May 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 99.9314 8.3521 1 25 99.9314 8.3521 INE090A16NA4 ICICI BK 18-May-12 99.9314 8.3521 1 25 99.9314 8.3521 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 99.8621 8.4005 5 225 99.8621 8.4005 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 99.8621 8.4005 1 100 99.8621 8.4005 INE654A16AP2 STATE BK OF TRAVANCORE 21-May-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE238A16JG4 AXIS BK 21-May-12 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE166A16EM6 ING VYSYA BK 28-May-12 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE171A16BM2 THE FEDERAL BK 28-May-12 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.5918 8.8002 2 125 99.5918 8.8002 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.5190 8.8208 4 100.02 99.4842 9.4622 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.5190 8.8207 1 50 99.5190 8.8207 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.5440 8.8001 2 50 99.5440 8.8001 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.4951 8.8202 1 75 99.4951 8.8202 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.4871 8.9606 1 5 99.4871 8.9606 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.4717 8.8119 5 125 99.4712 8.8199 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.4485 8.8006 2 150 99.4485 8.8006 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.4485 8.8006 1 70 99.4485 8.8006 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 99.4214 8.8508 1 30 99.4214 8.8508 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 99.4218 8.8446 1 25 99.4218 8.8446 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.3890 9.3494 1 25 99.3890 9.3494 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 99.3496 8.8500 1 25 99.3496 8.8500 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 99.2986 8.8903 3 125 99.3018 8.8495 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.3018 8.8495 2 75 99.3018 8.8495 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.2738 8.9001 1 50 99.2738 8.9001 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 99.2779 8.8495 1 25 99.2779 8.8495 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.2730 8.9099 1 25 99.2730 8.9099 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.2738 8.9001 1 25 99.2738 8.9001 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.2526 8.8663 3 150 99.2498 8.8998 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 99.2556 8.8304 1 100 99.2556 8.8304 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.2581 8.8006 2 50 99.2581 8.8006 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 99.2498 8.8998 1 25 99.2498 8.8998 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.2489 8.9105 1 25 99.2489 8.9105 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 99.2540 8.8496 1 5 99.2540 8.8496 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 99.1443 9.2655 3 88 99.0942 9.8129 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.1778 8.8997 1 25 99.1778 8.8997 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 99.1759 8.9205 1 25 99.1759 8.9205 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 99.1557 8.8798 1 25 99.1557 8.8798 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.1538 8.9000 1 25 99.1538 8.9000 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 99.0959 9.0002 1 100 99.0959 9.0002 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 99.1059 8.8997 2 25 99.1059 8.8997 INE036D16BS8 THE KARUR VYSYA BK 25-Jun-12 99.0072 9.1501 1 25 99.0072 9.1501 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.9753 8.9973 3 59.4 98.9806 8.9503 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 98.9393 9.1001 1 25 98.9393 9.1001 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 98.8905 9.1002 2 50 98.8905 9.1002 INE705A16FC9 VIJAYA BK 23-Jul-12 98.2419 9.4665 1 5 98.2419 9.4665 INE237A16OK8 KOTAK MAH BK 23-Jul-12 98.2357 9.5005 1 5 98.2357 9.5005 INE238A16PE6 AXIS BK 23-Jul-12 98.2330 9.5153 1 5 98.2330 9.5153 INE528G16OQ4 YES BK 23-Jul-12 98.2321 9.5202 1 5 98.2321 9.5202 INE667A16743 SYNDICATE BK 30-Jul-12 98.0013 9.7948 3 50 97.9983 9.8098 INE008A16KE4 IDBI BK 2-Aug-12 97.9375 9.7300 1 10 97.9375 9.7300 INE008A16KC8 IDBI BK 6-Aug-12 97.8159 9.8193 2 55 97.8179 9.8100 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 97.8153 9.8220 1 47 97.8153 9.8220 INE040A16768 HDFC BK 9-Aug-12 97.7303 9.8567 1 0.1 97.7303 9.8567 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.9870 9.8601 1 25 96.9870 9.8601 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 96.9291 9.7999 1 25 96.9291 9.7999 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 96.9543 9.8000 1 25 96.9543 9.8000 INE090A16PJ0 ICICI BK 10-Sep-12 96.9272 9.8900 1 5 96.9272 9.8900 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 96.8886 9.8498 1 25 96.8886 9.8498 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 96.8101 9.8579 2 125 96.8126 9.8500 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 96.8348 9.8600 1 100 96.8348 9.8600 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 96.6840 9.7801 1 50 96.6840 9.7801 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 96.5624 9.7699 1 50 96.5624 9.7699 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 96.4505 9.9500 1 25 96.4505 9.9500 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 94.9280 9.8000 1 0.01 94.9280 9.8000 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 94.6567 10.1000 2 100 94.6567 10.1000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.5106 10.0000 1 25 94.5106 10.0000 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 94.5449 9.7500 1 0.01 94.5449 9.7500 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 94.4011 9.8849 1 10 94.4011 9.8849 INE238A16LZ0 AXIS BK 21-Dec-12 94.3396 10.0000 1 5 94.3396 10.0000 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 94.2422 10.0000 1 50 94.2422 10.0000 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 94.1470 10.0852 1 0.5 94.1470 10.0852 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 93.8256 10.0501 1 25 93.8256 10.0501 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 93.6378 9.9999 1 0.01 93.6378 9.9999 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 92.9307 10.0601 1 50 92.9307 10.0601 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 92.7439 10.0200 3 75 92.7439 10.0200 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 92.6933 10.0600 1 50 92.6933 10.0600 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 92.6392 10.0700 1 100 92.6392 10.0700 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 92.6223 10.0601 1 50 92.6223 10.0601 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.5783 10.0900 1 50 92.5783 10.0900 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 92.5583 10.0500 2 100 92.5583 10.0500 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 92.4475 10.0400 2 50 92.4475 10.0400 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 92.3840 10.0300 1 25 92.3840 10.0300 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 92.3770 10.0400 1 25 92.3770 10.0400 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.3348 10.0333 2 75 92.3336 10.0350 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.3336 10.0350 2 50 92.3336 10.0350 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.2733 10.0540 4 125 92.2832 10.0400 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.3349 10.0001 1 5 92.3349 10.0001 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.1824 10.0500 1 31 92.1824 10.0500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.0438 10.0800 1 75 92.0438 10.0800 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.0277 10.0700 1 50 92.0277 10.0700 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 92.0423 10.0499 1 25 92.0423 10.0499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.8843 10.1699 1 25 91.8843 10.1699 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.9883 10.0600 1 25 91.9883 10.0600 INE166A16FJ9 ING VYSYA BK 9-May-13 91.0492 9.9950 2 45 91.0492 9.9950 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 91.0265 9.9950 3 100 91.0265 9.9950 INE008A16KB0 IDBI BK 13-May-13 91.0450 9.8900 1 30 91.0450 9.8900 ===============================================================================================