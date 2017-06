May 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 99.9329 8.1659 2 35 99.9265 8.9491 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 99.9069 8.5033 1 75 99.9069 8.5033 INE084A16592 BK OF INDIA 23-May-12 99.8837 8.4998 2 50 99.8837 8.4998 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE090A16SS5 ICICI BK 24-May-12 99.8597 8.5456 3 185 99.8605 8.4981 INE651A16CO7 STATE BK OF MYSORE 24-May-12 99.9273 8.8516 1 25 99.9273 8.8516 INE090A16ST3 ICICI BK 25-May-12 99.8363 8.5498 6 300 99.8353 8.6021 INE008A16JD8 IDBI BK 25-May-12 99.8328 8.7329 1 10 99.8328 8.7329 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 99.7664 8.5453 2 55 99.7677 8.4987 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.6636 8.8000 1 25 99.6636 8.8000 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.6676 8.6950 1 15 99.6676 8.6950 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 99.6655 8.7502 1 5 99.6655 8.7502 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.6034 8.5491 3 125 99.6034 8.5491 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.5679 8.8001 2 205 99.5679 8.8001 INE166A16EW5 ING VYSYA BK 5-Jun-12 99.5703 8.7510 1 25 99.5703 8.7510 INE683A16658 THE SOUTH INDIAN BK 6-Jun-12 99.5337 8.9998 1 25 99.5337 8.9998 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.5502 8.6799 1 25 99.5502 8.6799 INE238A16NT9 AXIS BK 6-Jun-12 99.5492 8.6993 1 10 99.5492 8.6993 INE166A16EY1 ING VYSYA BK 6-Jun-12 99.6070 9.0007 1 10 99.6070 9.0007 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.5174 8.8502 2 100 99.5201 8.8004 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.5174 8.8502 1 25 99.5174 8.8502 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 99.5228 8.7507 1 25 99.5228 8.7507 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.4934 8.8500 3 175 99.4934 8.8500 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.5015 8.7071 5 130 99.4991 8.7499 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 99.5581 9.0005 1 25 99.5581 9.0005 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.4227 8.8308 3 125 99.4214 8.8508 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.4279 8.7508 3 100 99.4279 8.7508 INE562A16AT9 INDIAN BK 11-Jun-12 99.4934 8.8500 1 25 99.4934 8.8500 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.4849 8.9993 1 25 99.4849 8.9993 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.3985 9.2032 1 25 99.3985 9.2032 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.4117 9.0000 1 12 99.4117 9.0000 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 99.4135 8.9723 2 9 99.4117 9.0000 INE705A16DL5 VIJAYA BK 11-Jun-12 99.4117 9.0000 1 5 99.4117 9.0000 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.3735 8.8505 1 25 99.3735 8.8505 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.3456 8.9050 4 54 99.3423 8.9500 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.3302 9.1152 2 50 99.3036 9.4803 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 99.3591 8.7199 1 50 99.3591 8.7199 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.3503 8.8404 1 15 99.3503 8.8404 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3332 8.7506 1 75 99.3332 8.7506 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.3332 8.7506 1 10 99.3332 8.7506 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 99.2665 8.7002 1 50 99.2665 8.7002 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 99.2498 8.8998 1 25 99.2498 8.8998 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 99.3219 8.8999 1 25 99.3219 8.8999 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 99.2540 8.8496 1 25 99.2540 8.8496 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 99.2430 8.7004 1 75 99.2430 8.7004 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 99.2430 8.7004 1 75 99.2430 8.7004 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.1824 8.8495 1 25 99.1824 8.8495 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.1201 9.0004 1 50 99.1201 9.0004 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 98.7935 9.6902 7 550 98.7935 9.6902 INE654A16AX6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Jul-12 98.7097 9.9399 1 1 98.7097 9.9399 INE648A16EE0 SBBJ 18-Jul-12 98.4077 9.6817 2 150 98.4080 9.6800 INE008A16KC8 IDBI BK 6-Aug-12 97.8972 9.8001 1 125 97.8972 9.8001 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 97.9704 9.8201 2 75 97.9704 9.8201 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 97.8930 9.8201 1 25 97.8930 9.8201 INE008A16KD6 IDBI BK 13-Aug-12 97.7110 9.8284 12 663 97.7106 9.8300 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 97.7163 9.8050 4 125.3 97.7163 9.8050 INE683A16732 THE SOUTH INDIAN BK 13-Aug-12 97.6981 9.8849 2 35 97.6981 9.8849 INE562A16BF6 INDIAN BK 13-Aug-12 97.7345 9.7250 1 10 97.7345 9.7250 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 97.6561 9.7339 4 250 97.6582 9.7250 INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 97.6579 9.7263 2 50 97.6582 9.7250 INE667A16784 SYNDICATE BK 16-Aug-12 97.6523 9.7501 1 20 97.6523 9.7501 INE040A16792 HDFC BK 17-Aug-12 97.6137 9.8056 23 1200 97.6138 9.8050 INE654A16BV8 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Aug-12 97.6304 9.7351 3 125 97.6328 9.7250 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 97.5663 9.7899 3 200 97.5663 9.7899 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 97.0836 9.7899 3 75 97.0836 9.7899 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 97.0554 9.7999 1 50 97.0554 9.7999 INE654A16BW6 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Nov-12 95.5313 9.8125 2 15 95.5313 9.8125 INE652A16CO5 STATE BK OF PATIALA 8-Nov-12 95.5193 9.8401 2 15 95.5193 9.8401 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 94.6097 9.9500 1 25 94.6097 9.9500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.4879 9.9499 2 100 94.4879 9.9499 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 94.2936 9.9499 1 25 94.2936 9.9499 INE654A16BI5 STATE BK OF TRAVANCORE 1-Feb-13 93.3805 9.9899 1 50 93.3805 9.9899 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 92.9503 10.0301 1 40 92.9503 10.0301 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 92.8555 10.0300 1 25 92.8555 10.0300 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 92.8245 9.9700 1 25 92.8245 9.9700 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 92.8318 10.0300 1 25 92.8318 10.0300 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 92.7622 9.7199 1 10 92.7622 9.7199 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 92.8378 9.7099 1 10 92.8378 9.7099 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.4870 10.0851 1 25 92.4870 10.0851 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 92.0906 10.0800 1 25 92.0906 10.0800 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.1846 9.9501 1 25 92.1846 9.9501 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 92.0599 10.0901 1 25 92.0599 10.0901 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 90.9544 9.9725 2 65 90.9544 9.9725 INE562A16BG4 INDIAN BK 17-May-13 90.9812 9.9401 2 51 90.9812 9.9401