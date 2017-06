Sep 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 99.9781 7.9953 3 360 99.9781 7.9953 INE090A16UH4 ICICI BK 5-Sep-12 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE141A16HP5 OBC 5-Sep-12 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE614B16560 THE KARNATAKA BK 5-Sep-12 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE476A16IC1 CANARA BK 5-Sep-12 99.9557 8.0883 1 50 99.9557 8.0883 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 99.9557 8.0883 1 35 99.9557 8.0883 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE077A16786 DENA BK 6-Sep-12 99.9337 8.0719 1 60 99.9337 8.0719 INE095A16FW3 INDUSIND BK 7-Sep-12 99.9115 8.0828 1 75 99.9115 8.0828 INE695A16FD0 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-12 99.8453 8.0790 1 100 99.8453 8.0790 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.8228 8.0991 2 250 99.8228 8.0991 INE095A16GA7 INDUSIND BK 11-Sep-12 99.8228 8.0991 2 200 99.8228 8.0991 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 99.8217 8.1495 1 150 99.8217 8.1495 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 99.8007 8.0989 3 200 99.8007 8.0989 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 99.7785 8.1026 3 145 99.7784 8.1064 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 99.7791 8.0807 1 100 99.7791 8.0807 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 99.7791 8.0807 1 50 99.7791 8.0807 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 99.7788 8.0917 1 25 99.7788 8.0917 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.7521 8.2462 1 100 99.7521 8.2462 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.6884 8.1493 1 50 99.6884 8.1493 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 99.6621 8.2501 1 125 99.6621 8.2501 INE008A16JU2 IDBI BK 20-Sep-12 99.6221 8.1445 1 5 99.6221 8.1445 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 99.5997 8.1498 4 200 99.5997 8.1498 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.5361 8.1006 1 5 99.5361 8.1006 INE695A16FI9 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-12 99.5100 8.1696 3 150 99.5100 8.1696 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 99.4891 8.1494 1 100 99.4891 8.1494 INE428A16HK7 ALLAHABAD BK 4-Oct-12 99.2920 8.3956 2 500 99.2920 8.3956 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 99.2933 8.3800 2 300 99.2933 8.3800 INE428A16HL5 ALLAHABAD BK 8-Oct-12 99.2028 8.3805 2 500 99.2028 8.3805 INE695A16FO7 UNITED BK OF INDIA 8-Oct-12 99.2033 8.3752 1 50 99.2033 8.3752 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 98.3230 8.5280 1 20 98.3230 8.5280 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 98.2810 8.4001 1 100 98.2810 8.4001 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 98.2333 8.5252 1 0.2 98.2333 8.5252 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 98.0933 8.4461 10 800 98.0930 8.4475 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 98.0886 8.4673 5 175 98.0886 8.4673 INE562A16AC5 INDIAN BK 26-Nov-12 98.0935 8.4452 1 25 98.0935 8.4452 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.0219 8.4662 8 550 98.0211 8.4699 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.0193 8.4776 7 425 98.0171 8.4874 INE528G16QS5 YES BK 29-Nov-12 97.9933 8.5914 4 225 97.9925 8.5948 INE171A16DS5 THE FEDERAL BK 29-Nov-12 98.0154 8.4948 2 50 98.0154 8.4948 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 97.9930 8.4949 13 825 97.9930 8.4950 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.0046 8.4451 11 700 98.0040 8.4475 INE237A16QP2 KOTAK MAH BK 30-Nov-12 97.9733 8.5801 2 400 97.9733 8.5801 INE683A16930 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-12 97.9666 8.6092 4 150 97.9652 8.6151 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 98.0080 8.4302 4 150 98.0080 8.4302 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 97.9332 8.4649 4 250 97.9332 8.4649 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 97.9412 8.4313 5 225 97.9403 8.4352 INE036D16CG1 THE KARUR VYSYA BK 3-Dec-12 97.9093 8.5648 2 100 97.9093 8.5648 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 97.9242 8.4101 1 100 97.9242 8.4101 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 97.9487 8.4001 1 50 97.9487 8.4001 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 97.9291 8.3898 1 50 97.9291 8.3898 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 97.8702 8.4499 1 100 97.8702 8.4499 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 97.8702 8.4499 1 100 97.8702 8.4499 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.8430 8.4701 1 50 97.8430 8.4701 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 97.7816 8.4499 1 100 97.7816 8.4499 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 97.7373 8.4501 2 100 97.7373 8.4501 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 97.7073 8.4799 1 25 97.7073 8.4799 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 97.7231 8.4201 1 25 97.7231 8.4201 