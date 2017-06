Jul 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16OQ8 ICICI BK 19-Jul-12 99.9540 8.3989 1 50 99.9540 8.3989 INE652A16CE6 STATE BK OF PATIALA 3-Aug-12 99.6094 8.4193 1 25 99.6094 8.4193 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 99.3752 8.4995 1 10 99.3752 8.4995 INE691A16FZ2 UCO BK 21-Aug-12 99.1868 8.5500 1 25 99.1868 8.5500 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-12 99.2144 8.5004 1 5 99.2144 8.5004 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 99.1407 8.5504 1 25 99.1407 8.5504 INE483A16CX6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Aug-12 99.1589 8.6002 1 5 99.1589 8.6002 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 99.0640 9.3208 1 2.5 99.0640 9.3208 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 99.0454 8.5802 1 25 99.0454 8.5802 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 99.0455 8.5793 2 21.5 99.0455 8.5793 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 99.0314 8.4999 1 5 99.0314 8.4999 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.9763 8.5799 1 25 98.9763 8.5799 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.8843 8.5797 1 50 98.8843 8.5797 INE008A16KZ9 IDBI BK 5-Sep-12 98.8356 8.6003 2 25 98.8356 8.6003 INE476A16IB3 CANARA BK 6-Sep-12 98.8356 8.6003 1 100 98.8356 8.6003 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.6903 8.6497 2 50 98.6903 8.6497 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Sep-12 98.6672 8.6499 1 25 98.6672 8.6499 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 98.6520 8.7499 1 25 98.6520 8.7499 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 98.6748 8.5999 1 25 98.6748 8.5999 INE695A16FE8 UNITED BK OF INDIA 12-Sep-12 98.6596 8.6999 1 5 98.6596 8.6999 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 98.6170 8.9802 1 2.5 98.6170 8.9802 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 98.6778 8.5802 1 25 98.6778 8.5802 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 98.6596 8.6999 1 5 98.6596 8.6999 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 98.6672 8.6499 1 5 98.6672 8.6499 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 98.5931 8.9801 1 2.5 98.5931 8.9801 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 98.6163 8.6803 1 200 98.6163 8.6803 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 98.6321 8.5798 1 25 98.6321 8.5798 INE649A16BH7 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-12 98.6321 8.5798 1 25 98.6321 8.5798 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 98.5520 8.6498 1 50 98.5520 8.6498 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.5569 8.6201 1 50 98.5569 8.6201 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 98.5750 8.6499 1 5 98.5750 8.6499 INE483A16DG9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Sep-12 98.5273 8.6598 1 50 98.5273 8.6598 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.4830 8.6498 1 100 98.4830 8.6498 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 98.4968 8.5699 2 25 98.4968 8.5699 INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 98.4600 8.6499 2 50 98.4600 8.6499 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 98.3874 8.6702 1 100 98.3874 8.6702 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.3893 8.6599 1 50 98.3893 8.6599 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 98.3911 8.6500 1 50 98.3911 8.6500 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 98.4141 8.6497 1 25 98.4141 8.6497 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 98.3129 9.0777 1 10 98.3129 9.0777 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 98.3434 8.6598 1 25 98.3434 8.6598 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 98.2917 8.6900 1 50 98.2917 8.6900 INE683A16872 THE SOUTH (I)N BK 3-Oct-12 98.0924 9.1002 1 5 98.0924 9.1002 INE528G16PU3 YES BK 5-Oct-12 98.0460 9.0928 2 65 98.0160 9.2352 INE237A16PV2 KOTAK MAH BK 8-Oct-12 97.9726 9.1002 1 10 97.9726 9.1002 INE528G16PV1 YES BK 8-Oct-12 97.9181 9.3500 1 1.7 97.9181 9.3500 INE237A16PW0 KOTAK MAH BK 10-Oct-12 97.9248 9.1000 1 10 97.9248 9.1000 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 97.8998 9.0002 1 25 97.8998 9.0002 INE166A16FV4 ING VYSYA BK 16-Oct-12 97.7661 9.1649 3 100 97.7661 9.1649 INE654A16CE2 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Oct-12 97.8084 8.9875 2 100 97.8084 8.9875 INE261F16157 NATIONAL BK FOR 25-Oct-12 97.5805 9.0501 4 125 97.5805 9.0501 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 97.4156 9.0498 1 25 97.4156 9.0498 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 97.2980 9.0502 1 100 97.2980 9.0502 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.9075 9.0999 1 25 96.9075 9.0999 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 96.8474 9.0699 1 25 96.8474 9.0699 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 96.6470 9.1101 1 25 96.6470 9.1101 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.5808 9.0999 1 100 96.5808 9.0999 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 96.5808 9.0999 1 25 96.5808 9.0999 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.5575 9.1001 1 100 96.5575 9.1001 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.5808 9.0999 