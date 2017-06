Jun 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.9313 8.3591 4 315 99.9302 8.4983 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.9310 8.4008 2 100 99.9310 8.4008 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.9306 8.4495 2 100 99.9306 8.4495 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 99.9306 8.4495 2 100 99.9306 8.4495 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 99.9063 8.5536 2 50 99.9058 8.6039 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 99.9075 8.4484 1 50 99.9075 8.4484 INE565A16582 INDIAN OVERSEAS BK 12-Jun-12 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.8823 8.6022 1 50 99.8823 8.6022 INE483A16CN7 CENTRAL BK OF (I) 13-Jun-12 99.9534 8.5085 2 50 99.9534 8.5085 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.8613 8.4493 3 100 99.8605 8.4981 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 99.8621 8.4005 1 50 99.8621 8.4005 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.8599 8.5330 2 35 99.8585 8.6201 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.8608 8.4798 1 25 99.8608 8.4798 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.8613 8.4493 1 25 99.8613 8.4493 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.8372 8.5001 2 100 99.8353 8.6021 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 99.7649 8.6014 1 100 99.7649 8.6014 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 99.8315 8.8009 1 50 99.8315 8.8009 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 99.7608 8.7517 1 10 99.7608 8.7517 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.7415 8.5997 6 200 99.7415 8.5997 INE084A16733 BK OF (I) 19-Jun-12 99.7415 8.5997 2 50 99.7415 8.5997 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.7415 8.5997 1 50 99.7415 8.5997 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 99.7415 8.5997 1 20 99.7415 8.5997 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 99.7181 8.5987 1 50 99.7181 8.5987 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 99.6876 8.7987 1 25 99.6876 8.7987 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 99.6712 8.6006 1 100 99.6712 8.6006 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 99.6674 8.7003 1 50 99.6674 8.7003 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 99.6712 8.6006 1 50 99.6712 8.6006 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.6712 8.6006 1 5 99.6712 8.6006 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 99.6011 8.5989 1 100 99.6011 8.5989 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.5923 8.7894 2 60 99.5923 8.7894 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 99.5917 8.8015 2 25.17 99.5832 8.9864 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.5650 8.8601 3 170 99.5646 8.8676 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.5777 8.5996 2 150 99.5777 8.5996 INE692A16BB0 UNION BK OF (I) 26-Jun-12 99.5703 8.7510 1 50 99.5703 8.7510 INE654A16AW8 SBT 26-Jun-12 99.6437 8.7010 1 25 99.6437 8.7010 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 99.5440 8.8001 1 25 99.5440 8.8001 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.5853 9.4997 1 25 99.5853 9.4997 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.5228 8.7507 1 50 99.5228 8.7507 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 99.5147 8.8999 1 25 99.5147 8.8999 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.4899 8.9119 2 120 99.4877 8.9501 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 99.4877 8.9498 3 50.25 99.4877 8.9501 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF (I) 3-Jul-12 99.3680 9.2852 2 50 99.3691 9.2696 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF (I) 3-Jul-12 99.4444 9.2694 1 25 99.4444 9.2694 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.4444 9.2694 1 25 99.4444 9.2694 INE476A16HW1 CANARA BK 4-Jul-12 99.4193 9.2693 1 25 99.4193 9.2693 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 98.5158 9.3202 1 25 98.5158 9.3202 INE171A16CB3 THE FEDERAL BK 7-Aug-12 98.4783 9.4000 1 25 98.4783 9.4000 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 98.4943 9.2997 1 25 98.4943 9.2997 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 98.4448 9.3003 1 25 98.4448 9.3003 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 98.2814 9.2501 1 25 98.2814 9.2501 INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 98.2814 9.2501 1 25 98.2814 9.2501 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF (I) 21-Aug-12 98.1494 9.3001 1 50 98.1494 9.3001 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.1003 9.3002 1 50 98.1003 9.3002 INE588M16043 STATE BK OF MAURITIUS 27-Aug-12 97.9224 9.6802 1 50 97.9224 9.6802 INE112A16BW5 CORPORATION BK 3-Sep-12 97.8314 9.2998 2 250 97.8314 9.2998 INE077A16893 DENA BK 3-Sep-12 97.8074 9.4051 3 200 97.8074 9.4051 INE691A16GC9 UCO BK 3-Sep-12 97.8325 9.2950 1 100 97.8325 9.2950 INE112A16BW5 CORPORATION BK 3-Sep-12 97.9046 9.2999 1 50 97.9046 9.2999 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 97.8291 9.3099 1 25 97.8291 9.3099 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF (I) 3-Sep-12 97.8359 9.2801 1 25 97.8359 9.2801 INE084A16857 BK OF (I) 3-Sep-12 97.8336 9.2902 1 25 97.8336 9.2902 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.8268 9.3200 1 25 97.8268 9.3200 INE648A16EJ9 SBBJ 4-Sep-12 97.7937 9.3576 4 200 97.7943 9.3550 INE695A16FC2 UNITED BK OF (I) 4-Sep-12 97.7943 9.3550 4 200 97.7943 9.3550 INE528G16PJ6 YES BK 4-Sep-12 97.7885 9.3801 1 12.5 97.7885 9.3801 