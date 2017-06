May 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16AT3 CORP. BK 28-May-12 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 99.8373 8.4975 2 300 99.8373 8.4975 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.8140 8.5021 2 50 99.8140 8.5021 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.7896 8.5509 1 100 99.7896 8.5509 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.7878 8.6242 2 50 99.7884 8.5998 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.7884 8.5998 1 25 99.7884 8.5998 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.7896 8.5509 2 25 99.7896 8.5509 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.6915 8.6897 3 180 99.6929 8.6490 INE648A16DU8 SBBJ 5-Jun-12 99.6936 8.6292 1 100 99.6936 8.6292 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.6929 8.6490 2 75 99.6929 8.6490 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.6932 8.6410 3 60 99.6929 8.6490 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.6929 8.6490 1 50 99.6929 8.6490 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 99.6913 8.6946 2 40 99.6893 8.7507 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 99.6893 8.7507 2 25 99.6893 8.7507 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 99.6922 8.6688 1 25 99.6922 8.6688 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.7148 8.6996 1 10 99.7148 8.6996 INE562A16AS1 INDIAN BK 6-Jun-12 99.6686 8.6688 1 25 99.6686 8.6688 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.6876 8.7987 2 25 99.6876 8.7987 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.6693 8.6504 1 25 99.6693 8.6504 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 99.6655 8.7502 2 25 99.6655 8.7502 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.6465 8.6332 2 75 99.6478 8.6005 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 99.6458 8.6495 1 75 99.6458 8.6495 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 99.6636 8.8000 1 50 99.6636 8.8000 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.6231 8.6306 1 50 99.6231 8.6306 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.6437 8.7010 1 10 99.6437 8.7010 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.5475 8.7329 3 75 99.5492 8.6993 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.5679 8.8001 1 75 99.5679 8.8001 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.5440 8.8001 2 50 99.5440 8.8001 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 99.5440 8.8001 1 25 99.5440 8.8001 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.5440 8.8001 1 5 99.5440 8.8001 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.5703 8.7510 1 5 99.5703 8.7510 INE141A16EA4 OBC 12-Jun-12 99.5201 8.8004 1 5 99.5201 8.8004 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.5019 8.7008 2 75 99.5019 8.7008 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.4991 8.7499 1 45 99.4991 8.7499 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.4784 8.6992 1 75 99.4784 8.6992 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.4784 8.6992 1 25 99.4784 8.6992 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.4754 8.7495 1 25 99.4754 8.7495 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.4784 8.6992 1 25 99.4784 8.6992 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.4991 8.7499 1 5 99.4991 8.7499 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.4548 8.6995 1 50 99.4548 8.6995 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.3606 8.6994 1 50 99.3606 8.6994 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 99.3606 8.6994 1 50 99.3606 8.6994 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.3533 8.7993 1 25 99.3533 8.7993 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.2215 8.9494 1 25 99.2215 8.9494 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.2062 8.8502 1 25 99.2062 8.8502 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.1928 9.0008 1 11 99.1928 9.0008 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.2344 8.8000 1 10 99.2344 8.8000 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 99.1910 9.0210 1 0.1 99.1910 9.0210 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.1727 8.9550 3 55.5 99.1778 8.8997 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.2018 8.8996 1 25 99.2018 8.8996 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 99.1869 8.8004 1 10 99.1869 8.8004 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.1201 9.0004 1 60 99.1201 9.0004 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 99.0959 9.0002 1 25 99.0959 9.0002 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 98.9176 9.7410 5 500 98.9178 9.7396 INE112A16BT1 CORPORATION BK 9-Jul-12 98.7923 9.7000 1 100 98.7923 9.7000 INE112A16BT1 CORPORATION BK 9-Jul-12 98.7611 9.7419 3 75 98.7613 9.7403 INE090A16OP0 ICICI BK 16-Jul-12 98.5709 9.7997 2 100 98.5709 9.7997 INE648A16EH3 SBBJ 20-Jul-12 98.4650 9.8102 2 50 98.4635 9.8202 INE652A16DS4 STATE BK OF PATIALA 21-Aug-12 97.6388 9.8076 3 100 97.6388 9.8076 INE562A16BH2 INDIAN BK 22-Aug-12 97.6064 9.8361 3 375 97.6067 9.8349 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 97.6506 9.6501 2 50 97.6506 9.6501 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.4718 9.7601 1 50 97.4718 9.7601 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 97.1313 9.8000 1 125 97.1313 9.8000 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 97.1848 9.7001 1 50 97.1848 9.7001 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 97.0262 9.9000 1 200 97.0262 9.9000 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 97.0154 9.8499 1 50 97.0154 9.8499 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 96.9975 9.7400 1 75 96.9975 9.7400 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 96.8786 9.8002 1 125 96.8786 9.8002 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 96.7621 9.8498 1 25 96.7621 9.8498 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 96.6447 9.9000 2 100 96.6447 9.9000 INE651A16CB4 STATE BK OF MYSORE 9-Oct-12 96.3668 9.9001 1 50 96.3668 9.9001 INE237A16MP1 KOTAK MAH BK 8-Nov-12 95.6234 9.8850 2 5 95.6234 9.8850 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.9231 9.9601 1 25 94.9231 9.9601 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 94.8072 9.7999 1 25 94.8072 9.7999 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 94.6535 9.9599 1 25 94.6535 9.9599 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 94.6346 9.8076 1 10 94.6346 9.8076 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 94.4373 9.9999 1 10 94.4373 9.9999 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 94.1638 10.0099 1 5 94.1638 10.0099 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 93.4574 10.0600 2 50 93.4574 10.0600 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 93.3008 10.0799 2 50 93.3008 10.0799 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 92.8832 10.0599 1 50 92.8832 10.0599 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.8015 10.0399 2 100 92.8015 10.0399 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.7948 10.0500 2 50 92.7948 10.0500 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 92.8015 10.0399 1 25 92.8015 10.0399 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 92.7203 10.0199 1 50 92.7203 10.0199 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.5378 10.0799 1 25 92.5378 10.0799 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.4756 10.0674 3 75.5 92.4082 10.1649 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.4738 10.0700 1 3.4 92.4738 10.0700 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.4641 10.0499 4 125 92.4641 10.0499 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 92.1865 10.1100 1 25 92.1865 10.1100 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 92.1558 10.1200 1 23.5 92.1558 10.1200 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 92.2309 10.0149 1 10 92.2309 10.0149 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.2309 10.0149 1 2 92.2309 10.0149 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 92.1375 10.0800 1 15 92.1375 10.0800 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.1842 10.0150 1 10 92.1842 10.0150 INE434A16BS1 ANDHRA BK 15-Apr-13 91.7815 9.9950 1 25 91.7815 9.9950 INE095A16FL6 INDUSIND BK 15-Apr-13 91.8287 9.9325 1 1.3 91.8287 9.9325 INE434A16BT9 ANDHRA BK 23-Apr-13 91.5973 9.9950 1 25 91.5973 9.9950 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 91.4597 9.9950 1 40 91.4597 9.9950 INE434A16BV5 ANDHRA BK 30-Apr-13 91.4368 9.9950 1 15 91.4368 9.9950 INE434A16BQ5 ANDHRA BK 17-May-13 91.0844 9.9519 3 25 91.0819 9.9549 INE434A16BR3 ANDHRA BK 20-May-13 90.9832 9.9925 2 10 90.9832 9.9925 