May 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16NA4 ICICI BK 18-May-12 99.9537 8.4537 1 50 99.9537 8.4537 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 99.8844 8.4486 1 50 99.8844 8.4486 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 99.8373 8.4975 1 75 99.8373 8.4975 INE695A16EF8 UNITED BK OF INDIA 25-May-12 99.7908 8.5020 1 90 99.7908 8.5020 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 99.7452 7.7703 2 100 99.7482 7.6783 INE040A16651 HDFC BK 29-May-12 99.6983 8.4964 1 0.2 99.6983 8.4964 INE008A16GT0 IDBI BK 31-May-12 99.6478 8.6005 2 60 99.6478 8.6005 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.6201 8.6995 1 25 99.6201 8.6995 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 99.5492 8.6993 1 50 99.5492 8.6993 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.5492 8.6993 1 25 99.5492 8.6993 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.5233 8.7406 3 100 99.5239 8.7304 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.5255 8.7009 1 20 99.5255 8.7009 INE434A16995 ANDHRA BK 7-Jun-12 99.4766 8.7294 1 25 99.4766 8.7294 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.3771 8.7994 1 70 99.3771 8.7994 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 99.3792 8.7695 1 45 99.3792 8.7695 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.3975 8.8498 1 15 99.3975 8.8498 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.3691 9.2696 1 5 99.3691 9.2696 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 99.3569 8.7500 1 50 99.3569 8.7500 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.3325 8.7598 1 25 99.3325 8.7598 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.3046 8.8133 2 75 99.3041 8.8201 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.3057 8.7997 2 50 99.3057 8.7997 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.3257 8.8497 1 50 99.3257 8.8497 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.2819 8.8001 1 50 99.2819 8.8001 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.2819 8.8001 1 25 99.2819 8.8001 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 99.2819 8.8001 1 25 99.2819 8.8001 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.2819 8.8001 1 25 99.2819 8.8001 INE171A16CN8 THE FEDERAL BK 18-Jun-12 99.2018 8.8996 2 50 99.2018 8.8996 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.2301 8.8498 2 50 99.2301 8.8498 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.2107 8.7996 1 25 99.2107 8.7996 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.1869 8.8004 2 75 99.1869 8.8004 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 99.1869 8.8004 1 75 99.1869 8.8004 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 99.2098 8.8097 1 25 99.2098 8.8097 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.2089 8.8198 1 25 99.2089 8.8198 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 99.1109 8.8495 1 50 99.1109 8.8495 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 99.0890 9.0695 1 5 99.0890 9.0695 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 99.0384 8.8598 1 25 99.0384 8.8598 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.0081 8.9191 6 188.7 99.0157 8.8498 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.0157 8.8498 2 50 99.0157 8.8498 INE695A16ES1 UNITED BK OF INDIA 26-Jun-12 99.0157 8.8498 1 50 99.0157 8.8498 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 99.0427 8.8198 1 25 99.0427 8.8198 INE608A16DB2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jul-12 98.6747 9.8046 3 275 98.6747 9.8046 INE008A16KC8 IDBI BK 6-Aug-12 97.8415 9.8199 1 0.3 97.8415 9.8199 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 97.8587 9.7400 1 150 97.8587 9.7400 INE171A16CC1 THE FEDERAL BK 9-Aug-12 97.7320 9.9651 2 100 97.7320 9.9651 INE528G16PB3 YES BK 14-Aug-12 97.6241 9.8701 1 17 97.6241 9.8701 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.1313 9.8000 1 25 97.1313 9.8000 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 97.0670 9.7601 1 25 97.0670 9.7601 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 96.9694 9.7499 1 50 96.9694 9.7499 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.9345 9.6999 1 50 96.9345 9.6999 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.8941 9.7499 1 25 96.8941 9.7499 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 96.8846 9.6999 1 50 96.8846 9.6999 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 96.6212 9.7433 4 150 96.6257 9.7300 INE008A16IH1 IDBI BK 23-Oct-12 95.8468 9.8850 1 1 95.8468 9.8850 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 94.4167 9.9927 1 0.95 94.4167 9.9927 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 92.7573 10.0000 2 100 92.7573 10.0000 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 92.5926 10.0000 1 100 92.5926 10.0000 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.5926 10.0000 1 25 92.5926 10.0000 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 92.2642 10.1000 1 25 92.2642 10.1000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.3349 10.0001 1 11.15 92.3349 10.0001 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 92.2292 10.0501 1 25 92.2292 10.0501 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.1950 10.0000 2 50 92.1950 10.0000 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 92.0238 10.1075 1 3.9 92.0238 10.1075 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 92.0482 10.0100 1 25 92.0482 10.0100 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.0189 10.0500 1 25 92.0189 10.0500 INE562A16BE9 INDIAN BK 13-May-13 91.0222 9.9450 8 124 91.0222 9.9450 INE648A16EB6 SBBJ 13-May-13 91.0356 9.9288 6 85 91.0387 9.9250 INE608A16DA4 PUNJAB AND SIND BK 16-May-13 90.9298 9.9749 2 50 90.9298 9.9749