Jul 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16FI1 ING VYSYA BK 6-Aug-12 99.6788 8.4011 1 50 99.6788 8.4011 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 99.6331 8.4007 1 35 99.6331 8.4007 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 99.6068 8.4756 1 1 99.6068 8.4756 INE428A16GS2 ALLAHABAD BK 10-Aug-12 99.5899 8.3502 2 50 99.5899 8.3502 INE237A16OY9 KOTAK MAH BK 14-Aug-12 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE238A16PR8 AXIS BK 16-Aug-12 99.4641 8.5503 1 25 99.4641 8.5503 INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 99.4540 8.3493 1 25 99.4540 8.3493 INE238A16NH4 AXIS BK 17-Aug-12 99.4212 8.4997 2 145 99.4212 8.4997 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-12 99.3292 8.4998 1 45 99.3292 8.4998 INE691A16FZ2 UCO BK 21-Aug-12 99.3292 8.4998 1 25 99.3292 8.4998 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 99.2833 8.4995 1 100 99.2833 8.4995 INE168A16BZ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-12 99.2916 8.4003 2 50 99.2916 8.4003 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 99.2833 8.4995 1 25 99.2833 8.4995 INE651A16DB2 STATE BK OF MYSORE 23-Aug-12 99.2815 8.5210 2 4 99.2815 8.5210 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 99.1896 8.5204 2 26 99.1896 8.5204 INE562A16BI0 INDIAN BK 27-Aug-12 99.2236 8.4001 2 25 99.2236 8.4001 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 99.1457 8.5002 1 50 99.1457 8.5002 INE649A16CI3 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-12 99.1567 8.3898 1 50 99.1567 8.3898 INE428A16GR4 ALLAHABAD BK 31-Aug-12 99.1000 8.4996 1 50 99.1000 8.4996 INE434A16CB5 ANDHRA BK 31-Aug-12 99.1104 8.4005 1 25 99.1104 8.4005 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 99.0314 8.4999 3 225 99.0314 8.4999 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 99.0314 8.4999 1 25 99.0314 8.4999 INE695A16FC2 UNITED BK OF INDIA 4-Sep-12 99.0062 8.5204 1 25 99.0062 8.5204 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 98.9629 8.5002 2 200 98.9629 8.5002 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 98.9340 8.5496 2 50 98.9340 8.5496 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 98.8652 8.5501 1 40 98.8652 8.5501 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 98.8652 8.5501 4 9.25 98.8652 8.5501 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.8396 8.5704 2 100 98.8396 8.5704 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 98.8423 8.5502 1 25 98.8423 8.5502 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 98.8423 8.5502 1 25 98.8423 8.5502 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 98.8154 8.5797 1 25 98.8154 8.5797 INE695A16FE8 UNITED BK OF INDIA 12-Sep-12 98.8195 8.5496 1 1 98.8195 8.5496 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.7966 8.5498 1 50 98.7966 8.5498 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 98.7737 8.5501 1 25 98.7737 8.5501 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 98.7666 8.6002 1 25 98.7666 8.6002 INE457A16AV8 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-12 98.7509 8.5498 1 50 98.7509 8.5498 INE476A16IF4 CANARA BK 17-Sep-12 98.7052 8.5500 2 125 98.7052 8.5500 INE608A16BS0 PUNJAB AND SIND BK 17-Sep-12 98.7052 8.5500 1 125 98.7052 8.5500 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 98.7133 8.6503 2 50 98.7133 8.6503 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.6992 8.5902 1 25 98.6992 8.5902 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 98.6918 8.6397 1 5 98.6918 8.6397 INE428A16GZ7 ALLAHABAD BK 18-Sep-12 98.6778 8.5802 2 75 98.6778 8.5802 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.6321 8.5798 1 25 98.6321 8.5798 INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 98.6060 8.6001 1 25 98.6060 8.6001 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.5457 8.5500 3 150 98.5457 8.5500 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 98.5000 8.5516 3 350 98.4985 8.5600 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 98.4968 8.5699 1 25 98.4968 8.5699 INE166A16FT8 ING VYSYA BK 27-Sep-12 98.4512 8.7001 1 25 98.4512 8.7001 INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 98.2941 8.7983 4 265 98.2975 8.7802 INE683A16872 THE SOUTH INDIAN BK 3-Oct-12 98.2461 9.0500 1 3.7 98.2461 9.0500 INE654A16CC6 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Oct-12 98.1645 8.7498 1 25 98.1645 8.7498 INE705A16CE2 VIJAYA BK 15-Oct-12 97.9988 8.9802 1 10 97.9988 8.9802 INE683A16880 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-12 97.9594 8.9451 1 25 97.9594 8.9451 INE171A16DL0 THE FEDERAL BK 16-Oct-12 97.9752 8.9801 1 10 97.9752 8.9801 INE112A16CE1 CORPORATION BK 19-Oct-12 97.9230 8.7976 3 100 97.9230 8.7976 INE112A16CE1 CORPORATION BK 19-Oct-12 97.9478 8.7902 1 25 97.9478 8.7902 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 97.9213 8.8050 1 0.01 97.9213 8.8050 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 97.4313 8.9101 1 50 97.4313 8.9101 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 97.4573 8.9000 1 50 97.4573 8.9000 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 97.2493 8.9000 2 50 97.2493 8.9000 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.7693 8.9601 2 150 96.7693 8.9601 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 96.7923 8.9601 1 50 96.7923 8.9601 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.7499 8.9499 1 75 96.7499 8.9499 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 96.7728 8.9501 1 50 96.7728 8.9501 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 96.6389 8.9399 1 25 96.6389 8.9399 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 96.6160 8.9400 1 25 96.6160 8.9400 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 96.6306 8.9001 1 50 96.6306 8.9001 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 96.5931 8.9401 1 25 96.5931 8.9401 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 96.5749 8.9897 2 7.6 96.5821 8.9700 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 96.5363 8.9699 1 25 96.5363 8.9699 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 96.4867 8.9801 1 50 96.4867 8.9801 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 96.4790 8.9400 2 2 96.4790 8.9400 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 96.4218 9.0300 1 10 96.4218 9.0300 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 96.4181 8.9799 2 75 96.4181 8.9799 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 96.3157 8.9501 1 25 96.3157 8.9501 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 96.3267 8.9799 1 5 96.3267 8.9799 INE565A16558 INDIAN OVERSEAS BK 20-Feb-13 94.9851 9.0900 1 25 94.9851 9.0900 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 94.8729 9.0900 1 25 94.8729 9.0900 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.7050 9.0699 1 25 94.7050 9.0699 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 94.5544 9.1001 1 50 94.5544 9.1001 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 94.5542 9.1400 1 10 94.5542 9.1400 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 94.5378 9.0901 1 50 94.5378 9.0901 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 94.5322 9.0999 1 25 94.5322 9.0999 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 94.5270 9.0700 1 25 94.5270 9.0700 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 94.4529 9.2000 4 200 94.4529 9.2000 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 94.4304 9.2000 1 50 94.4304 9.2000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 94.4635 9.1033 3 150 94.4654 9.0999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.4596 9.1100 1 75 94.4596 9.1100 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 94.2569 9.0773 2 55 94.2136 9.1500 INE238A16OY7 AXIS BK 12-Apr-13 93.7863 9.2300 1 25 93.7863 9.2300 INE238A16PO5 AXIS BK 20-May-13 92.8769 9.3001 1 0.1 92.8769 9.3001 INE528G16QD7 YES BK 23-Jul-13 91.4746 9.3200 1 40 91.4746 9.3200 INE562A16BU5 INDIAN BK 23-Jul-13 91.5374 9.2450 1 40 91.5374 9.2450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com