Aug 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16PD0 KOTAK MAH BK 23-Aug-12 99.8654 8.1992 1 100 99.8654 8.1992 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE084A16824 BK OF INDIA 27-Aug-12 99.7786 8.0990 1 45 99.7786 8.0990 INE562A16BI0 INDIAN BK 27-Aug-12 99.7759 8.1980 1 10 99.7759 8.1980 INE476A16HY7 CANARA BK 30-Aug-12 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE483A16DA2 CENTRAL BK OF INDIA 31-Aug-12 99.6865 8.1991 1 60 99.6865 8.1991 INE166A16FP6 ING VYSYA BK 31-Aug-12 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE528G16PF4 YES BK 3-Sep-12 99.6195 8.2008 2 75 99.6195 8.2008 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 99.6218 8.1510 1 75 99.6218 8.1510 INE695A16FC2 UNITED BK OF INDIA 4-Sep-12 99.5963 8.2193 2 50 99.5963 8.2193 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 99.5770 8.1606 1 25 99.5770 8.1606 INE667A16AM1 SYNDICATE BK 6-Sep-12 99.5527 8.1999 1 25 99.5527 8.1999 INE667A16AM1 SYNDICATE BK 6-Sep-12 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE095A16FW3 INDUSIND BK 7-Sep-12 99.5293 8.2199 1 1 99.5293 8.2199 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 99.4640 8.1951 4 150 99.4637 8.2002 INE648A16CX4 STATE BK OF BIKANER AND 10-Sep-12 99.4657 8.1695 1 25 99.4657 8.1695 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 99.4158 8.2495 2 200 99.4158 8.2495 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 99.4158 8.2495 1 50 99.4158 8.2495 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 99.4122 8.3006 1 10 99.4122 8.3006 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 99.3943 8.5549 1 10 99.3943 8.5549 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 99.3772 8.1695 1 50 99.3772 8.1695 INE483A16DG9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Sep-12 99.3711 8.2500 1 25 99.3711 8.2500 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 99.2104 8.2999 1 100 99.2104 8.2999 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 99.3042 8.2499 1 25 99.3042 8.2499 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.1455 8.2786 2 175 99.1484 8.2501 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 99.1484 8.2501 1 100 99.1484 8.2501 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 99.1453 8.2804 2 50 99.1453 8.2804 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 99.1499 8.2350 2 50 99.1515 8.2198 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 99.1382 8.3498 1 50 99.1382 8.3498 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 99.2374 8.2496 1 25 99.2374 8.2496 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 99.1382 8.3498 1 25 99.1382 8.3498 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 99.1209 8.3004 1 5 99.1209 8.3004 INE691A16GK2 UCO BK 26-Sep-12 99.1040 8.2499 1 75 99.1040 8.2499 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.1040 8.2499 1 75 99.1040 8.2499 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 99.0776 8.2882 3 133 99.0776 8.2881 INE483A16DI5 CENTRAL BK OF INDIA 27-Sep-12 99.0708 8.3497 1 75 99.0708 8.3497 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 99.0683 8.3724 1 25 99.0683 8.3724 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 99.0540 8.2997 2 100 99.0540 8.2997 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 99.0596 8.2501 3 75 99.0596 8.2501 INE166A16FS0 ING VYSYA BK 28-Sep-12 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 98.8992 8.4637 2 250 98.8991 8.4646 INE705A16CJ1 VIJAYA BK 8-Oct-12 98.8035 8.5002 1 5 98.8035 8.5002 INE652A16CN7 STATE BK OF PATIALA 12-Oct-12 98.6977 8.6002 1 10 98.6977 8.6002 INE476A16IL2 CANARA BK 17-Oct-12 98.5993 8.5003 2 125 98.5993 8.5003 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 97.9205 8.6128 9 425 97.9199 8.6152 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 97.9365 8.5450 4 300 97.9365 8.5450 INE428A16HF7 ALLAHABAD BK 15-Nov-12 97.9270 8.5851 2 150 97.9270 8.5851 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 97.8916 8.7349 3 100 97.8916 8.7349 INE095A16GD1 INDUSIND BK 15-Nov-12 97.9034 8.6850 2 25 97.9034 8.6850 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 97.9200 8.5201 1 25 97.9200 8.5201 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 97.7559 8.5500 1 100 97.7559 8.5500 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 97.5465 8.5799 1 25 97.5465 8.5799 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 97.5465 8.5799 1 25 97.5465 8.5799 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.4260 8.6101 1 25 97.4260 8.6101 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 97.1741 8.5601 1 25 97.1741 8.5601 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 97.1350 8.6125 2 55 97.1350 8.6125 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 97.2311 8.5199 1 25 97.2311 8.5199 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 96.8042 8.8601 1 110 96.8042 8.8601 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 96.7169 8.8501 2 50 96.7169 8.8501 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 96.8077 8.8501 1 50 96.8077 8.8501 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 96.7133 8.8601 1 25 96.7133 8.8601 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 96.8077 8.8501 1 25 96.8077 8.8501 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 96.4524 8.9500 2 150 96.4524 8.9500 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 96.1361 9.0000 2 100 96.1361 9.0000 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 95.9800 8.9401 1 25 95.9800 8.9401 INE695A16DT1 UNITED BK OF INDIA 11-Feb-13 95.7821 9.0299 1 50 95.7821 9.0299 INE695A16DZ8 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-13 95.6914 9.0299 1 25 95.6914 9.0299 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 95.6008 9.0301 1 50 95.6008 9.0301 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 95.6008 9.0301 1 50 95.6008 9.0301 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 95.4654 9.0299 2 150 95.4654 9.0299 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 95.3978 9.0300 1 50 95.3978 9.0300 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 95.3978 9.0300 1 50 95.3978 9.0300 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 95.5133 8.9301 1 75 95.5133 8.9301 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 95.3078 9.0300 1 50 95.3078 9.0300 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.4241 8.9301 1 100 95.4241 8.9301 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.2019 8.9300 1 100 95.2019 8.9300 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 95.1968 8.9399 1 1 95.1968 8.9399 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.1250 8.9501 1 25 95.1250 8.9501 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 95.1199 8.9599 1 5.5 95.1199 8.9599 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.1120 8.9324 3 100 95.1133 8.9299 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.2121 8.9100 1 50 95.2121 8.9100 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.1133 8.9299 1 25 95.1133 8.9299 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 95.1081 8.9399 1 7 95.1081 8.9399 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 95.0560 9.0401 1 5 95.0560 9.0401 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 94.9700 8.9500 1 70 94.9700 8.9500 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 94.9157 9.0100 1 25 94.9157 9.0100 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 94.9479 8.9499 1 25 94.9479 8.9499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 94.7989 8.9801 1 5 94.7989 8.9801 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 94.8044 8.9701 1 4.5 94.8044 8.9701 INE238A16PO5 AXIS BK 20-May-13 93.5619 9.1000 1 5 93.5619 9.1000 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 93.0195 9.0999 1 1.55 93.0195 9.0999 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 92.7828 9.1000 1 5 92.7828 9.1000 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 92.7399 9.1000 1 2 92.7399 9.1000 INE238A16QR6 AXIS BK 30-Jul-13 92.0376 9.1000 1 4 92.0376 9.1000 INE528G16QN6 YES BK 12-Aug-13 91.7224 