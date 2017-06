Aug 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16KD6 IDBI BK 13-Aug-12 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 99.9093 8.2839 1 10 99.9093 8.2839 INE608A16DC0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-12 99.8873 8.2364 2 400 99.8873 8.2364 INE237A16OY9 KOTAK MAH BK 14-Aug-12 99.8857 8.3534 1 25 99.8857 8.3534 INE008A16KJ3 IDBI BK 16-Aug-12 99.8395 8.3824 1 25 99.8395 8.3824 INE705A16BP0 VIJAYA BK 16-Aug-12 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 99.8395 8.3824 1 20 99.8395 8.3824 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF (I) 21-Aug-12 99.7262 8.3509 2 75 99.7262 8.3509 INE614B16545 THE KARNATAKA BK 21-Aug-12 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE651A16DB2 STATE BK OF MYSORE 23-Aug-12 99.6830 8.2909 2 190 99.6830 8.2909 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 99.6827 8.2988 1 100 99.6827 8.2988 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 99.6815 8.3303 1 100 99.6815 8.3303 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 99.7035 8.3496 2 75 99.7035 8.3496 INE141A16HL4 OBC 27-Aug-12 99.5924 8.2990 1 100 99.5924 8.2990 INE434A16BZ6 ANDHRA BK 27-Aug-12 99.6103 8.3998 1 10 99.6103 8.3998 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 99.5473 8.2993 4 325 99.5473 8.2993 INE695A16FM1 UNITED BK OF (I) 30-Aug-12 99.5202 8.3796 2 50 99.5202 8.3796 INE237A16QC0 KOTAK MAH BK 31-Aug-12 99.4903 8.4997 2 300 99.4903 8.4997 INE483A16DA2 CENTRAL BK OF (I) 31-Aug-12 99.4992 8.3505 1 100 99.4992 8.3505 INE084A16857 BK OF (I) 3-Sep-12 99.4313 8.3505 2 150 99.4313 8.3505 INE691A16GC9 UCO BK 3-Sep-12 99.4279 8.4007 2 125 99.4279 8.4007 INE683A16799 THE SOUTH (I)N BK 3-Sep-12 99.4212 8.4997 1 75 99.4212 8.4997 INE528G16PF4 YES BK 3-Sep-12 99.4246 8.4495 1 50 99.4246 8.4495 INE476A16IC1 CANARA BK 5-Sep-12 99.3842 8.3767 2 75 99.3847 8.3694 INE036D16CA4 THE KARUR VYSYA BK 5-Sep-12 99.3788 8.4502 2 75 99.3788 8.4502 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF (I) 5-Sep-12 99.3826 8.3975 2 28 99.3839 8.3804 INE667A16AM1 SYNDICATE BK 6-Sep-12 99.3597 8.4006 1 0.5 99.3597 8.4006 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 99.3370 8.4003 2 75 99.3370 8.4003 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 99.2689 8.4005 2 60 99.2689 8.4005 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 99.2689 8.4005 2 50 99.2689 8.4005 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.2495 8.3642 2 125 99.2507 8.3503 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 99.1084 8.4195 1 75 99.1084 8.4195 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 99.1052 8.4500 1 25 99.1052 8.4500 INE692A16BG9 UNION BK OF (I) 17-Sep-12 99.1382 8.3498 1 25 99.1382 8.3498 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.1052 8.4500 1 20 99.1052 8.4500 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 99.1000 8.4996 1 25 99.1000 8.4996 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 99.0314 8.4999 1 25 99.0314 8.4999 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 99.0708 8.3497 1 25 99.0708 8.3497 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF (I) 20-Sep-12 99.0708 8.3497 1 25 99.0708 8.3497 INE141A16EW8 OBC 20-Sep-12 99.0708 8.3497 1 25 99.0708 8.3497 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 99.0143 8.4503 1 50 99.0143 8.4503 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 99.0054 8.5273 1 25 99.0054 8.5273 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.9399 8.5019 3 220 98.9401 8.5002 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 98.9367 8.5277 1 100 98.9367 8.5277 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.9438 8.4702 2 50 98.9438 8.4702 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 98.9278 8.5999 1 50 98.9278 8.5999 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 98.9023 8.4397 1 25 98.9023 8.4397 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 98.9236 8.4502 1 25 98.9236 8.4502 INE483A16DI5 CENTRAL BK OF (I) 27-Sep-12 98.8829 8.4153 1 150 98.8829 8.4153 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 98.8681 8.5280 1 4 98.8681 8.5280 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 98.8544 8.4601 3 125 98.8557 8.4501 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF (I) 4-Oct-12 98.7045 8.5547 1 6.3 98.7045 8.5547 INE141A16IG2 OBC 5-Nov-12 97.9972 8.4768 3 75 97.9970 