1 25 96.5808 9.0999 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 96.4414 9.1001 1 100 96.4414 9.1001 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 96.4528 9.0699 2 50 96.4528 9.0699 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 96.4646 9.1001 1 25 96.4646 9.1001 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 96.4571 9.1201 1 25 96.4571 9.1201 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 96.3951 9.1000 1 100 96.3951 9.1000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 96.3951 9.1000 1 5 96.3951 9.1000 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 96.2873 9.0799 3 24 96.2873 9.0799 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 96.2504 9.1149 1 40 96.2504 9.1149 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 96.1559 9.1199 1 25 96.1559 9.1199 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 96.1384 9.0500 1 25 96.1384 9.0500 INE238A16MB9 AXIS BK 26-Dec-12 96.0646 9.2300 1 10 96.0646 9.2300 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 96.0413 9.2300 1 10 96.0413 9.2300 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 96.0428 9.1701 1 25 96.0428 9.1701 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 95.8911 9.2001 2 50 95.8911 9.2001 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 95.8911 9.2001 1 50 95.8911 9.2001 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 95.4570 9.2400 2 50 95.4570 9.2400 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 95.4758 9.1999 1 25 95.4758 9.1999 INE695A16DQ7 UNITED BK OF INDIA 28-Jan-13 95.3152 9.2000 1 15 95.3152 9.2000 INE483A16CC0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Feb-13 94.9853 9.2201 1 50 94.9853 9.2201 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 94.9048 9.2000 1 50 94.9048 9.2000 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 94.6607 9.1501 1 50 94.6607 9.1501 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 94.6106 9.1999 1 50 94.6106 9.1999 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 94.5091 9.2201 2 50 94.5091 9.2201 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 94.5091 9.2201 1 25 94.5091 9.2201 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.4979 9.2000 2 50 94.4979 9.2000 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 94.4979 9.2000 1 25 94.4979 9.2000 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 94.4415 9.2200 1 25 94.4415 9.2200 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 94.4643 9.1800 1 25 94.4643 9.1800 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 94.3855 9.2000 2 50 94.3855 9.2000 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 94.3797 9.2100 1 25 94.3797 9.2100 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 94.3341 9.2501 1 25 94.3341 9.2501 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 94.3406 9.2000 1 50 94.3406 9.2000 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 94.3182 9.1999 1 25 94.3182 9.1999 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.3182 9.1999 1 25 94.3182 9.1999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.2616 9.2200 1 50 94.2616 9.2200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.2607 9.2600 1 5 94.2607 9.2600 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 94.1872 9.2700 1 5 94.1872 9.2700 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 94.1838 9.2000 1 25 94.1838 9.2000 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 94.1706 9.2600 1 5 94.1706 9.2600 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 94.1481 9.2600 1 5 94.1481 9.2600 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 94.1734 9.1800 1 25 94.1734 9.1800 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 94.0559 9.1901 1 50 94.0559 9.1901 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 94.0559 9.1901 1 25 94.0559 9.1901 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 94.0123 9.2250 1 1.85 94.0123 9.2250 INE692A16BE4 UNION BK OF INDIA 31-May-13 92.4899 9.3200 1 25 92.4899 9.3200 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 92.4177 9.3000 1 5 92.4177 9.3000 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 92.2873 9.3000 1 25 92.2873 9.3000 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 92.2145 9.3101 1 25 92.2145 9.3101 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 91.9255 9.3200 1 25 91.9255 9.3200 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 91.8959 9.3300 1 25 91.8959 9.3300 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 91.7720 9.3499 1 25 91.7720 9.3499 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 91.7855 9.3600 1 25 91.7855 9.3600 INE168A16EE9 THE JAMMU AND KASHMIR BK11-Jul-13 91.6277 9.2900 1 12 91.6277 9.2900 INE528G16PZ2 YES BK 12-Jul-13 91.4859 9.4357 2 35 91.4741 9.4500 INE237A16PX8 KOTAK MAH BK 12-Jul-13 91.5567 9.3500 1 35 91.5567 9.3500 INE168A16EC3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Jul-13 91.6063 9.2901 2 23 91.6063 9.2901 INE237A16PU4 KOTAK MAH BK 15-Jul-13 91.4923 9.3500 1 13 91.4923 9.3500 INE528G16PW9 YES BK 16-Jul-13 91.3459 9.5000 1 60 91.3459 9.5000 INE168A16ED1 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Jul-13 91.5210 9.2900 2 40 91.5210 9.2900 =============================================================================================== *: Crores 