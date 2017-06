May 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DV6 SBBJ 31-May-12 99.9545 8.3075 2 75 99.9545 8.3075 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.9545 8.3075 1 50 99.9545 8.3075 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.9305 8.4593 4 250 99.9302 8.4983 INE166A16EV7 ING VYSYA BK 1-Jun-12 99.9314 8.3521 1 100 99.9314 8.3521 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.9536 8.4719 1 100 99.9536 8.4719 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.9302 8.4983 2 75 99.9302 8.4983 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 99.9300 8.5206 2 30 99.9291 8.6323 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.9310 8.4008 1 10 99.9310 8.4008 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.8603 8.5107 6 170 99.8605 8.4981 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.8637 8.3029 1 25 99.8637 8.3029 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 99.8605 8.4981 1 5 99.8605 8.4981 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.8373 8.4975 3 300 99.8373 8.4975 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.8373 8.4975 2 100 99.8373 8.4975 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.8605 8.4981 1 5 99.8605 8.4981 INE683A16658 THE SOUTH INDIAN BK 6-Jun-12 99.8042 8.9509 1 25 99.8042 8.9509 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.7921 8.4511 2 100 99.7908 8.5020 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 99.8119 8.5982 1 75 99.8119 8.5982 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 99.7881 8.6120 1 25 99.7881 8.6120 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.7645 8.6161 3 100 99.7641 8.6307 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.7649 8.6014 1 50 99.7649 8.6014 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.7896 8.5509 1 25 99.7896 8.5509 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.6946 8.6010 1 195 99.6946 8.6010 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE036D16BQ2 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-12 99.7050 8.9995 1 25 99.7050 8.9995 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 99.6946 8.6010 1 25 99.6946 8.6010 INE565A16582 INDIAN OVERSEAS BK 12-Jun-12 99.6734 8.5428 1 25 99.6734 8.5428 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 99.6697 8.6399 1 25 99.6697 8.6399 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 99.6929 8.6490 1 25 99.6929 8.6490 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 99.6876 8.7987 1 25 99.6876 8.7987 INE141A16EA4 OBC 12-Jun-12 99.6929 8.6490 1 5 99.6929 8.6490 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.6693 8.6504 1 50 99.6693 8.6504 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.6201 8.6995 1 75 99.6201 8.6995 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.6437 8.7010 2 75 99.6437 8.7010 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.6201 8.6995 2 75 99.6201 8.6995 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.6437 8.7010 1 25 99.6437 8.7010 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.6244 8.6007 1 25 99.6244 8.6007 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.6270 8.5409 1 25 99.6270 8.5409 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 99.6257 8.5708 1 25 99.6257 8.5708 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 99.6012 8.5958 3 225 99.6011 8.5989 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.6201 8.6995 2 80 99.6201 8.6995 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.5987 8.6509 1 50 99.5987 8.6509 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.5964 8.7006 1 50 99.5964 8.7006 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.6034 8.5491 1 25 99.6034 8.5491 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.6223 8.6489 1 25 99.6223 8.6489 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 99.6034 8.5491 1 15 99.6034 8.5491 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 99.5139 8.9147 1 15 99.5139 8.9147 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.5028 9.1192 1 5 99.5028 9.1192 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.4991 8.7505 2 75 99.4934 8.8500 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.5228 8.7507 1 50 99.5228 8.7507 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 99.5031 8.6797 1 25 99.5031 8.6797 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.4467 8.8288 3 52 99.4415 8.9129 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.4247 8.8000 1 10 99.4247 8.8000 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 99.3841 8.6999 1 25 99.3841 8.6999 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.3569 8.7500 1 25 99.3569 8.7500 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 99.3018 8.8495 1 12 99.3018 8.8495 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.2779 