Aug 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 99.7520 8.2495 2 125 99.7520 8.2495 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 99.7526 8.2295 1 25 99.7526 8.2295 INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 99.6853 8.2306 1 25 99.6853 8.2306 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 99.6853 8.2306 1 25 99.6853 8.2306 INE008A16KJ3 IDBI BK 16-Aug-12 99.6832 8.2857 1 10 99.6832 8.2857 INE483A16CX6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Aug-12 99.5418 8.4006 1 100 99.5418 8.4006 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 99.5196 8.3901 1 25 99.5196 8.3901 INE008A16KL9 IDBI BK 27-Aug-12 99.4282 8.3956 2 100 99.4286 8.3904 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 99.3832 8.3900 1 25 99.3832 8.3900 INE428A16GR4 ALLAHABAD BK 31-Aug-12 99.3635 8.3504 1 25 99.3635 8.3504 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 99.2638 8.4596 1 75 99.2638 8.4596 INE528G16PF4 YES BK 3-Sep-12 99.2180 8.9900 1 50 99.2180 8.9900 INE691A16GC9 UCO BK 3-Sep-12 99.2620 8.4804 1 50 99.2620 8.4804 INE112A16BW5 CORPORATION BK 3-Sep-12 99.2629 8.4700 1 25 99.2629 8.4700 INE077A16893 DENA BK 3-Sep-12 99.2594 8.5105 1 25 99.2594 8.5105 INE008A16KZ9 IDBI BK 5-Sep-12 99.2418 8.4502 1 25 99.2418 8.4502 INE237A16LW9 KOTAK MAH BK 10-Sep-12 99.0542 8.9366 2 150 99.0538 8.9401 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 99.1010 8.4900 1 50 99.1010 8.4900 INE428A16GU8 ALLAHABAD BK 10-Sep-12 99.0958 8.5396 1 25 99.0958 8.5396 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 99.0947 8.5501 1 10 99.0947 8.5501 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 99.0803 8.4702 1 25 99.0803 8.4702 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.1052 8.4500 1 25 99.1052 8.4500 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 99.0586 8.4604 1 25 99.0586 8.4604 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 99.0586 8.4604 1 25 99.0586 8.4604 INE649A16BG9 STATE BK OF HYDERABAD 13-Sep-12 99.0370 8.4503 1 25 99.0370 8.4503 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 99.0370 8.4503 1 25 99.0370 8.4503 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.0109 8.4797 1 25 99.0109 8.4797 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 98.9514 8.4084 3 175 98.9525 8.3997 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 98.9159 8.6967 2 75 98.9167 8.6899 INE476A16IF4 CANARA BK 17-Sep-12 98.9414 8.4896 1 25 98.9414 8.4896 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 98.9401 8.5002 1 25 98.9401 8.5002 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 98.8757 8.4701 1 25 98.8757 8.4701 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.8757 8.4701 2 25 98.8757 8.4701 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 98.8731 8.4899 1 25 98.8731 8.4899 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 98.8423 8.5502 3 225 98.8423 8.5502 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 98.7921 8.4203 1 100 98.7921 8.4203 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.7242 8.8997 1 75 98.7242 8.8997 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 98.7723 8.5600 1 50 98.7723 8.5600 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 98.8049 8.4901 1 25 98.8049 8.4901 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.7757 8.7002 1 5 98.7757 8.7002 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 98.7263 8.7203 1 100 98.7263 8.7203 INE483A16DI5 CENTRAL BK OF INDIA 27-Sep-12 98.6693 8.7903 1 150 98.6693 8.7903 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 98.7157 8.4798 1 25 98.7157 8.4798 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 98.5038 8.8001 1 50 98.5038 8.8001 INE705A16FH8 VIJAYA BK 5-Oct-12 98.4558 8.9449 2 125 98.4558 8.9449 INE562A16BS9 INDIAN BK 8-Oct-12 98.4103 8.8002 1 50 98.4103 8.8002 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 98.1727 8.7100 1 50 98.1727 8.7100 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 97.1206 8.8700 1 50 97.1206 8.8700 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 97.0438 8.8951 2 100 97.0454 8.8901 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 97.0117 8.9233 2 75 97.0128 8.9199 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 97.0454 8.8901 1 50 97.0454 8.8901 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.9865 8.9300 1 25 96.9865 8.9300 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.0160 8.9100 1 25 97.0160 8.9100 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 96.9147 8.8701 1 75 96.9147 8.8701 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 96.8257 8.9299 1 25 96.8257 8.9299 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 96.8623 8.8899 1 25 96.8623 8.8899 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 96.7340 8.9300 1 50 96.7340 8.9300 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 96.6811 8.9499 1 25 96.6811 8.9499 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 96.6690 8.9199 1 50 96.6690 8.9199 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 96.6690 8.9199 1 50 96.6690 8.9199 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 96.5968 8.9301 1 25 96.5968 8.9301 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 96.5661 8.8900 1 100 96.5661 8.8900 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 96.5549 8.9201 1 50 96.5549 8.9201 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 96.4980 8.9501 1 25 96.4980 8.9501 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 96.3417 8.9999 1 25 96.3417 8.9999 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 95.2934 9.1977 1 0.1 95.2934 9.1977 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 95.3675 9.0000 1 50 95.3675 9.0000 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 95.0463 9.1900 2 25 95.0463 9.1900 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 95.1438 8.9999 1 25 95.1438 8.9999 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 95.0463 9.1900 2 25 95.0463 9.1900 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 94.9390 9.0499 1 25 94.9390 9.0499 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 94.7780 9.0588 2 45 94.7719 9.0699 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.7337 9.0583 2 30 94.7107 9.1001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 94.7328 9.0600 2 75 94.7272 9.0701 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 94.6327 9.0401 1 25 94.6327 9.0401 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 94.5048 9.0700 1 50 94.5048 9.0700 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 94.4498 9.0501 1 25 94.4498 9.0501 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 92.6821 9.1200 1 25 92.6821 9.1200 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com