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.6033 8.4555 4 225 97.6076 8.4399 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.6296 8.4400 1 50 97.6296 8.4400 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 97.6076 8.4399 1 25 97.6076 8.4399 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.5579 8.4600 1 0.5 97.5579 8.4600 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 97.5607 8.4501 1 50 97.5607 8.4501 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 97.5607 8.4501 1 25 97.5607 8.4501 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 97.4947 8.4498 1 25 97.4947 8.4498 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 97.4287 8.4499 1 100 97.4287 8.4499 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 97.4067 8.4500 1 50 97.4067 8.4500 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 96.7277 8.8200 1 25 96.7277 8.8200 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 96.6329 9.0200 1 50 96.6329 9.0200 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 96.6918 8.9200 1 50 96.6918 8.9200 INE090A16RZ2 ICICI BK 23-Jan-13 96.6690 8.9199 1 5 96.6690 8.9199 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 96.7051 8.8200 1 5 96.7051 8.8200 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 96.4866 8.9200 1 25 96.4866 8.9200 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 96.1616 8.8299 2 75 96.1616 8.8299 INE695A16DZ8 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-13 96.1756 8.8501 1 25 96.1756 8.8501 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 96.0081 8.9800 1 100 96.0081 8.9800 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 95.9607 8.8299 1 50 95.9607 8.8299 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 95.8404 8.8500 1 50 95.8404 8.8500 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 95.8179 8.9000 1 25 95.8179 8.9000 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 95.7874 8.8199 1 50 95.7874 8.8199 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 95.7822 8.8801 1 25 95.7822 8.8801 INE695A16EO0 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-13 95.7599 8.8800 1 25 95.7599 8.8800 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.7514 8.8500 1 50 95.7514 8.8500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.7828 8.8299 1 50 95.7828 8.8299 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 95.6837 8.9001 1 25 95.6837 8.9001 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.6498 8.8300 1 25 95.6498 8.8300 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 95.6324 8.8200 2 100 95.6324 8.8200 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 95.5643 8.8700 1 25 95.5643 8.8700 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.5882 8.8200 1 75 95.5882 8.8200 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.5661 8.8201 1 50 95.5661 8.8201 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.5425 8.8233 3 225 95.5441 8.8200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.5545 8.8442 3 85 95.5565 8.8401 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.5441 8.8200 2 50 95.5441 8.8200 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.5661 8.8201 1 50 95.5661 8.8201 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 95.4633 8.8499 1 50 95.4633 8.8499 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 95.4422 8.8480 2 125 95.4461 8.8400 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 95.3944 8.9000 1 25 95.3944 8.9000 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 95.4290 8.8300 1 50 95.4290 8.8300 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.4240 8.8401 1 25 95.4240 8.8401 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 95.3722 8.9001 1 25 95.3722 8.9001 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.3359 8.8400 1 25 95.3359 8.8400 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 95.2868 8.8501 1 50 95.2868 8.8501 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 95.3240 8.8200 1 50 95.3240 8.8200 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 95.2919 8.8400 1 25 95.2919 8.8400 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 95.2428 8.8500 1 50 95.2428 8.8500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.2415 8.8526 1 25 95.2415 8.8526 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 95.1917 8.9499 1 1.5 95.1917 8.9499 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 93.6602 9.0500 1 100 93.6602 9.0500 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 93.6602 9.0500 1 50 93.6602 9.0500 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 93.5082 9.0500 1 1 93.5082 9.0500 INE691A16GM8 UCO BK 21-Aug-13 91.9974 9.0200 2 25 91.9974 9.0200 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 91.7261 9.0450 3 75 91.7261 9.0450 INE528G16QV9 YES BK 3-Sep-13 91.6170 9.1500 1 47 91.6170 9.1500 INE608A16DX6 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-13 91.6548 9.1050 1 45 91.6548 9.1050 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 91.6632 9.0950 1 30 91.6632 9.0950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com