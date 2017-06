May 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16BK5 THE KARUR VYSYA BK 28-May-12 99.9322 8.2546 1 10 99.9322 8.2546 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 99.8851 8.3973 2 175 99.8851 8.3973 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 99.8621 8.4005 2 200 99.8621 8.4005 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.8140 8.5021 2 150 99.8140 8.5021 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.8132 8.5365 2 100 99.8130 8.5479 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.8140 8.5021 2 50 99.8140 8.5021 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.8135 8.5250 2 50 99.8140 8.5021 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.8125 8.5685 2 30 99.8053 8.9005 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.8075 8.7998 1 10 99.8075 8.7998 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.7430 8.5497 2 100 99.7430 8.5497 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.7197 8.5498 1 50 99.7197 8.5498 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 99.6946 8.6010 1 50 99.6946 8.6010 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE683A16658 THE SOUTH INDIAN BK 6-Jun-12 99.6840 8.9004 1 25 99.6840 8.9004 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE562A16AS1 INDIAN BK 6-Jun-12 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.6718 8.5840 2 150 99.6712 8.6006 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.6960 8.5614 1 25 99.6960 8.5614 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.6499 8.5490 2 75 99.6499 8.5490 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.6486 8.5809 1 10 99.6486 8.5809 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.5725 8.7050 3 50 99.5743 8.6692 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 99.5964 8.7006 1 5 99.5964 8.7006 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 99.5440 8.8001 1 50 99.5440 8.8001 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.5048 8.6499 2 100 99.5048 8.6499 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.5019 8.7008 2 50 99.5019 8.7008 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.5048 8.6499 1 25 99.5048 8.6499 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.5310 8.5996 1 25 99.5310 8.5996 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.4783 8.7009 1 24 99.4783 8.7009 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 99.3591 8.7199 1 25 99.3591 8.7199 INE237A16KY7 KOTAK MAH BK 21-Jun-12 99.3295 8.7994 1 25 99.3295 8.7994 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.2258 8.8996 1 14 99.2258 8.8996 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 99.2196 8.6996 1 25 99.2196 8.6996 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 99.2062 8.8502 1 25 99.2062 8.8502 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.2018 8.8996 1 25 99.2018 8.8996 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.1491 8.9498 1 50 99.1491 8.9498 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 99.1250 8.9498 1 10 99.1250 8.9498 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jul-12 98.9417 9.7603 2 200 98.9417 9.7603 INE648A16EC4 SBBJ 4-Jul-12 98.9299 9.6295 1 100 98.9299 9.6295 INE238A16PM9 AXIS BK 6-Jul-12 98.8744 9.6636 2 75 98.8713 9.6902 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 98.8182 9.7003 1 50 98.8182 9.7003 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 98.7726 9.6504 1 25 98.7726 9.6504 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 98.6111 9.6998 1 25 98.6111 9.6998 INE648A16EE0 SBBJ 18-Jul-12 98.5770 9.5799 2 50 98.5770 9.5799 INE648A16EF7 SBBJ 23-Jul-12 98.4126 9.8124 1 200 98.4126 9.8124 INE667A16743 SYNDICATE BK 30-Jul-12 98.2400 9.7598 1 10 98.2400 9.7598 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 97.9034 9.6500 1 25 97.9034 9.6500 INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 97.8384 9.6002 1 50 97.8384 9.6002 INE654A16BV8 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Aug-12 97.8133 9.5999 1 50 97.8133 9.5999 INE691A16FZ2 UCO BK 21-Aug-12 97.6462 9.8860 14 570 97.6453 9.8898 INE166A16FN1 ING VYSYA BK 21-Aug-12 97.6233 9.9846 11 495 97.6232 9.9849 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-12 97.6710 9.7792 14 465 97.6871 9.7101 INE683A16757 THE SOUTH (I)N BK 21-Aug-12 97.6557 9.8451 1 35 97.6557 9.8451 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 97.6935 9.5750 1 25 97.6935 9.5750 INE008A16KK1 IDBI BK 22-Aug-12 97.6206 9.8850 1 15 97.6206 9.8850 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 97.3126 9.5999 1 50 97.3126 9.5999 INE608A16CT6 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-12 97.2239 9.6501 1 50 97.2239 9.6501 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 97.1634 9.5999 1 50 97.1634 9.5999 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 97.1882 9.6000 1 50 97.1882 9.6000 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 97.1137 9.6001 2 225 97.1137 9.6001 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 97.0554 9.7999 2 200 97.0554 9.7999 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 97.1385 9.6001 1 25 97.1385 9.6001 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 96.9796 9.7998 1 5 96.9796 9.7998 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 96.9796 9.7998 1 3.1 96.9796 9.7998 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 96.7461 9.9002 2 100 96.7461 9.9002 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 96.7535 9.7201 1 25 96.7535 9.7201 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 96.7438 9.7501 3 100 96.7438 9.7501 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 94.7713 9.9200 1 25 94.7713 9.9200 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.6137 9.9900 1 100 94.6137 9.9900 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 94.5609 9.9501 1 50 94.5609 9.9501 INE695A16DJ2 UNITED BK OF INDIA 24-Dec-12 94.4617 10.0000 1 0.05 94.4617 10.0000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.4392 9.9500 1 25 94.4392 9.9500 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 94.4149 9.9500 1 50 94.4149 9.9500 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 94.1935 10.0001 1 5 94.1935 10.0001 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 93.0756 10.0200 1 100 93.0756 10.0200 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 92.8621 10.0200 1 50 92.8621 10.0200 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 92.8517 10.0000 1 75 92.8517 10.0000 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.8517 10.0000 1 50 92.8517 10.0000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.8517 10.0000 1 50 92.8517 10.0000 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.7573 10.0000 2 60 92.7573 10.0000 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 92.7439 10.0200 3 50 92.7439 10.0200 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.6161 10.0000 3 100 92.6161 10.0000 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 92.6161 10.0000 1 25 92.6161 10.0000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.5663 9.9701 1 50 92.5663 9.9701 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.5112 10.0499 1 0.2 92.5112 10.0499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.5028 10.0280 2 20 92.5181 10.0059 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.5181 10.0399 1 10 92.5181 10.0399 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 92.4519 10.0000 1 25 92.4519 10.0000 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 92.4565 9.9599 2 50 92.4565 9.9599 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 92.4051 9.9999 2 50 92.4051 9.9999 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.3025 9.9800 3 75 92.3025 9.9800 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 92.3400 9.9600 1 50 92.3400 9.9600 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.3400 9.9600 1 50 92.3400 9.9600 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 92.2416 10.0000 1 25 92.2416 10.0000 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 92.2039 10.0201 1 25 92.2039 10.0201 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 91.4787 10.0000 1 5 91.4787 10.0000 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 90.9566 9.9973 3 130 90.9585 9.9950 INE434A16BU7 ANDHRA BK 23-May-13 90.9276 10.0050 1 50 90.9276 10.0050 INE528G16PC1 YES BK 23-May-13 90.9317 10.0000 1 25 90.9317 10.0000