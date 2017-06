May 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16KZ2 AXIS BK 22-May-12 99.8805 8.7339 1 25 99.8805 8.7339 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE090A16SS5 ICICI BK 24-May-12 99.8353 8.6021 1 10 99.8353 8.6021 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 99.7445 8.5000 1 5 99.7445 8.5000 INE141A16DQ2 OBC 29-May-12 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE238A16JH2 AXIS BK 29-May-12 99.7210 8.5100 1 25 99.7210 8.5100 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.6750 8.5008 1 50 99.6750 8.5008 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.6462 8.6397 2 125 99.6478 8.6005 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 99.6478 8.6005 1 50 99.6478 8.6005 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.6478 8.6005 1 25 99.6478 8.6005 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 99.5777 8.5996 1 25 99.5777 8.5996 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.5358 9.4568 2 0.2 99.5358 9.4568 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.5517 8.6509 1 75 99.5517 8.6509 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.5304 8.6106 1 100 99.5304 8.6106 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 99.5293 8.6300 2 50 99.5288 8.6401 INE238A16NT9 AXIS BK 6-Jun-12 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE683A16658 THE SOUTH INDIAN BK 6-Jun-12 99.5440 8.8001 1 25 99.5440 8.8001 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.5019 8.7008 1 5 99.5019 8.7008 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.4771 8.7215 3 90 99.4754 8.7495 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.4873 8.5500 1 50 99.4873 8.5500 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.5048 8.6499 2 50 99.5048 8.6499 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.4669 8.8920 1 15 99.4669 8.8920 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.4110 8.6504 2 100 99.4110 8.6504 INE090A16NK3 ICICI BK 11-Jun-12 99.4063 8.7198 1 35 99.4063 8.7198 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.4076 8.7006 1 25 99.4076 8.7006 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.3284 8.8138 2 35 99.3257 8.8497 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.3370 8.7004 1 25 99.3370 8.7004 INE166A16FA8 ING VYSYA BK 14-Jun-12 99.3277 9.1500 1 25 99.3277 9.1500 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3400 8.6602 3 125 99.3408 8.6502 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3135 8.7002 1 50 99.3135 8.7002 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.2387 8.7502 3 100 99.2387 8.7502 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 99.2370 8.7699 1 25 99.2370 8.7699 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.2196 8.6996 1 50 99.2196 8.6996 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 99.2151 8.7501 1 25 99.2151 8.7501 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.2196 8.6996 1 25 99.2196 8.6996 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 99.1741 8.9401 1 20 99.1741 8.9401 INE476A16HE9 CANARA BK 21-Jun-12 99.1651 8.7801 1 50 99.1651 8.7801 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 99.1444 8.7497 2 200 99.1444 8.7497 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 99.1679 8.7504 1 50 99.1679 8.7504 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.1052 9.1542 1 5 99.1052 9.1542 INE090A16NT4 ICICI BK 22-Jun-12 98.9590 10.6656 1 0.1 98.9590 10.6656 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.0748 8.7398 2 125 99.0748 8.7398 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 99.0706 8.7798 1 75 99.0706 8.7798 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 99.0395 8.8496 1 25 99.0395 8.8496 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 99.0036 9.1837 1 5.25 99.0036 9.1837 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.9972 9.2432 2 2.5 98.9972 9.2432 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 98.9308 9.3923 1 19.88 98.9308 9.3923 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 98.9566 8.9502 1 25 98.9566 8.9502 INE648A16EC4 SBBJ 4-Jul-12 98.7430 9.6801 2 50 98.7430 9.6801 INE008A16HT8 IDBI BK 5-Jul-12 98.7077 9.7523 3 100 98.7077 9.7523 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 98.6745 9.8062 8 400 98.6740 9.8099 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 98.6040 9.7501 1 25 98.6040 9.7501 INE141A16HG4 OBC 13-Jul-12 98.5425 9.6403 1 75 98.5425 9.6403 INE171A16DC9 THE FEDERAL BK 23-Jul-12 98.2178 9.8852 1 30 98.2178 9.8852 INE667A16743 SYNDICATE BK 30-Jul-12 98.0988 9.6902 1 50 98.0988 9.6902 INE652A16CE6 STATE BK OF PATIALA 3-Aug-12 97.9968 9.6898 1 50 97.9968 9.6898 INE171A16CC1 THE FEDERAL BK 9-Aug-12 97.7575 9.9677 2 75 97.7575 9.9677 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 97.6904 9.8060 15 585 97.6906 9.8052 INE608A16DC0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-12 97.6569 9.8399 2 500 97.6569 9.8399 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 97.6568 9.8404 6 435 97.6551 9.8476 INE652A16DQ8 STATE BK OF PATIALA 14-Aug-12 97.6737 9.7677 4 200 97.6737 9.7677 INE171A16CE7 THE FEDERAL BK 20-Aug-12 97.3923 10.2873 1 0.1 97.3923 10.2873 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.3303 9.7201 3 75 97.3303 9.7201 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 97.0523 9.6399 1 25 97.0523 9.6399 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.9534 9.7199 1 25 96.9534 9.7199 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 96.7785 9.7199 1 25 96.7785 9.7199 INE528G16MV8 YES BK 22-Oct-12 95.9105 9.8501 1 0.1 95.9105 9.8501 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 95.6171 9.8999 1 0.1 95.6171 9.8999 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 95.3395 9.7499 1 0.1 95.3395 9.7499 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 94.9764 9.8000 1 0.1 94.9764 9.8000 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 94.9285 9.7500 1 0.1 94.9285 9.7500 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 94.4679 9.8501 1 0.1 94.4679 9.8501 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 94.2422 10.0000 1 10 94.2422 10.0000 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 94.2179 9.9999 1 15 94.2179 9.9999 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 94.0503 9.9527 1 0.1 94.0503 9.9527 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 93.6646 9.9150 1 0.1 93.6646 9.9150 INE654A16BN5 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Feb-13 92.9358 9.9799 2 100 92.9358 9.9799 INE090A16SQ9 ICICI BK 25-Feb-13 92.8345 9.9200 1 0.1 92.8345 9.9200 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 92.7707 9.9801 2 100 92.7707 9.9801 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.7102 10.0000 1 100 92.7102 10.0000 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 92.7372 9.9600 1 25 92.7372 9.9600 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.6063 9.9800 1 25 92.6063 9.9800 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.6366 9.9700 1 25 92.6366 9.9700 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.4170 10.0500 2 50 92.4170 10.0500 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 92.4544 10.0300 3 50 92.4544 10.0300 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.1019 10.0001 1 25 92.1019 10.0001 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 92.0787 10.0000 1 50 92.0787 10.0000 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.0787 10.0000 2 100 92.0787 10.0000 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 92.0641 10.0200 2 100 92.0641 10.0200 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 92.0591 9.9951 1 50 92.0591 9.9951 INE008A16KA2 IDBI BK 9-May-13 91.1556 9.9200 1 5 91.1556 9.9200 Note:- *: Crores