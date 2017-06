May 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.9305 8.4658 2 75 99.9294 8.5957 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.9075 8.4484 1 125 99.9075 8.4484 INE166A16EV7 ING VYSYA BK 1-Jun-12 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.9075 8.4484 2 100 99.9075 8.4484 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.9074 8.4621 3 100 99.9075 8.4484 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.9069 8.5033 2 75 99.9069 8.5033 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.8143 8.4893 6 590 99.8140 8.5021 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 99.8363 8.5498 1 75 99.8363 8.5498 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.8130 8.5479 1 25 99.8130 8.5479 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 99.8119 8.5982 1 25 99.8119 8.5982 INE166A16EW5 ING VYSYA BK 5-Jun-12 99.8130 8.5479 1 25 99.8130 8.5479 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 99.7896 8.5509 1 50 99.7896 8.5509 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.7896 8.5509 1 50 99.7896 8.5509 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.7680 8.4884 4 125 99.7671 8.5207 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.7690 8.4510 1 25 99.7690 8.4510 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.7427 8.5588 3 110 99.7400 8.6498 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.7460 8.4496 1 100 99.7460 8.4496 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 99.7425 8.5664 2 75 99.7415 8.5997 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE695A16ER3 UNITED BK OF INDIA 8-Jun-12 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.6731 8.5507 1 50 99.6731 8.5507 INE036D16BO7 THE KARUR VYSYA BK 12-Jun-12 99.6437 8.7010 1 25 99.6437 8.7010 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.6223 8.6489 1 50 99.6223 8.6489 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 99.6227 8.6398 1 50 99.6227 8.6398 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.5997 8.6292 2 60 99.6011 8.5989 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.5987 8.6509 1 25 99.5987 8.6509 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.5777 8.5996 2 50 99.5777 8.5996 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.5777 8.5996 1 50 99.5777 8.5996 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 99.5740 8.6753 2 50 99.5752 8.6507 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 99.5791 8.5710 1 25 99.5791 8.5710 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.5767 8.6201 1 25 99.5767 8.6201 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 99.5679 8.8001 1 15 99.5679 8.8001 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 99.5019 8.7008 1 50 99.5019 8.7008 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.4810 8.6556 2 100 99.4813 8.6506 INE112A16BM6 CORPORATION BK 19-Jun-12 99.4754 8.7495 1 10 99.4754 8.7495 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.3314 11.1673 1 2.5 99.3314 11.1673 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.4173 8.9138 1 3 99.4173 8.9138 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.3786 9.1292 1 20 99.3786 9.1292 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.3012 8.8569 2 105 99.3096 8.7499 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 99.3018 8.8495 1 25 99.3018 8.8495 INE683A16369 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-12 99.1313 10.6618 1 1 99.1313 10.6618 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.2623 8.7504 1 25 99.2623 8.7504 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 98.9826 9.6197 1 25 98.9826 9.6197 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 98.7430 9.6801 1 50 98.7430 9.6801 INE238A16JV3 AXIS BK 6-Aug-12 98.1811 9.8000 1 25 98.1811 9.8000 INE090A16OV8 ICICI BK 8-Aug-12 98.1575 9.6498 1 25 98.1575 9.6498 INE112A16BU9 CORPORATION BK 21-Aug-12 97.8044 9.6398 4 300 97.8044 9.6398 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-12 97.7799 9.7498 1 10 97.7799 9.7498 INE238A16PT4 AXIS BK 21-Aug-12 97.7488 9.8896 1 1.75 97.7488 9.8896 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 97.7155 9.8083 7 325 97.7095 9.8348 INE166A16FO9 ING VYSYA BK 24-Aug-12 97.6492 9.9852 7 500 97.6492 9.9852 INE667A16AJ7 SYNDICATE BK 24-Aug-12 97.7287 9.6395 8 450 97.7286 9.6401 INE608A16DG1 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-12 97.7034 9.7496 1 250 97.7034 9.7496 INE434A16BZ6 ANDHRA BK 27-Aug-12 97.6300 9.7367 10 475 97.6185 9.7852 INE608A16DF3 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-12 97.6055 9.8399 9 450 97.6055 9.8399 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 97.6657 9.5868 7 250 97.6655 9.5875 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.5930 9.6798 1 25 97.5930 9.6798 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 96.8565 9.7100 1 25 96.8565 9.7100 INE261F16140 NATIONAL BK FOR 22-Oct-12 96.2094 9.8499 2 5 96.2094 9.8499 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 95.4685 9.9000 1 25 95.4685 9.9000 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 95.1003 9.9499 1 25 95.1003 9.9499 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 95.1482 9.9000 1 25 95.1482 9.9000 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 95.0017 9.9501 1 25 95.0017 9.9501 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 94.8396 9.9801 1 25 94.8396 9.9801 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 94.8396 9.9801 1 25 94.8396 9.9801 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 94.7074 9.9500 1 15 94.7074 9.9500 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.5764 9.9201 1 50 94.5764 9.9201 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 93.6854 9.9201 1 25 93.6854 9.9201 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 93.3102 9.9500 2 50 93.3102 9.9500 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 93.0590 9.9723 1 1 93.0590 9.9723 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.9791 9.9499 1 100 92.9791 9.9499 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 92.9122 9.9799 1 50 92.9122 9.9799 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 92.8517 10.0000 3 150 92.8517 10.0000 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.8849 9.9500 1 25 92.8849 9.9500 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 92.7237 9.9800 1 20 92.7237 9.9800 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.6532 9.9800 1 20 92.6532 9.9800 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.6503 9.9500 3 200 92.6503 9.9500 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 92.4836 10.0900 1 5 92.4836 10.0900 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 92.4169 9.9500 2 100 92.4169 9.9500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.3975 9.9775 1 25 92.3975 9.9775 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.3671 9.9875 3 100 92.3583 10.0000 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 92.4239 9.9400 1 50 92.4239 9.9400 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.3116 10.0000 2 75 92.3116 10.0000 INE171A16DE5 THE FEDERAL BK 23-May-13 91.0306 9.9900 1 9 91.0306 9.9900 INE434A16BY9 ANDHRA BK 27-May-13 90.9285 10.0039 2 45 90.9276 10.0050 ===============================================================================================