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 97.7545 9.4206 11 675 97.7628 9.3850 INE008A16KZ9 IDBI BK 5-Sep-12 97.7401 9.4824 1 100 97.7401 9.4824 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 97.8512 9.3202 2 50 97.8512 9.3202 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 97.7849 9.2902 3 50 97.7849 9.2902 INE008A16KZ9 IDBI BK 5-Sep-12 97.8490 9.3299 1 25 97.8490 9.3299 INE476A16IB3 CANARA BK 6-Sep-12 97.7575 9.3031 5 275 97.7618 9.2850 INE667A16AM1 SYNDICATE BK 6-Sep-12 97.7382 9.3851 4 100 97.7382 9.3851 INE237A16PF5 KOTAK MAH BK 6-Sep-12 97.7347 9.4000 1 18 97.7347 9.4000 INE090A16UO0 ICICI BK 6-Sep-12 97.7347 9.4000 1 18 97.7347 9.4000 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 97.7303 9.3152 8 200 97.7303 9.3152 INE171A16DD7 THE FEDERAL BK 7-Sep-12 97.6215 9.7726 4 200 97.6215 9.7726 INE036D16BZ3 THE KARUR VYSYA BK 7-Sep-12 97.6613 9.6051 1 100 97.6613 9.6051 INE084A16725 BK OF (I) 7-Sep-12 97.7339 9.3001 2 50 97.7339 9.3001 INE084A16725 BK OF (I) 7-Sep-12 97.8070 9.2999 1 50 97.8070 9.2999 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 97.7291 9.3202 1 25 97.7291 9.3202 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 97.8024 9.3199 1 25 97.8024 9.3199 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 97.6367 9.2998 1 25 97.6367 9.2998 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 97.2837 9.3498 1 250 97.2837 9.3498 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 96.1238 9.6200 1 25 96.1238 9.6200 INE171A16DG0 THE FEDERAL BK 26-Nov-12 95.6446 9.7200 3 50 95.6446 9.7200 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 95.7357 9.6201 2 75 95.7357 9.6201 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 95.5998 9.6000 1 50 95.5998 9.6000 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 95.4303 9.7101 1 50 95.4303 9.7101 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 95.5544 9.5401 1 100 95.5544 9.5401 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 95.4603 9.5900 1 80 95.4603 9.5900 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 95.4379 9.5867 4 75 95.4409 9.5800 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 95.2644 9.6001 1 50 95.2644 9.6001 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.1762 9.5851 4 100 95.1786 9.5801 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 95.2406 9.6000 1 25 95.2406 9.6000 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.0879 9.6201 1 25 95.0879 9.6201 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 95.0403 9.6200 1 25 95.0403 9.6200 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 94.3956 9.6744 1 1 94.3956 9.6744 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 93.9281 9.7500 1 5 93.9281 9.7500 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 93.4982 9.7999 1 5 93.4982 9.7999 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 93.4799 9.6800 1 40 93.4799 9.6800 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 93.4292 9.6505 4 250 93.4327 9.6449 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 93.4390 9.6351 2 50 93.4422 9.6300 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 93.3346 9.6900 2 100 93.3346 9.6900 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 93.3796 9.6199 1 25 93.3796 9.6199 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.2986 9.7100 1 25 93.2986 9.7100 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 93.3385 9.7201 1 50 93.3385 9.7201 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 93.3042 9.6300 1 10 93.3042 9.6300 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 93.1336 9.7500 2 25 93.1336 9.7500 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 93.1600 9.6399 1 25 93.1600 9.6399 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.1270 9.6551 4 150 93.1437 9.6300 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.1796 9.6799 1 50 93.1796 9.6799 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.0942 9.6700 2 50 93.0942 9.6700 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.1631 9.6700 2 50 93.1631 9.6700 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.1141 9.6401 1 25 93.1141 9.6401 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 93.0589 9.6200 1 50 93.0589 9.6200 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 92.9717 9.7500 1 25 92.9717 9.7500 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 92.9717 9.7500 1 5 92.9717 9.7500 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 93.0133 9.6200 1 25 93.0133 9.6200 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 92.9593 9.7000 2 10 92.9593 9.7000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.9363 9.7000 1 5 92.9363 9.7000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.9677 9.6200 1 75 92.9677 9.6200 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 92.8583 9.6800 1 25 92.8583 9.6800 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 92.8767 9.6200 1 25 92.8767 9.6200 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 91.6420 9.9074 1 1.38 91.6420 9.9074 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 91.1605 9.7501 1 7.2 91.1605 9.7501 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 91.2019 9.7000 1 5 91.2019 9.7000 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 91.1318 9.7579 3 350 91.1466 9.7400 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 91.0602 9.8444 7 195 91.0205 9.8925 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF (I) 7-Jun-13 91.0965 9.8005 3 105 91.1280 9.7625 INE095A16FV5 INDUSIND BK 7-Jun-13 91.0639 9.8400 1 35 91.0639 9.8400 INE528G16PI8 YES BK 7-Jun-13 91.0970 9.7999 1 10 91.0970 9.7999 