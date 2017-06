Jul 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16EF7 STATE BK OF BIKANER AND 23-Jul-12 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE171A16BY7 THE FEDERAL BK 2-Aug-12 99.5941 8.7504 1 10 99.5941 8.7504 INE090A16OU0 ICICI BK 3-Aug-12 99.6051 8.5132 3 125 99.6034 8.5491 INE237A16LK4 KOTAK MAH BK 9-Aug-12 99.4641 8.5503 1 100 99.4641 8.5503 INE171A16CC1 THE FEDERAL BK 9-Aug-12 99.4494 8.4201 1 25 99.4494 8.4201 INE237A16OY9 KOTAK MAH BK 14-Aug-12 99.3174 8.6504 4 150 99.3174 8.6504 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 99.3355 8.4195 2 75 99.3355 8.4195 INE238A16NH4 AXIS BK 17-Aug-12 99.2603 8.5001 1 45 99.2603 8.5001 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 99.1109 8.8495 1 25 99.1109 8.8495 INE648A16CR6 STATE BK OF BIKANER AND 23-Aug-12 99.1177 8.5502 1 25 99.1177 8.5502 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 99.0278 8.5315 5 120 99.0314 8.4999 INE141A16HM2 OBC 28-Aug-12 99.0028 8.5499 1 25 99.0028 8.5499 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 98.9682 8.8496 1 25 98.9682 8.8496 INE084A16857 BK OF (I) 3-Sep-12 98.8600 8.5898 4 225 98.8600 8.5898 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.8600 8.5898 2 50 98.8600 8.5898 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.8817 8.5999 1 50 98.8817 8.5999 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 98.8587 8.5997 2 50 98.8587 8.5997 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.8140 8.5899 2 75 98.8140 8.5899 INE084A16725 BK OF (I) 7-Sep-12 98.7666 8.6002 2 50 98.7666 8.6002 INE648A16CX4 STATE BK OF BIKANER AND 10-Sep-12 98.6992 8.5902 1 25 98.6992 8.5902 INE112A16CA9 CORPORATION BK 11-Sep-12 98.6977 8.6002 1 25 98.6977 8.6002 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF (I) 12-Sep-12 98.6395 8.6799 1 25 98.6395 8.6799 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.5833 8.8903 2 50 98.5833 8.8903 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 98.6132 8.7000 1 25 98.6132 8.7000 INE457A16AR6 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-12 98.4530 8.6898 1 25 98.4530 8.6898 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF (I) 20-Sep-12 98.4547 8.6801 1 25 98.4547 8.6801 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.3604 8.6917 10 275 98.3589 8.6999 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.3626 8.6800 1 75 98.3626 8.6800 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 98.3427 8.6633 3 225 98.3452 8.6502 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 98.3204 8.6601 1 25 98.3204 8.6601 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 98.3223 8.6501 1 5 98.3223 8.6501 INE166A16FT8 ING VYSYA BK 27-Sep-12 98.2544 8.8832 13 500 98.2545 8.8825 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 98.3033 8.6299 1 25 98.3033 8.6299 INE166A16FS0 ING VYSYA BK 28-Sep-12 98.2511 8.9002 1 5 98.2511 8.9002 INE683A16872 THE SOUTH (I)N BK 3-Oct-12 98.0580 9.1502 1 50 98.0580 9.1502 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF (I) 4-Oct-12 98.0919 8.9874 3 100 98.0997 8.9499 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF (I) 4-Oct-12 98.0677 8.9898 2 6.8 98.0677 8.9898 INE528G16PV1 YES BK 8-Oct-12 97.8935 9.3502 1 25 97.8935 9.3502 INE528G16PV1 YES BK 8-Oct-12 97.9181 9.3500 1 25 97.9181 9.3500 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 96.7335 9.1980 1 1 96.7335 9.1980 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 96.5968 9.1201 1 0.05 96.5968 9.1201 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 96.5808 9.0999 1 100 96.5808 9.0999 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 96.5917 9.0699 1 50 96.5917 9.0699 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 96.3887 9.1167 2 30 96.3951 9.1000 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 96.1341 9.1168 1 0.5 96.1341 9.1168 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 96.1155 9.0500 1 25 96.1155 9.0500 INE141A16FY1 OBC 9-Jan-13 95.7258 9.2599 1 50 95.7258 9.2599 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 94.7775 9.5320 1 1 94.7775 9.5320 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 94.6522 9.6366 1 0.1 94.6522 9.6366 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 94.7191 9.2500 1 50 94.7191 9.2500 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 94.6172 9.2701 1 25 94.6172 9.2701 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 94.6497 9.1700 1 50 94.6497 9.1700 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 94.3390 9.6914 1 0.1 94.3390 9.6914 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 94.2711 9.8147 1 0.1 94.2711 9.8147 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 94.3236 9.7193 1 0.1 94.3236 9.7193 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 94.5655 9.1999 1 25 94.5655 9.1999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 94.5487 9.2300 1 1.5 94.5487 9.2300 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 94.4696 9.2501 4 100 94.4696 9.2501 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 94.4640 9.2600 2 50 94.4640 9.2600 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 94.4809 9.2301 1 25 94.4809 9.2301 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 94.4979 9.2400 1 25 94.4979 9.2400 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.4809 9.2301 1 50 94.4809 9.2301 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 94.4470 9.2501 1 25 94.4470 9.2501 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.4924 9.1700 1 25 94.4924 9.1700 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 94.4415 9.2200 1 25 94.4415 9.2200 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 94.4079 9.2001 1 25 94.4079 9.2001 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 94.3174 9.2400 2 50 94.3174 9.2400 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 94.3116 9.2500 1 25 94.3116 9.2500 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 94.3348 9.2100 1 25 94.3348 9.2100 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 94.2665 9.2500 3 25 94.2665 9.2500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 94.1048 9.2199 2 75 94.1048 9.2199 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 94.1391 9.2000 1 75 94.1391 9.2000 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 94.0093 9.2299 2 75 94.0093 9.2299 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 94.0316 9.2300 1 50 94.0316 9.2300 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 94.0032 9.2399 1 25 94.0032 9.2399 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 94.0559 9.1901 1 25 94.0559 9.1901 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 93.9747 9.2500 1 100 93.9747 9.2500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 94.0154 9.2199 1 25 94.0154 9.2199 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 93.9930 9.2201 1 25 93.9930 9.2201 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 93.9299 9.2501 1 10 93.9299 9.2501 INE084A16816 BK OF (I) 28-Mar-13 93.9646 9.2300 1 5 93.9646 9.2300 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 92.2927 9.3500 1 25 92.2927 9.3500 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 92.2414 9.3600 1 50 92.2414 9.3600 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 92.0906 9.3300 1 25 92.0906 9.3300 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 92.0099 9.3500 2 90 92.0099 9.3500 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 91.9334 9.3100 1 50 91.9334 9.3100 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 91.9039 9.3200 1 25 91.9039 9.3200 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 91.9039 9.3200 1 50 91.9039 9.3200 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 91.8800 9.3499 1 10 91.8800 9.3499 INE008A16LS2 IDBI BK 27-Jun-13 91.6946 9.5551 1 4 91.6946 9.5551 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF (I) 5-Jul-13 91.7265 9.3000 2 25 91.7265 9.3000 INE528G16PY5 YES BK 15-Jul-13 91.3459 9.5000 1 32 91.3459 9.5000 INE237A16PU4 KOTAK MAH BK 15-Jul-13 91.4292 9.4000 1 30 91.4292 9.4000 INE237A16PT6 KOTAK MAH BK 16-Jul-13 91.4077 9.4000 1 60 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary 