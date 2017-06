Aug 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 99.9324 8.2242 2 50 99.9322 8.2546 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 99.9320 8.2790 1 10 99.9320 8.2790 INE654A16BV8 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Aug-12 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE614B16545 THE KARNATAKA BK 21-Aug-12 99.8173 8.3509 1 25 99.8173 8.3509 INE652A16DS4 STATE BK OF PATIALA 21-Aug-12 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE683A16757 THE SOUTH INDIAN BANK 21-Aug-12 99.8180 8.3189 1 25 99.8180 8.3189 INE562A16BH2 INDIAN BK 22-Aug-12 99.7967 8.2617 1 175 99.7967 8.2617 INE651A16DB2 STATE BK OF MYSORE 23-Aug-12 99.7750 8.2310 1 90 99.7750 8.2310 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 99.7739 8.2714 1 25 99.7739 8.2714 INE434A16BZ6 ANDHRA BK 27-Aug-12 99.6842 8.2594 2 115 99.6842 8.2594 INE084A16824 BK OF INDIA 27-Aug-12 99.6842 8.2594 2 100 99.6842 8.2594 INE008A16KL9 IDBI BK 27-Aug-12 99.6840 8.2655 2 75 99.6846 8.2489 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 99.6375 8.2996 2 125 99.6375 8.2996 INE476A16HY7 CANARA BK 30-Aug-12 99.6168 8.2592 1 25 99.6168 8.2592 INE237A16QC0 KOTAK MAH BK 31-Aug-12 99.5832 8.4879 2 300 99.5831 8.4892 INE008A16IB4 IDBI BK 31-Aug-12 99.5924 8.2990 4 200 99.5924 8.2990 INE428A16GR4 ALLAHABAD BK 31-Aug-12 99.5933 8.2806 1 100 99.5933 8.2806 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF INDIA 3-Sep-12 99.5230 8.3305 2 50 99.5230 8.3305 INE008A16KZ9 IDBI BK 5-Sep-12 99.4760 8.3595 1 75 99.4760 8.3595 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 99.4766 8.3498 1 25 99.4766 8.3498 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 99.4572 8.3001 2 100 99.4572 8.3001 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 99.4313 8.3505 2 100 99.4313 8.3505 INE483A16DF1 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-12 99.3628 8.3596 1 50 99.3628 8.3596 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.3370 8.4003 1 250 99.3370 8.4003 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 99.3000 8.3000 1 25 99.3000 8.3000 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 99.2874 8.4505 1 25 99.2874 8.4505 INE237A16ON2 KOTAK MAH BK 13-Sep-12 99.2916 8.4003 1 5 99.2916 8.4003 INE649A16BH7 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-12 99.2733 8.3496 1 50 99.2733 8.3496 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 99.1962 8.4504 4 200 99.1962 8.4504 INE692A16BG9 UNION BK OF INDIA 17-Sep-12 99.2010 8.3995 1 25 99.2010 8.3995 INE008A16JU2 IDBI BK 20-Sep-12 99.1279 8.4504 1 25 99.1279 8.4504 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 99.1433 8.2999 1 5 99.1433 8.2999 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.0348 8.4699 3 350 99.0427 8.3998 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.0427 8.3998 3 175 99.0427 8.3998 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.0259 8.3499 1 25 99.0259 8.3499 INE483A16DI5 CENTRAL BK OF INDIA 27-Sep-12 98.9750 8.4000 2 150 98.9750 8.4000 INE476A16IK4 CANARA BK 9-Oct-12 98.6977 8.6002 1 25 98.6977 8.6002 INE654A16CD4 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Oct-12 98.6368 8.5499 1 75 98.6368 8.5499 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 98.2994 8.6501 1 2 98.2994 8.6501 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 98.1851 8.6498 2 25 98.1851 8.6498 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 98.0397 8.5859 7 403.2 98.0321 8.6200 INE608A16DQ0 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-12 98.0321 8.6200 1 3.2 98.0321 8.6200 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 97.5865 8.6799 2 125 97.5865 8.6799 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 97.3413 8.8224 1 0.02 97.3413 8.8224 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.9192 10.0020 1 2 96.9192 10.0020 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.1422 8.7300 1 2.4 97.1422 8.7300 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 97.0778 8.7199 1 50 97.0778 8.7199 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 96.8853 8.8227 1 0.25 96.8853 8.8227 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 96.8427 8.7499 2 50 96.8427 8.7499 INE695A16DQ7 UNITED BK OF INDIA 28-Jan-13 96.0873 8.8999 1 5 96.0873 8.8999 INE090A16SD7 ICICI BK 31-Jan-13 95.9197 9.0799 1 25 95.9197 9.0799 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 95.4725 9.1100 1 25 95.4725 9.1100 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 95.3451 8.9999 1 100 95.3451 8.9999 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.2108 8.9999 1 25 95.2108 8.9999 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 95.1706 9.0350 2 50 95.1706 9.0350 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 95.1610 9.0099 1 25 95.1610 9.0099 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 95.0673 9.0184 2 7.25 95.0716 9.0101 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 95.0493 9.0101 1 20 95.0493 9.0101 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.0048 9.0099 1 1.5 95.0048 9.0099 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.9825 9.0100 3 200 94.9825 9.0100 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 94.8809 9.0750 2 22 94.8809 9.0750 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 94.7245 9.0750 3 75 94.7245 9.0750 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 94.6576 9.0750 1 50 94.6576 9.0750 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 93.4312 9.0999 1 0.01 93.4312 9.0999 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 93.0772 9.1099 1 100 93.0772 9.1099 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 92.6970 9.1000 1 50 92.6970 9.1000 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 91.7849 9.1000 1 25 91.7849 9.1000 INE683A16922 THE SOUTH INDIAN BK INE683A16922 THE SOUTH INDIAN BK 9-Aug-13 91.6140 9.2550 1 20 91.6140 9.2550 INE683A16914 THE SOUTH INDIAN BK 12-Aug-13 91.6674 9.1150 1 25 91.6674 9.1150 INE237A16QH9 KOTAK MAH BK 12-Aug-13 91.6800 9.1000 1 10 91.6800 9.1000 INE528G16QK2 YES BK 13-Aug-13 91.6590 9.1000 1 31 91.6590 9.1000 INE237A16QG1 KOTAK MAH BK 13-Aug-13 91.6590 9.1000 1 10 91.6590 9.1000