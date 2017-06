May 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FL2 UCO BK 25-May-12 99.9318 8.3033 1 70 99.9318 8.3033 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 99.8572 8.6994 1 95 99.8572 8.6994 INE008A16JH9 IDBI BK 30-May-12 99.8334 8.7015 1 100 99.8334 8.7015 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.7645 8.6160 3 75 99.7636 8.6490 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.7644 8.6197 2 50 99.7644 8.6197 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 99.7663 8.5500 1 50 99.7663 8.5500 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.7636 8.6490 1 50 99.7636 8.6490 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.7872 8.6486 1 10 99.7872 8.6486 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.6964 8.5501 1 30 99.6964 8.5501 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 99.6939 8.6207 1 25 99.6939 8.6207 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.6690 8.6579 3 180 99.6693 8.6504 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.6628 8.8210 1 25 99.6628 8.8210 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.6397 8.7990 1 50 99.6397 8.7990 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 99.6388 8.8211 1 25 99.6388 8.8211 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.6208 8.6826 2 75 99.6223 8.6489 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.6179 8.7501 1 50 99.6179 8.7501 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 99.6201 8.6995 1 50 99.6201 8.6995 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.5937 8.7598 5 110 99.5964 8.7006 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 99.5918 8.8002 1 25 99.5918 8.8002 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.5941 8.7504 1 25 99.5941 8.7504 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.5228 8.7507 1 100 99.5228 8.7507 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.5214 8.7756 3 50 99.5228 8.7507 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.4987 9.1948 1 5 99.4987 9.1948 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.4754 8.7495 1 25 99.4754 8.7495 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.4491 8.7910 3 130 99.4641 8.5503 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.4517 8.7493 1 50 99.4517 8.7493 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 99.4423 8.9001 1 40 99.4423 8.9001 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.4485 8.8006 1 25 99.4485 8.8006 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.4784 8.6992 1 25 99.4784 8.6992 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.4279 8.7508 1 50 99.4279 8.7508 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.4247 8.8000 1 50 99.4247 8.8000 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.4548 8.6995 1 25 99.4548 8.6995 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 99.4247 8.8000 1 25 99.4247 8.8000 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.4234 8.8200 1 5 99.4234 8.8200 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 99.3496 8.8500 1 50 99.3496 8.8500 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.3272 8.8298 2 100 99.3272 8.8298 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.3459 8.9007 1 25 99.3459 8.9007 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.1490 11.1886 1 1.1 99.1490 11.1886 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 99.3025 8.8405 1 25 99.3025 8.8405 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.2779 8.8495 1 25 99.2779 8.8495 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 99.2581 8.8006 1 25 99.2581 8.8006 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.1118 9.6205 1 5 99.1118 9.6205 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.1226 9.2310 1 4 99.1226 9.2310 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.1066 9.1397 2 50 99.1066 9.1397 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 99.0785 8.9336 1 0.5 99.0785 8.9336 INE562A16AZ6 INDIAN BK 3-Jul-12 98.8928 9.7298 3 200 98.8928 9.7298 INE667A16743 SYNDICATE BK 30-Jul-12 98.2124 9.7699 1 10 98.2124 9.7699 INE528G16LP2 YES BK 9-Aug-12 97.9150 9.8384 1 3.75 97.9150 9.8384 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 97.8201 9.7999 1 200 97.8201 9.7999 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 97.7944 9.8000 1 25 97.7944 9.8000 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 97.7469 9.7832 2 40 97.7476 9.7799 INE166A16FM3 ING VYSYA BK 16-Aug-12 97.7127 9.9350 1 35 97.7127 9.9350 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 97.7352 9.8350 1 25 97.7352 9.8350 INE008A16KJ3 IDBI BK 16-Aug-12 97.7510 9.7650 1 5 97.7510 9.7650 INE691A16FY5 UCO BK 17-Aug-12 97.7083 9.8401 10 700 97.7083 9.8401 INE040A16792 HDFC BK 17-Aug-12 97.7163 9.8050 1 100 97.7163 9.8050 INE683A16757 THE SOUTH INDIAN BK 21-Aug-12 97.5948 9.8850 1 25 97.5948 9.8850 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 97.5798 9.8400 1 25 97.5798 9.8400 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.4260 9.8401 1 50 97.4260 9.8401 INE608A16CT6 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-12 97.1088 9.7902 1 100 97.1088 9.7902 INE238A16NS1 AXIS BK 11-Sep-12 97.0544 9.9800 1 100 97.0544 9.9800 INE238A16NS1 AXIS BK 11-Sep-12 97.0286 9.9801 2 100 97.0286 9.9801 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 96.8224 9.8999 1 50 96.8224 9.8999 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 96.6983 9.9701 1 25 96.6983 9.9701 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 96.6983 9.9701 2 100 96.6983 9.9701 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.8569 9.9950 1 8 94.8569 9.9950 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.7068 10.0000 2 50 94.7068 10.0000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.6822 10.0001 1 10 94.6822 10.0001 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 94.5621 9.9951 1 7.95 94.5621 9.9951 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 94.6171 9.7950 2 15 94.6171 9.7950 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.4678 9.8051 1 11 94.4678 9.8051 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 93.3016 10.0400 1 25 93.3016 10.0400 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 92.8897 10.0501 1 100 92.8897 10.0501 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 92.8422 10.0501 1 50 92.8422 10.0501 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.7948 10.0500 1 100 92.7948 10.0500 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 92.7237 10.0500 1 50 92.7237 10.0500 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.7237 10.0500 1 25 92.7237 10.0500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.7034 10.0100 1 25 92.7034 10.0100 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.7001 10.0499 1 5 92.7001 10.0499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.4498 10.0367 3 75 92.4405 10.0500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.4614 10.0200 1 25 92.4614 10.0200 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.3840 10.0300 1 5 92.3840 10.0300 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 92.2085 10.0462 3 66 92.2058 10.0500 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.2273 10.0200 1 25 92.2273 10.0200 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 92.2058 10.0500 1 25 92.2058 10.0500 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 92.1357 10.0499 1 10 92.1357 10.0499 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 92.0617 10.1200 1 15 92.0617 10.1200 