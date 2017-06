Aug 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE533F16258 CITIBK 27-Aug-12 99.9335 8.0962 4 200 99.9335 8.0962 INE608A16DF3 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-12 99.9343 7.9988 1 200 99.9343 7.9988 INE008A16KL9 IDBI BK 27-Aug-12 99.9343 7.9988 3 150 99.9343 7.9988 INE084A16824 BK OF INDIA 27-Aug-12 99.9340 8.0353 1 45 99.9340 8.0353 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 99.8900 8.0393 3 340 99.8905 8.0023 INE238A16QF1 AXIS BK 29-Aug-12 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE428A16GQ6 ALLAHABAD BK 30-Aug-12 99.8687 7.9979 1 100 99.8687 7.9979 INE476A16HY7 CANARA BK 30-Aug-12 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE141A16HN0 OBC 30-Aug-12 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE166A16FP6 ING VYSYA BK 31-Aug-12 99.8449 8.0999 2 75 99.8449 8.0999 INE166A16FP6 ING VYSYA BK 31-Aug-12 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 99.7786 8.0990 1 150 99.7786 8.0990 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 99.7344 8.1002 1 1.5 99.7344 8.1002 INE476A16IB3 CANARA BK 6-Sep-12 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 99.6884 8.1493 1 15 99.6884 8.1493 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 99.6242 8.0991 3 200 99.6242 8.0991 INE141A16HT7 OBC 10-Sep-12 99.6195 8.2008 1 100 99.6195 8.2008 INE457A16AO3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-12 99.6234 8.1164 2 75 99.6218 8.1510 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 99.6021 8.1008 1 100 99.6021 8.1008 INE112A16CA9 CORPORATION BK 11-Sep-12 99.5972 8.2009 1 100 99.5972 8.2009 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 99.5775 8.1509 1 25 99.5775 8.1509 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 99.5327 8.1603 2 100 99.5327 8.1603 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 99.5361 8.1006 1 50 99.5361 8.1006 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.5327 8.1603 1 50 99.5327 8.1603 INE171A16DH8 THE FEDERAL BK 17-Sep-12 99.5304 8.2006 2 25 99.5304 8.2006 INE476A16IG2 CANARA BK 18-Sep-12 99.4449 8.1497 1 75 99.4449 8.1497 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 99.4007 8.1505 1 125 99.4007 8.1505 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 99.3025 8.2702 1 50 99.3025 8.2702 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 99.3673 8.3002 1 25 99.3673 8.3002 INE695A16FJ7 UNITED BK OF INDIA 26-Sep-12 99.2596 8.2504 2 100 99.2596 8.2504 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 99.2387 8.2350 2 50 99.2355 8.2704 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 99.2420 8.1995 1 50 99.2420 8.1995 INE434A16CH2 ANDHRA BK 27-Sep-12 99.2410 8.2104 2 10 99.2410 8.2104 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 99.2104 8.2999 1 25 99.2104 8.2999 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 99.2132 8.2703 1 25 99.2132 8.2703 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.0642 8.4096 1 200 99.0642 8.4096 INE237A16QJ5 KOTAK MAH BK 5-Oct-12 99.0314 8.4999 1 200 99.0314 8.4999 INE652A16CN7 STATE BK OF PATIALA 12-Oct-12 98.8849 8.4000 2 30 98.8849 8.4000 INE171A16DM8 THE FEDERAL BK 19-Oct-12 98.7112 8.5099 1 25 98.7112 8.5099 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 98.7276 8.4002 1 25 98.7276 8.4002 INE648A16EG5 SBBJ 25-Oct-12 98.5932 8.4001 1 5 98.5932 8.4001 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 98.5747 8.5122 1 1 98.5747 8.5122 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 98.4673 8.4800 1 25 98.4673 8.4800 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 98.3098 8.4801 1 25 98.3098 8.4801 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 98.0814 8.4999 1 50 98.0814 8.4999 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 97.9872 8.5200 1 10 97.9872 8.5200 INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 97.9566 8.5550 2 500 97.9566 8.5550 INE565A16665 INDIAN OVERSEAS BK 22-Nov-12 97.9502 8.4870 13 550 97.9501 8.4875 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 97.9326 8.4674 2 300 97.9326 8.4674 INE237A16MX5 KOTAK MAH BK 23-Nov-12 97.9081 8.5699 1 100 97.9081 8.5699 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 97.9368 8.4498 2 100 97.9368 8.4498 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 97.9344 8.4598 1 50 97.9344 8.4598 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 97.7910 8.5000 1 25 97.7910 8.5000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 97.6163 8.5702 1 25 97.6163 8.5702 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 97.4852 8.5598 1 50 97.4852 8.5598 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 97.4629 8.5599 1 50 97.4629 8.5599 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 97.4231 8.6201 1 25 97.4231 8.6201 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.3412 8.5944 5 275 97.3426 8.5899 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 97.3264 8.5698 1 25 97.3264 8.5698 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.2032 8.9000 1 30 97.2032 8.9000 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 97.2757 8.5901 1 200 97.2757 8.5901 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 97.2726 8.6001 2 75 97.2726 8.6001 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 97.1111 8.9001 1 10 97.1111 8.9001 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 97.1613 8.6000 1 100 97.1613 8.6000 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 96.4677 8.9100 1 50 96.4677 8.9100 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 96.4218 9.0301 1 50 96.4218 9.0301 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 96.2208 8.9599 1 25 96.2208 8.9599 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 96.1507 8.9100 1 25 96.1507 8.9100 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 95.5922 8.9049 1 50 95.5922 8.9049 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.4476 9.0201 1 0.1 95.4476 9.0201 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 95.3425 8.9600 1 1.1 95.3425 8.9600 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 95.2429 9.0250 1 100 95.2429 9.0250 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.2771 8.9129 2 70 95.2735 8.9200 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 95.1237 8.9099 1 50 95.1237 8.9099 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.0575 8.9099 1 100 95.0575 8.9099 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 95.0575 8.9099 1 100 95.0575 8.9099 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.0601 8.9050 1 25 95.0601 8.9050 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 95.0354 8.9100 1 50 95.0354 8.9100 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 95.0080 8.9200 1 25 95.0080 8.9200 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 93.0559 9.1401 1 15 93.0559 9.1401 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 92.9548 9.1000 1 25 92.9548 9.1000 INE090A16VP5 ICICI BK 24-Jul-13 92.2740 9.1500 1 5 92.2740 9.1500 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 92.0346 9.1301 2 19.5 92.0346 9.1301 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 92.0346 9.1301 2 15 92.0346 9.1301 INE090A16VT7 ICICI BK 6-Aug-13 92.0135 9.1299 2 15 92.0135 9.1299 INE237A16QL1 KOTAK MAH BK 19-Aug-13 91.7224 9.1500 3 25 91.7224 9.1500 INE691A16GM8 UCO BK 21-Aug-13 91.6865 9.1425 1 15 91.6865 9.1425 INE528G16QQ9 YES BK 22-Aug-13 91.6591 9.1501 1 29 91.6591 9.1501 INE237A16QK3 KOTAK MAH BK 22-Aug-13 91.6591 9.1501 1 29 91.6591 9.1501 =============================================================================================== *: Crores