8.8495 1 25 99.2779 8.8495 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 99.2576 9.1001 1 25 99.2576 9.1001 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.2442 8.9667 2 75 99.2439 8.9703 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 98.9922 9.7787 1 50 98.9922 9.7787 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 98.9244 9.6796 1 25 98.9244 9.6796 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 98.7430 9.6801 1 25 98.7430 9.6801 INE040A16768 HDFC BK 9-Aug-12 98.0942 9.8491 1 25 98.0942 9.8491 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 97.9945 9.8288 1 25 97.9945 9.8288 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 97.9169 9.8292 1 50 97.9169 9.8292 INE112A16BU9 CORPORATION BK 21-Aug-12 97.8214 9.6774 2 50 97.8214 9.6774 INE166A16FN1 ING VYSYA BK 21-Aug-12 97.7561 9.9741 1 5.5 97.7561 9.9741 INE036D16BW0 THE KARUR VYSYA BK 21-Aug-12 97.7845 9.8450 1 0.4 97.7845 9.8450 INE483A16CX6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Aug-12 97.7687 9.6863 4 155 97.7701 9.6800 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 97.7239 9.8852 2 100 97.7239 9.8852 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 97.7757 9.6551 2 50 97.7768 9.6502 INE705A16BT2 VIJAYA BK 24-Aug-12 97.7288 9.7500 2 175 97.7288 9.7500 INE084A16824 BK OF INDIA 27-Aug-12 97.6716 9.6681 19 1200 97.6711 9.6702 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 97.6770 9.6450 11 700 97.6700 9.6749 INE008A16KL9 IDBI BK 27-Aug-12 97.6202 9.8866 7 550 97.6200 9.8875 INE141A16HL4 OBC 27-Aug-12 97.6667 9.6889 4 200 97.6676 9.6851 INE008A16KI5 IDBI BK 28-Aug-12 97.6153 9.7986 5 350 97.6245 9.7600 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.6134 9.7001 1 100 97.6134 9.7001 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.6387 9.7002 1 50 97.6387 9.7002 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 97.1347 9.6999 2 100 97.1347 9.6999 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 96.9595 9.6999 1 100 96.9595 9.6999 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 96.9356 9.6965 7 550 96.9360 9.6950 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 95.3675 9.8500 1 10 95.3675 9.8500 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 95.1482 9.9000 1 25 95.1482 9.9000 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 95.1482 9.9000 1 25 95.1482 9.9000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.0746 9.9000 1 25 95.0746 9.9000 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 94.9277 9.9001 1 25 94.9277 9.9001 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 94.5868 9.9000 1 25 94.5868 9.9000 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 94.5673 9.9377 1 0.25 94.5673 9.9377 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 94.0568 10.0276 1 0.25 94.0568 10.0276 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 93.3577 9.9499 1 25 93.3577 9.9499 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 93.2864 9.9501 1 25 93.2864 9.9501 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 93.1916 9.9501 2 100 93.1916 9.9501 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 93.1207 9.9500 2 100 93.1207 9.9500 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 93.0065 9.9441 2 250 93.0223 9.9199 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 92.9254 9.9599 1 50 92.9254 9.9599 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.9584 9.9099 1 50 92.9584 9.9099 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 92.9320 9.9499 1 25 92.9320 9.9499 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.9217 9.9300 3 75 92.9283 9.9200 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 92.9320 9.9499 1 50 92.9320 9.9499 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 92.7674 9.9501 1 25 92.7674 9.9501 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.6736 9.9501 3 226 92.6737 9.9500 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 92.6971 9.9500 1 50 92.6971 9.9500 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 92.5568 9.9500 1 25 92.5568 9.9500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.4595 9.9557 2 35 92.4495 9.9699 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 92.4635 9.9500 1 25 92.4635 9.9500 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 92.4635 9.9500 1 25 92.4635 9.9500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.4380 9.9200 1 25 92.4380 9.9200 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 92.4148 9.9200 1 25 92.4148 9.9200 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.3916 9.9200 1 25 92.3916 9.9200 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 92.3795 9.9700 1 5 92.3795 9.9700 INE171A16DF2 THE FEDERAL BK 27-May-13 90.9523 10.0026 1 55 90.9523 10.0026 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 90.9858 9.9618 2 35 90.9853 9.9625 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD 