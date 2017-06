May 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 99.9080 8.4027 1 100 99.9080 8.4027 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 99.9108 8.1468 1 35 99.9108 8.1468 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 99.9306 8.4495 1 25 99.9306 8.4495 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 99.8857 8.3552 4 105 99.8892 8.0974 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.8865 8.2973 2 75 99.8892 8.0974 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 99.8885 8.1486 1 25 99.8885 8.1486 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 99.8611 8.4603 4 250 99.8629 8.3517 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.8624 8.3817 2 65 99.8629 8.3517 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.8830 8.5510 2 50 99.8830 8.5510 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 99.8823 8.6022 1 25 99.8823 8.6022 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.8403 8.3413 5 175 99.8449 8.0999 INE434A16995 ANDHRA BK 7-Jun-12 99.8396 8.3746 2 50 99.8401 8.3510 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.8420 8.2516 2 125 99.8420 8.2516 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.8169 8.3677 3 75 99.8173 8.3509 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 99.8173 8.3509 1 50 99.8173 8.3509 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 99.8407 8.3196 1 25 99.8407 8.3196 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.7434 8.5357 3 125 99.7451 8.4797 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 99.7435 8.5324 3 55 99.7445 8.4997 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.7690 8.4510 1 45 99.7690 8.4510 INE528G16KM1 YES BK 11-Jun-12 99.7424 8.5697 1 39 99.7424 8.5697 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.7649 8.6014 1 25 99.7649 8.6014 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 99.7217 8.4901 2 50 99.7220 8.4794 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 99.7065 8.9536 2 20 99.7065 8.9536 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE166A16FA8 ING VYSYA BK 14-Jun-12 99.6506 9.1413 1 25 99.6506 9.1413 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.6750 8.5008 1 15 99.6750 8.5008 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 99.6539 8.4510 1 125 99.6539 8.4510 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.6522 8.4925 2 120 99.6560 8.3996 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.6523 8.4902 2 100 99.6519 8.5000 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 99.6495 8.5588 1 25 99.6495 8.5588 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.6519 8.5000 1 25 99.6519 8.5000 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.5752 8.6507 1 115 99.5752 8.6507 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 99.5752 8.6507 1 25 99.5752 8.6507 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.5492 8.6993 2 40 99.5492 8.6993 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.5492 8.6993 1 25 99.5492 8.6993 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.5738 8.6794 1 5 99.5738 8.6794 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 99.5031 8.6797 1 5 99.5031 8.6797 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.4009 8.7996 1 100 99.4009 8.7996 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.4009 8.7996 3 100 99.4009 8.7996 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 99.3700 8.9003 2 150 99.3700 8.9003 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.4043 8.7493 1 100 99.4043 8.7493 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 99.3753 8.8250 2 50 99.3806 8.7496 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 99.3332 8.7506 1 50 99.3332 8.7506 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.3181 8.9501 1 10 99.3181 8.9501 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 99.2978 8.9005 1 25 99.2978 8.9005 INE476A16HW1 CANARA BK 4-Jul-12 99.1183 9.5495 2 50 99.1183 9.5495 INE648A16EC4 SBBJ 4-Jul-12 99.1274 9.4501 1 25 99.1274 9.4501 INE238A16PM9 AXIS BK 6-Jul-12 99.0553 9.6696 1 50 99.0553 9.6696 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 98.8182 9.7003 1 25 98.8182 9.7003 INE090A16OQ8 ICICI BK 19-Jul-12 98.7456 9.6598 2 50 98.7456 9.6598 INE648A16EH3 SBBJ 20-Jul-12 98.7220 9.4502 1 25 98.7220 9.4502 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 98.2754 9.5601 1 25 98.2754 9.5601 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 98.2501 9.5601 1 25 98.2501 9.5601 INE691A16FY5 UCO BK 17-Aug-12 97.9856 9.6201 1 50 97.9856 9.6201 INE090A16PD3 ICICI BK 22-Aug-12 97.8201 9.7999 1 25 97.8201 9.7999 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 97.8274 9.6501 1 125 97.8274 9.6501 INE562A16BI0 INDIAN BK 27-Aug-12 97.7269 9.6474 10 500 97.7298 9.6349 INE483A16CZ1 CENTRAL BK OF INDIA 27-Aug-12 97.7131 9.7074 5 400 97.7131 9.7074 INE008A16KL9 IDBI BK 27-Aug-12 97.7132 9.7072 6 275 97.7131 9.7074 INE695A16EZ6 UNITED BK OF INDIA 27-Aug-12 97.7178 9.6872 5 250 97.7177 9.6875 INE141A16HL4 OBC 27-Aug-12 97.7949 9.4599 1 25 97.7949 9.4599 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 97.6833 9.9500 1 10 97.6833 9.9500 INE008A16KI5 IDBI BK 28-Aug-12 97.6941 9.6800 1 200 97.6941 9.6800 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 97.6553 9.7374 1 500 97.6553 9.7374 INE651A16DC0 STATE BK OF MYSORE 29-Aug-12 97.6794 9.6349 8 300 97.6794 9.6349 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 97.6808 9.6290 3 250 97.6794 9.6349 INE036D16BX8 THE KARUR VYSYA BK 29-Aug-12 97.6253 9.8650 2 200 97.6253 9.8650 INE649A16CI3 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-12 97.6794 9.6349 6 200 97.6794 9.6349 INE483A16CY4 CENTRAL BK OF INDIA 30-Aug-12 97.6376 9.7048 3 250 97.6376 9.7048 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.6119 9.4998 1 100 97.6119 9.4998 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 97.5824 9.6201 1 100 97.5824 9.6201 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.5449 9.6702 1 75 97.5449 9.6702 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 97.5995 9.4498 1 50 97.5995 9.4498 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 97.4821 9.6201 1 100 97.4821 9.6201 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 97.4571 9.6200 1 100 97.4571 9.6200 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 97.4811 9.5267 3 75 97.4674 9.5800 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 97.3821 9.6198 1 20 97.3821 9.6198 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 97.4218 9.4701 1 25 97.4218 9.4701 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 97.2935 9.6700 1 50 97.2935 9.6700 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 97.2932 9.5799 1 50 97.2932 9.5799 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 97.1848 9.7001 1 75 97.1848 9.7001 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 97.1289 9.6333 3 75 97.1501 9.5601 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 97.1385 9.6001 1 50 97.1385 9.6001 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 97.0334 9.6199 1 50 97.0334 9.6199 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 97.0493 9.6500 1 50 97.0493 9.6500 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.0184 9.6701 1 25 97.0184 9.6701 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 97.0035 9.6367 2 75 96.9995 9.6501 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 97.0086 9.6199 1 50 97.0086 9.6199 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 97.0244 9.6500 1 50 97.0244 9.6500 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 96.9342 9.6201 1 100 96.9342 9.6201 INE476A16HO8 CANARA BK 28-Sep-12 96.9342 9.6201 1 25 96.9342 9.6201 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 95.3184 9.8501 1 50 95.3184 9.8501 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 95.3184 9.8501 1 4 95.3184 9.8501 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 95.2205 9.8499 1 100 95.2205 9.8499 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 95.3139 9.7001 1 25 95.3139 9.7001 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 95.1471 9.8500 1 50 95.1471 9.8500 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 95.1330 9.8801 2 50 95.1330 9.8801 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.1471 9.8500 1 50 95.1471 9.8500 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.2416 9.6999 1 25 95.2416 9.6999 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 95.0586 9.7301 3 75 95.0586 9.7301 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 94.9472 9.8600 1 50 94.9472 9.8600 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 95.0491 9.7000 2 50 95.0491 9.7000 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 94.9910 9.7700 1 25 94.9910 9.7700 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 94.9521 9.8499 1 25 94.9521 9.8499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.8548 9.8501 1 50 94.8548 9.8501 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.9532 9.6999 2 50 94.9532 9.6999 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 94.8548 9.8501 1 25 94.8548 9.8501 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.6610 9.8500 1 50 94.6610 9.8500 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 94.6852 9.8500 1 25 94.6852 9.8500 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 93.7095 9.8400 1 25 93.7095 9.8400 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 93.6682 9.8300 1 25 93.6682 9.8300 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 93.5205 9.8400 2 75 93.5205 9.8400 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 93.4729 9.8408 5 550 93.4672 9.8499 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 93.3384 9.8675 1 270 93.3384 9.8675 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 93.2640 9.8001 3 100 93.2640 9.8001 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 92.9922 9.9300 1 100 92.9922 9.9300 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.9922 9.9300 1 25 92.9922 9.9300 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 92.9752 9.9201 1 25 92.9752 9.9201 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.9687 9.9299 1 25 92.9687 9.9299 INE476A16GQ5 CANARA BK 8-Mar-13 92.8982 9.9300 1 25 92.8982 9.9300 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.9248 9.8200 1 50 92.9248 9.8200 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.8144 9.9500 1 25 92.8144 9.9500 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 92.8144 9.9500 1 25 92.8144 9.9500 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 92.8044 9.9299 1 5 92.8044 9.9299 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.8071 9.8567 4 75 92.8320 9.8200 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.8552 9.8200 2 50 92.8552 9.8200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.7431 9.9167 3 135 92.7748 9.8701 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 92.6406 9.9300 1 10 92.6406 9.9300 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 92.6793 9.8400 1 25 92.6793 9.8400 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 92.6379 9.9001 1 25 92.6379 9.9001 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 92.7265 9.8050 1 24.6 92.7265 9.8050 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.6206 9.8914 5 175 92.6354 INE434A16BT9 ANDHRA BK 23-Apr-13 91.7966 9.9750 1 50 91.7966 9.9750 INE528G16OR2 YES BK 29-Apr-13 91.7161 9.9001 1 13 91.7161 9.9001 INE649A16CJ1 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-13 90.9771 9.9450 2 200 90.9771 9.9450 INE528G16PE7 YES BK 30-May-13 90.9317 10.0000 1 50 90.9317 10.0000 =============================================================================================== Note:- *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com