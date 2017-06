May 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16NA4 ICICI BK 18-May-12 99.9058 8.6039 2 75 99.9058 8.6039 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 99.9086 8.3479 1 55 99.9086 8.3479 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 99.8353 8.6021 2 125 99.8353 8.6021 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 99.8353 8.6021 3 100 99.8353 8.6021 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 99.8353 8.6021 1 100 99.8353 8.6021 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.5895 8.8500 1 50 99.5895 8.8500 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.5625 8.9105 1 100 99.5625 8.9105 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.5630 8.9003 1 25 99.5630 8.9003 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.5606 8.9494 1 25 99.5606 8.9494 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.5606 8.9494 1 25 99.5606 8.9494 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 99.5872 8.8998 1 25 99.5872 8.8998 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 99.5630 8.9003 1 15 99.5630 8.9003 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 99.5571 9.0210 1 5 99.5571 9.0210 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.4615 8.9826 1 11 99.4615 8.9826 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 99.4615 8.9826 1 2.5 99.4615 8.9826 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.4383 8.9640 4 175 99.4392 8.9498 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.4423 8.9001 1 50 99.4423 8.9001 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 99.4398 8.9402 1 25 99.4398 8.9402 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 99.4392 8.9498 1 25 99.4392 8.9498 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.4182 8.9000 1 25 99.4182 8.9000 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.3914 8.9400 2 75 99.3914 8.9400 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 99.3928 8.9193 1 25 99.3928 8.9193 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 99.3851 9.0331 1 25 99.3851 9.0331 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.3851 9.0331 1 0.1 99.3851 9.0331 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 99.3117 9.0353 4 330 99.3105 9.0505 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.3181 8.9501 2 100 99.3181 8.9501 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.3181 8.9501 1 45 99.3181 8.9501 INE562A16AT9 INDIAN BK 11-Jun-12 99.3408 8.9705 2 25 99.3408 8.9705 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.3146 8.9963 1 5 99.3146 8.9963 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 99.2971 8.9095 1 75 99.2971 8.9095 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 99.2978 8.9005 1 25 99.2978 8.9005 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.2657 9.0001 1 20 99.2657 9.0001 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.2406 9.0097 3 150 99.2406 9.0097 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.2372 9.0504 1 50 99.2372 9.0504 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.2131 9.6499 1 5 99.2131 9.6499 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.2160 9.0129 3 100 99.2171 9.0004 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 99.2221 8.9425 1 28 99.2221 8.9425 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 99.1740 9.5000 1 25 99.1740 9.5000 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 99.1349 9.1005 1 25 99.1349 9.1005 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.1100 9.6402 1 5 99.1100 9.6402 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.1162 9.0402 2 100 99.1201 9.0004 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.1153 9.0499 1 25 99.1153 9.0499 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.1397 9.0496 1 15 99.1397 9.0496 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 99.0860 9.0997 1 50 99.0860 9.0997 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 99.1172 9.0303 1 25 99.1172 9.0303 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 99.0454 9.0202 1 25 99.0454 9.0202 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.9739 9.0097 1 50 98.9739 9.0097 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.9959 9.0296 1 25 98.9959 9.0296 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.9277 9.6496 1 5 98.9277 9.6496 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.9220 9.2502 1 10 98.9220 9.2502 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 98.8544 9.3998 1 10 98.8544 9.3998 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 98.8612 9.1402 1 100 98.8612 9.1402 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 98.3495 9.8797 3 125 98.3495 9.8797 INE090A16OO3 ICICI BK 17-Jul-12 98.3107 9.8000 1 25 98.3107 9.8000 INE166A16FI1 ING VYSYA BK 6-Aug-12 97.7757 9.8850 2 75 97.7757 9.8850 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 97.7509 9.8801 1 10 97.7509 9.8801 INE654A16BT2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Aug-12 97.7576 9.8500 1 0.45 97.7576 9.8500 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 97.7431 9.7999 1 50 97.7431 9.7999 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.1907 9.8601 4 275 97.1907 9.8601 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.2163 9.8599 1 25 97.2163 9.8599 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.0807 9.7999 1 25 97.0807 9.7999 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 96.8957 9.9099 1 50 96.8957 9.9099 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 96.8063 9.8701 1 25 96.8063 9.8701 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 96.4759 9.9499 1 50 96.4759 9.9499 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 96.4759 9.9499 1 25 96.4759 9.9499 INE476A16HO8 CANARA BK 28-Sep-12 96.4321 9.9299 1 25 96.4321 9.9299 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 94.7710 10.1201 1 25 94.7710 10.1201 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 94.8004 10.0600 1 25 94.8004 10.0600 INE608A16CC2 PUNJAB AND SIND BK 6-Dec-12 94.5541 10.2050 1 50 94.5541 10.2050 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 94.4588 10.0999 2 50 94.4588 10.0999 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.4549 10.0600 1 25 94.4549 10.0600 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 94.4355 10.0501 1 50 94.4355 10.0501 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 94.3109 10.0999 1 25 94.3109 10.0999 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 94.3109 10.0999 1 25 94.3109 10.0999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 94.1363 10.0600 1 25 94.1363 10.0600 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.1498 10.0800 1 25 94.1498 10.0800 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 94.0899 10.0999 1 25 94.0899 10.0999 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 94.0654 10.1000 1 50 94.0654 10.1000 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 92.6494 10.0900 1 40 92.6494 10.0900 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 92.5715 10.0999 2 100 92.5715 10.0999 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 92.5766 10.0925 2 100 92.5817 10.0850 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.5478 10.0999 1 50 92.5478 10.0999 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 92.5072 10.0901 1 100 92.5072 10.0901 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.4530 10.1001 1 50 92.4530 10.1001 INE008A16JK3 IDBI BK 5-Mar-13 92.5222 10.0000 1 5 92.5222 10.0000 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 92.6566 9.7400 1 10 92.6566 9.7400 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 92.4031 10.0699 1 25 92.4031 10.0699 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.2831 10.0733 2 75 92.3066 10.0400 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.2672 10.0625 4 60 92.2619 10.0700 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.2960 10.0550 1 25 92.2960 10.0550 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.2253 10.0885 3 65 92.2313 10.0801 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.2456 10.0599 2 50 92.2456 10.0599 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 92.2194 10.1300 1 25 92.2194 10.1300 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.1590 10.0500 1 31 92.1590 10.0500 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 92.0939 10.1080 3 125 92.0636 10.1500 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 92.1231 10.1000 1 50 92.1231 10.1000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.0007 10.0750 3 80 91.9970 10.0800 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.0350 10.0600 1 10 92.0350 10.0600 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 92.0555 10.0000 1 5 92.0555 10.0000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.0204 10.0800 1 5 92.0204 10.0800 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 91.9503 10.0800 1 25 91.9503 10.0800 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.9180 10.1240 4 125 91.9209 10.1200 INE008A16KB0 IDBI BK 13-May-13 91.0233 9.8891 3 43 91.0225 9.8900 INE528G16OY8 YES BK 13-May-13 91.0143 9.9000 1 15 91.0143 9.9000 INE237A16OX1 KOTAK MAH BK 14-May-13 90.9918 9.9000 1 8 90.9918 9.9000 INE528G16PA5 YES BK 14-May-13 90.9918 9.9000 1 8 90.9918 9.9000 =============================================================================================== *: Crores