8.4777 INE683A16724 THE SOUTH (I)N BK 5-Nov-12 97.9537 8.6648 2 40 97.9537 8.6648 INE705A16CR4 VIJAYA BK 5-Nov-12 97.9571 8.6501 1 5 97.9571 8.6501 INE562A16BW1 INDIAN BK 6-Nov-12 97.9767 8.4693 5 110 97.9695 8.4999 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF (I) 6-Nov-12 97.9449 8.6051 3 50 97.9449 8.6051 INE528G16NB8 YES BK 6-Nov-12 97.9344 8.6500 2 40 97.9344 8.6500 INE237A16MQ9 KOTAK MAH BK 6-Nov-12 97.8927 8.8284 2 35 97.8760 8.8998 INE608A16DP2 PUNJAB AND SIND BK 8-Nov-12 97.9126 8.5509 3 125 97.9188 8.5251 INE238A16KT5 AXIS BK 12-Nov-12 97.7907 8.6801 1 25 97.7907 8.6801 INE692A16AS6 UNION BK OF (I) 16-Nov-12 97.7405 8.6100 1 50 97.7405 8.6100 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 97.5606 8.6098 1 25 97.5606 8.6098 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 97.4173 8.6400 1 100 97.4173 8.6400 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 97.4398 8.6399 1 100 97.4398 8.6399 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 97.3589 8.6100 1 25 97.3589 8.6100 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 97.3335 8.6201 1 100 97.3335 8.6201 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 97.3021 8.6499 1 25 97.3021 8.6499 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 97.2643 8.7001 1 40 97.2643 8.7001 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 97.2572 8.6500 1 25 97.2572 8.6500 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 97.2949 8.6001 1 25 97.2949 8.6001 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 97.2643 8.7001 1 25 97.2643 8.7001 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.2348 8.6500 1 25 97.2348 8.6500 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 97.1229 8.6500 1 50 97.1229 8.6500 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 97.1266 8.5700 3 15 97.1266 8.5700 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 97.0782 8.6500 1 50 97.0782 8.6500 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.0684 8.6799 1 25 97.0684 8.6799 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 97.0113 8.6499 1 25 97.0113 8.6499 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 96.9695 8.7076 1 1 96.9695 8.7076 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 96.9341 8.6801 1 25 96.9341 8.6801 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 96.9341 8.6801 1 25 96.9341 8.6801 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 96.3897 8.6526 1 5.05 96.3897 8.6526 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 95.3326 8.9799 1 50 95.3326 8.9799 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 95.1694 8.9501 1 25 95.1694 8.9501 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 94.9983 8.9801 1 50 94.9983 8.9801 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 95.0512 8.8802 1 11.5 95.0512 8.8802 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 94.9540 8.9799 3 75 94.9540 8.9799 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.9700 8.9500 1 25 94.9700 8.9500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.9479 8.9499 1 5 94.9479 8.9499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.9371 8.9701 1 75 94.9371 8.9701 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 94.9377 8.9278 3 50.1 94.1835 10.3401 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 94.9258 8.9499 1 25 94.9258 8.9499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.9527 8.9000 1 25 94.9527 8.9000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 94.9479 8.9499 1 25 94.9479 8.9499 INE084A16790 BK OF (I) 20-Mar-13 94.8099 8.9600 1 25 94.8099 8.9600 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 94.7603 9.0100 1 25 94.7603 9.0100 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 94.7333 8.9001 1 25 94.7333 8.9001 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 94.6885 8.9800 1 25 94.6885 8.9800 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 94.6444 8.9800 1 25 94.6444 8.9800 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 93.1336 9.0000 1 25 93.1336 9.0000 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 93.0695 9.0000 1 20 93.0695 9.0000 INE090A16VN0 ICICI BK 22-Jul-13 92.0376 9.1000 1 5 92.0376 9.1000 INE237A16QF3 KOTAK MAH BK 7-Aug-13 91.7009 9.1000 1 7 91.7009 9.1000 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 91.6800 9.1000 1 6 91.6800 9.1000 INE237A16QE6 KOTAK MAH BK 9-Aug-13 91.6590 9.1000 1 20 91.6590 9.1000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com