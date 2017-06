Aug 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16DH9 PUNJAB AND SIND BK 31-Aug-12 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 99.8687 7.9979 2 100 99.8687 7.9979 INE528G16PF4 YES BK 3-Sep-12 99.8678 8.0528 2 75 99.8678 8.0528 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE166A16DM8 ING VYSYA BK 3-Sep-12 99.8670 8.1016 2 25 99.8670 8.1016 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 99.8685 8.0101 1 25 99.8685 8.0101 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE077A16893 DENA BK 3-Sep-12 99.8670 8.1016 1 25 99.8670 8.1016 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 99.8228 8.0991 1 50 99.8228 8.0991 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 99.7344 8.1002 1 25 99.7344 8.1002 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 99.7070 8.2507 1 25 99.7070 8.2507 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 99.6633 8.2207 1 50 99.6633 8.2207 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Sep-12 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE095A16GC3 INDUSIND BK 13-Sep-12 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE261F16132 NABARD 14-Sep-12 99.6462 8.0997 1 25 99.6462 8.0997 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 99.6223 8.1402 1 25 99.6223 8.1402 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 99.5500 8.2496 1 50 99.5500 8.2496 INE171A16DH8 THE FEDERAL BK 17-Sep-12 99.5500 8.2496 1 25 99.5500 8.2496 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 99.5333 8.1497 1 75 99.5333 8.1497 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 99.4670 8.1495 1 50 99.4670 8.1495 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.3956 8.2203 2 200 99.3956 8.2203 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 99.3971 8.1998 1 100 99.3971 8.1998 INE649A16BL9 STATE BK OF HYDERABAD 24-Sep-12 99.4214 8.1699 1 45 99.4214 8.1699 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 99.4228 8.1500 1 25 99.4228 8.1500 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.3511 8.2205 1 50 99.3511 8.2205 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 99.3772 8.1695 1 25 99.3772 8.1695 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 99.3265 8.2498 1 50 99.3265 8.2498 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.3511 8.2205 1 25 99.3511 8.2205 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 99.3265 8.2498 1 25 99.3265 8.2498 INE166A16FT8 ING VYSYA BK 27-Sep-12 99.3370 8.4003 1 10 99.3370 8.4003 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.3143 8.4003 1 5 99.3143 8.4003 INE428A16GV6 ALLAHABAD BK 3-Oct-12 99.1744 8.4404 1 200 99.1744 8.4404 INE683A16872 THE SOUTH INDIAN BANK 3-Oct-12 99.1638 8.5496 2 70 99.1638 8.5496 INE528G16PU3 YES BK 5-Oct-12 99.1239 8.4895 1 50 99.1239 8.4895 INE166A16FV4 ING VYSYA BK 16-Oct-12 98.8718 8.4998 2 50 98.8718 8.4998 INE090A16PY9 ICICI BK 22-Oct-12 98.7207 8.5999 1 0.25 98.7207 8.5999 INE654A16CG7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Nov-12 98.3774 8.6002 1 5 98.3774 8.6002 INE652A16CO5 STATE BK OF PATIALA 8-Nov-12 98.3605 8.4499 1 25 98.3605 8.4499 INE237A16MS5 KOTAK MAH BK 15-Nov-12 98.1831 8.5499 1 10 98.1831 8.5499 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 98.1726 8.6002 1 5 98.1726 8.6002 INE141A16IJ6 OBC 15-Nov-12 98.1726 8.6002 1 5 98.1726 8.6002 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 98.1007 8.5141 1 18 98.1007 8.5141 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 98.0600 8.7001 1 5 98.0600 8.7001 INE562A16AC5 INDIAN BK 26-Nov-12 97.9507 8.4849 2 200 97.9507 8.4849 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 97.9536 8.4727 2 100 97.9536 8.4727 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 97.9601 8.5401 1 50 97.9601 8.5401 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 97.9320 8.4699 1 50 97.9320 8.4699 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 97.8753 8.5199 2 75 97.8753 8.5199 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 97.7059 8.5701 1 25 97.7059 8.5701 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 97.7033 8.5800 1 25 97.7033 8.5800 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.7050 8.5734 2 75 97.7033 8.5800 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.6809 8.5799 1 50 97.6809 8.5799 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 97.5689 8.5798 1 25 97.5689 8.5798 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 97.5465 8.5799 1 50 97.5465 8.5799 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 97.5744 8.5599 1 25 97.5744 8.5599 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 97.5854 8.5202 1 25 97.5854 8.5202 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.5521 8.5598 1 25 97.5521 8.5598 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 97.5576 8.5401 1 25 97.5576 8.5401 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 97.5241 8.5801 1 25 97.5241 8.5801 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.5241 8.5801 1 25 97.5241 8.5801 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 97.3902 8.5799 1 30 97.3902 8.5799 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 97.3679 8.5799 1 25 97.3679 8.5799 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 97.3011 8.5799 1 15 97.3011 8.5799 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 97.2796 8.6501 1 10 97.2796 8.6501 INE695A16DQ7 UNITED BK OF INDIA 28-Jan-13 96.3875 8.9999 1 10 96.3875 8.9999 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 96.2959 9.0000 2 60 96.2959 9.0000 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 95.7640 8.9201 1 50 95.7640 8.9201 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 95.7640 8.9200 1 25 95.7640 8.9200 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 95.6074 8.9200 1 50 95.6074 8.9200 INE695A16EO0 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-13 95.6251 8.9299 1 25 95.6251 8.9299 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.6039 8.9275 2 100 95.6027 8.9300 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.4513 8.9200 2 100 95.4513 8.9200 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 95.3229 9.0450 2 125 95.3229 9.0450 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.3821 8.9249 3 100 95.3821 8.9249 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 95.3796 8.9300 1 25 95.3796 8.9300 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.3623 8.9200 1 75 95.3623 8.9200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.3574 8.9299 1 50 95.3574 8.9299 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.3796 8.9300 1 50 95.3796 8.9300 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.1406 8.9200 1 25 95.1406 8.9200 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 95.1458 8.9099 1 0.25 95.1458 8.9099 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 93.5538 9.0467 3 150 93.5583 9.0400 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 93.4446 9.0801 1 100 93.4446 9.0801 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 93.2928 9.0800 1 100 93.2928 9.0800 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 93.2272 9.0500 1 25 93.2272 9.0500 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 93.2063 9.0800 1 25 93.2063 9.0800 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 93.0624 9.0700 1 20 93.0624 9.0700 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com