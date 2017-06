Aug 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 99.8905 8.0023 1 100 99.8905 8.0023 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 99.8907 7.9876 1 75 99.8907 7.9876 INE683A16799 THE SOUTH INDIAN BANK 3-Sep-12 99.8896 8.0681 1 25 99.8896 8.0681 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 99.8451 8.0895 1 25 99.8451 8.0895 INE614B16560 THE KARNATAKA BK 5-Sep-12 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE562A16BK6 INDIAN BK 6-Sep-12 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 99.8234 8.0716 2 100 99.8234 8.0716 INE695A16FD0 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-12 99.7311 8.2011 1 100 99.7311 8.2011 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 99.7344 8.1002 2 75 99.7344 8.1002 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.7328 8.1491 1 100 99.7328 8.1491 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 99.6884 8.1493 1 50 99.6884 8.1493 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 99.6641 8.2011 1 100 99.6641 8.2011 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 99.6673 8.1227 2 11 99.6688 8.0860 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.6418 8.2008 1 300 99.6418 8.2008 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 99.6462 8.0997 2 50 99.6462 8.0997 INE077A16927 DENA BK 14-Sep-12 99.6462 8.0997 1 25 99.6462 8.0997 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.5739 8.2206 1 75 99.5739 8.2206 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 99.5554 8.1502 2 75 99.5554 8.1502 INE428A16GZ7 ALLAHABAD BK 18-Sep-12 99.5554 8.1502 1 25 99.5554 8.1502 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 99.5089 8.1872 2 100 99.5112 8.1495 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 99.5112 8.1495 1 25 99.5112 8.1495 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 99.4828 8.2504 1 75 99.4828 8.2504 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 99.4847 8.2199 1 25 99.4847 8.2199 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 99.4891 8.1494 1 25 99.4891 8.1494 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 99.4228 8.1500 1 50 99.4228 8.1500 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.4200 8.1898 1 25 99.4200 8.1898 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.4179 8.2196 1 25 99.4179 8.2196 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 99.3741 8.2104 1 25 99.3741 8.2104 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 99.3711 8.2500 1 25 99.3711 8.2500 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 99.3550 8.1703 3 125 99.3566 8.1504 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 99.3449 8.2996 1 50 99.3449 8.2996 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.3566 8.1504 1 40 99.3566 8.1504 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 99.3566 8.1504 1 25 99.3566 8.1504 INE434A16CH2 ANDHRA BK 27-Sep-12 99.3535 8.1899 2 4.5 99.3535 8.1899 INE428A16GV6 ALLAHABAD BK 3-Oct-12 99.1972 8.4398 1 300 99.1972 8.4398 INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 99.2251 8.3838 2 90 99.2254 8.3805 INE608A16DT4 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-12 99.1557 8.3998 1 25 99.1557 8.3998 INE528G16PU3 YES BK 5-Oct-12 99.1445 8.5122 1 1 99.1445 8.5122 INE476A16IK4 CANARA BK 9-Oct-12 99.0878 8.4005 1 25 99.0878 8.4005 INE654A16CD4 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Oct-12 99.0201 8.4001 1 75 99.0201 8.4001 INE428A16HG5 ALLAHABAD BK 15-Oct-12 98.9236 8.4502 2 150 98.9236 8.4502 INE483A16DP0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Oct-12 98.8340 8.4430 3 125 98.8341 8.4426 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE691A16GO4 UCO BK 30-Oct-12 98.5813 8.4722 3 250 98.5813 8.4722 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 98.5833 8.4601 1 100 98.5833 8.4601 INE654A16CG7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Nov-12 98.4021 8.5899 1 5 98.4021 8.5899 INE141A16IJ6 OBC 15-Nov-12 98.1974 8.5901 1 5 98.1974 8.5901 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 98.1974 8.5901 1 5 98.1974 8.5901 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 98.0851 8.6900 1 5 98.0851 8.6900 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.0396 8.4866 6 275 98.0400 8.4849 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 98.0646 8.4749 2 75 98.0646 8.4749 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 97.9747 8.4777 4 200 97.9747 8.4777 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 97.9918 8.5002 1 25 97.9918 8.5002 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 97.9436 8.5149 10 575 97.9436 8.5149 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 97.9507 8.4849 7 350 97.9507 8.4849 INE648A16EU6 SBBJ 27-Nov-12 97.9553 