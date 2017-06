Jul 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16EF7 SBBJ 23-Jul-12 99.8871 8.2510 1 10 99.8871 8.2510 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 99.5621 8.4493 1 50 99.5621 8.4493 INE237A16OY9 KOTAK MAH BK 14-Aug-12 99.3739 8.5168 3 75 99.3715 8.5501 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 99.3766 8.4803 1 50 99.3766 8.4803 INE705A16BP0 VIJAYA BK 16-Aug-12 99.3300 8.4896 3 50 99.3292 8.4998 INE648A16CR6 SBBJ 23-Aug-12 99.1706 8.4795 1 25 99.1706 8.4795 INE651A16DD8 STATE BK OF MYSORE 3-Sep-12 98.9060 8.5899 2 100 98.9060 8.5899 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 98.9060 8.5899 2 50 98.9060 8.5899 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 98.9091 8.5653 1 50 98.9091 8.5653 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 98.9340 8.5496 1 25 98.9340 8.5496 INE141A16HO8 OBC 4-Sep-12 98.8881 8.5501 1 25 98.8881 8.5501 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 98.8577 8.6073 3 100 98.8547 8.6302 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 98.8562 8.6188 2 35 98.8573 8.6103 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 98.8423 8.5502 1 25 98.8423 8.5502 INE667A16AM1 SYNDICATE BK 6-Sep-12 98.8383 8.5801 1 15 98.8383 8.5801 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 98.7280 8.5502 1 100 98.7280 8.5502 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.7207 8.5999 2 50 98.7207 8.5999 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 98.6977 8.6002 2 100 98.6977 8.6002 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 98.6992 8.5902 2 75 98.7022 8.5701 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Sep-12 98.6903 8.6497 1 25 98.6903 8.6497 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.6748 8.5999 3 115 98.6748 8.5999 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 98.6748 8.5999 1 50 98.6748 8.5999 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 98.5750 8.6499 1 1.65 98.5750 8.6499 INE483A16DG9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Sep-12 98.5553 8.6298 1 200 98.5553 8.6298 INE654A16BQ8 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Sep-12 98.5602 8.6001 1 25 98.5602 8.6001 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.5094 8.6297 2 300 98.5094 8.6297 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 98.5025 8.6703 1 50 98.5025 8.6703 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.4104 8.6702 1 50 98.4104 8.6702 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 98.3374 9.0751 1 1.75 98.3374 9.0751 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 98.3747 8.6148 1 50 98.3747 8.6148 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 98.3682 8.6498 1 50 98.3682 8.6498 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 98.3589 8.6999 1 50 98.3589 8.6999 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 98.3396 8.6800 3 150 98.3358 8.7002 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 98.3589 8.6999 1 50 98.3589 8.6999 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 98.1274 8.9300 1 50 98.1274 8.9300 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 98.1510 8.9299 1 50 98.1510 8.9299 INE695A16FK5 UNITED BK OF INDIA 5-Oct-12 98.0203 9.3314 1 13 98.0203 9.3314 INE237A16MG0 KOTAK MAH BK 15-Oct-12 97.8409 9.0501 2 50 97.8409 9.0501 INE166A16FV4 ING VYSYA BK 16-Oct-12 97.7901 9.1649 1 50 97.7901 9.1649 INE261F16157 NATIONAL BK FOR AGRICULT25-Oct-12 97.6042 9.0498 2 100 97.6042 9.0498 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 97.4295 8.9999 1 75 97.4295 8.9999 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 97.3126 8.9999 1 50 97.3126 8.9999 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 97.0035 9.0201 1 50 97.0035 9.0201 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 96.8642 9.0200 1 50 96.8642 9.0200 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 96.6452 9.0501 1 25 96.6452 9.0501 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.6221 9.0499 2 150 96.6221 9.0499 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.6273 9.1000 1 100 96.6273 9.1000 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 96.6221 9.0499 1 25 96.6221 9.0499 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 96.6121 9.0776 1 2 96.6121 9.0776 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.5808 9.0998 2 100.1 96.6026 9.0399 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 96.5296 9.0499 2 50 96.5296 9.0499 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 96.4259 9.0799 3 100 96.4259 9.0799 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 96.3642 9.0601 1 100 96.3642 9.0601 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 96.1052 9.0750 2 50 96.0949 9.0999 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 95.9356 9.1500 2 100 95.9356 9.1500 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 95.4987 9.2001 1 25 95.4987 9.2001 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 95.1045 9.1651 2 50 95.1045 9.1651 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 94.8141 9.1999 1 50 94.8141 9.1999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 94.6383 9.1500 1 50 94.6383 9.1500 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 94.5673 9.1566 2 75 94.5598 9.1699 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 94.5822 9.1300 1 25 94.5822 9.1300 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 94.3740 9.2199 1 50 94.3740 9.2199 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 94.4085 9.1601 1 25 94.4085 9.1601 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 94.3688 9.1900 1 50 94.3688 9.1900 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.3356 9.1701 1 25 94.3356 9.1701 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 94.3327 9.1751 1 75 94.3327 9.1751 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 94.1645 9.1949 1 75 94.1645 9.1949 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 94.1987 9.1750 1 70 94.1987 9.1750 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 94.1854 9.1600 2 50 94.1854 9.1600 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 94.1247 9.1500 2 50 94.1247 9.1500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 94.0843 9.1800 1 50 94.0843 9.1800 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 94.1247 9.1500 2 50 94.1247 9.1500 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 94.0964 9.1600 1 30 94.0964 9.1600 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 94.0691 9.2051 1 0.05 94.0691 9.2051 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 94.0843 9.1800 1 25 94.0843 9.1800 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 94.0267 9.1651 1 50 94.0267 9.1651 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 94.0298 9.1600 1 25 94.0298 9.1600 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 94.0206 9.1750 1 0.1 94.0206 9.1750 INE692A16BE4 UNION BK OF INDIA 31-May-13 92.6004 9.2300 1 75 92.6004 9.2300 INE008A16KS4 IDBI BK 3-Jun-13 92.4837 9.2700 1 50 92.4837 9.2700 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 92.2608 9.2500 1 25 92.2608 9.2500 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 92.1159 9.2700 1 50 92.1159 9.2700 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 92.0609 9.3126 1 1 92.0609 9.3126 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 91.9590 9.3050 1 50 91.9590 9.3050 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 91.8312 9.3033 3 75 91.8338 9.3000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com