 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.8889 10.0999 2 50 91.8889 10.0999 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 91.8507 10.1200 1 25 91.8507 10.1200 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 91.8063 10.1801 1 25 91.8063 10.1801 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.9464 9.9596 3 100 91.8793 10.0499 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 91.8560 10.0500 1 50 91.8560 10.0500 INE237A16OU7 KOTAK MAH BK 9-May-13 91.0367 9.9001 1 75 91.0367 9.9001 INE008A16KA2 IDBI BK 9-May-13 91.0450 9.8900 2 75 91.0450 9.8900 INE528G16OX0 YES BK 9-May-13 91.0367 9.9001 1 50 91.0367 9.9001 INE141A16HK6 OBC 9-May-13 91.0800 9.8475 1 25 91.0800 9.8475 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 91.0225 9.8900 1 25 91.0225 9.8900 INE237A16OW3 KOTAK MAH BK 10-May-13 91.0143 9.9000 1 25 91.0143 9.9000 INE528G16OZ5 YES BK 10-May-13 91.0143 9.9000 1 25 91.0143 9.9000