8.4656 4 250 97.9548 8.4676 INE237A16MW7 KOTAK MAH BK 27-Nov-12 97.9353 8.5500 1 50 97.9353 8.5500 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 97.9660 8.5149 1 50 97.9660 8.5149 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 97.9025 8.4999 1 100 97.9025 8.4999 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 97.8887 8.4650 1 25 97.8887 8.4650 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 97.5799 8.5400 2 10 97.5799 8.5400 INE683A16575 SOUTH INDIAN BK 13-Dec-12 97.4777 8.9100 1 5 97.4777 8.9100 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 97.5632 8.5201 1 25 97.5632 8.5201 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 97.5465 8.5799 1 8 97.5465 8.5799 INE090A16RD9 ICICI BK 17-Dec-12 97.4630 8.6375 1 20 97.4630 8.6375 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.4658 8.5499 2 75 97.4658 8.5499 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 97.4571 8.5800 1 25 97.4571 8.5800 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 97.4479 8.5349 1 3 97.4479 8.5349 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 97.4020 8.5400 1 50 97.4020 8.5400 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 97.3172 8.6001 1 7.5 97.3172 8.6001 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 97.2881 8.5499 1 25 97.2881 8.5499 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 97.2387 8.7100 1 0.5 97.2387 8.7100 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 97.2612 8.5651 1 15 97.2612 8.5651 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 97.2375 8.5699 1 25 97.2375 8.5699 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 96.5396 8.9001 2 75 96.5396 8.9001 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 96.2536 8.9350 1 1 96.2536 8.9350 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 95.9080 8.9500 1 50 95.9080 8.9500 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 95.7706 8.9550 1 50 95.7706 8.9550 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 95.7009 8.9599 1 15 95.7009 8.9599 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 95.7233 8.9601 1 10 95.7233 8.9601 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 95.6391 8.9000 1 50 95.6391 8.9000 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 95.6204 8.9400 2 50 95.6204 8.9400 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 95.4590 8.9500 2 25 95.4639 8.9399 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 95.4590 8.9501 1 2.4 95.4590 8.9501 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 95.4610 8.9001 1 50 95.4610 8.9001 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.4339 8.9100 1 100 95.4339 8.9100 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.4068 8.9200 1 25 95.4068 8.9200 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 95.3982 8.9375 1 0.5 95.3982 8.9375 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 95.4117 8.9100 1 125 95.4117 8.9100 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.4135 8.9064 2 55 95.4166 8.9000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.3944 8.9000 1 50 95.3944 8.9000 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.3822 8.9700 1 5 95.3822 8.9700 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 95.2954 8.9649 1 3 95.2954 8.9649 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 95.1900 8.9100 1 100 95.1900 8.9100 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.1592 8.9699 1 10 95.1592 8.9699 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 95.1150 9.0125 1 3.1 95.1150 9.0125 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 95.1730 8.9001 1 50 95.1730 8.9001 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 95.1302 8.9400 1 25 95.1302 8.9400 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 95.1369 8.9700 1 5 95.1369 8.9700 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 95.1369 8.9700 1 5 95.1369 8.9700 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 95.1289 8.9000 1 50 95.1289 8.9000 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 95.0755 8.9599 2 12 95.0755 8.9599 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 95.0768 8.9574 1 1.9 95.0768 8.9574 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 93.6167 9.0501 2 100 93.6167 9.0501 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 93.5733 9.0500 1 100 93.5733 9.0500 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 93.5516 9.0500 1 50 93.5516 9.0500 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 93.3727 9.0900 2 100 93.3727 9.0900 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 93.3111 9.0849 1 25 93.3111 9.0849 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 93.2140 9.1000 1 5 93.2140 9.1000 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 93.0839 9.0700 1 25 93.0839 9.0700 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com