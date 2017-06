Sep 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16HP5 OBC 5-Sep-12 99.9783 7.9222 2 100 99.9784 7.8857 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 99.9573 7.7961 2 50 99.9573 7.7961 INE077A16786 DENA BK 6-Sep-12 99.9573 7.7961 1 25 99.9573 7.7961 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 99.9351 7.9013 1 50 99.9351 7.9013 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 99.9359 7.8038 1 25 99.9359 7.8038 INE457A16AO3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-12 99.8694 7.9530 5 425 99.8703 7.9003 INE237A16LW9 KOTAK MAH BK 10-Sep-12 99.8505 9.1082 1 1.4 99.8505 9.1082 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.8462 8.0319 1 25 99.8462 8.0319 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 99.8006 8.1027 3 130 99.7992 8.1599 INE095A16GC3 INDUSIND BK 13-Sep-12 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.7775 8.1406 2 300 99.7788 8.0917 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 99.7808 8.0171 2 75 99.7799 8.0514 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 99.7840 7.9011 1 25 99.7840 7.9011 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.7155 8.0096 5 250 99.7159 7.9994 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 99.7130 8.0813 1 25 99.7130 8.0813 INE695A16FF5 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-12 99.7360 8.0513 1 25 99.7360 8.0513 INE483A16DG9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Sep-12 99.7159 7.9994 1 10 99.7159 7.9994 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Sep-12 99.6475 8.0699 1 50 99.6475 8.0699 INE457A16AR6 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-12 99.6475 8.0699 1 50 99.6475 8.0699 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 99.6475 8.0699 1 50 99.6475 8.0699 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 99.6458 8.1089 1 50 99.6458 8.1089 INE008A16JU2 IDBI BK 20-Sep-12 99.6443 8.1434 1 5 99.6443 8.1434 INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 99.6479 8.0607 1 25 99.6479 8.0607 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.5518 8.2165 2 125 99.5505 8.2404 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.5729 8.2400 1 100 99.5729 8.2400 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.5608 8.0508 1 75 99.5608 8.0508 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 99.5570 8.1207 1 25 99.5570 8.1207 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 99.5801 8.1005 1 25 99.5801 8.1005 INE691A16GK2 UCO BK 26-Sep-12 99.5361 8.1006 1 25 99.5361 8.1006 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 99.4922 8.0997 1 5 99.4922 8.0997 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 99.1494 8.2403 1 10 99.1494 8.2403 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 98.9967 8.2204 1 25 98.9967 8.2204 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 98.6761 8.3001 1 0.05 98.6761 8.3001 INE237A16MW7 KOTAK MAH BK 27-Nov-12 98.0858 8.4800 1 200 98.0858 8.4800 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.0586 8.4028 6 750 98.0575 8.4076 INE528G16QS5 YES BK 29-Nov-12 98.0162 8.5900 4 275 98.0162 8.5900 INE171A16DS5 THE FEDERAL BK 29-Nov-12 98.0394 8.4876 2 200 98.0394 8.4876 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.0383 8.3950 5 490 98.0291 8.4350 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.0276 8.4413 7 380 98.0291 8.4350 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 98.0154 8.4948 2 300 98.0154 8.4948 INE654A16CK9 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Nov-12 98.0300 8.4311 3 200 98.0297 8.4323 INE036D16CF3 THE KARUR VYSYA BK 30-Nov-12 98.0085 8.5249 2 100 98.0085 8.5249 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 98.0543 8.3250 2 50 98.0543 8.3250 INE036D16CG1 THE KARUR VYSYA BK 3-Dec-12 97.9412 8.5251 5 200 97.9412 8.5251 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF (I) 3-Dec-12 97.9672 8.4152 1 100 97.9672 8.4152 INE651A16CR0 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-12 97.9643 8.4275 3 100 97.9643 8.4275 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 97.9767 8.3751 1 0.05 97.9767 8.3751 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 97.7724 8.4000 2 125 97.7724 8.4000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 97.7504 8.4000 1 50 97.7504 8.4000 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 97.7504 8.4000 1 50 97.7504 8.4000 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 97.7504 8.4000 1 50 97.7504 8.4000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.7262 8.4084 2 30 97.7152 8.4500 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 97.5837 8.6075 1 0.75 97.5837 8.6075 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 97.6186 8.4001 1 50 97.6186 8.4001 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.5897 8.4251 1 0.5 97.5897 8.4251 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 97.5967 8.4001 1 75 97.5967 8.4001 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 97.5310 8.4000 2 150 97.5310 8.4000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 97.4565 8.4302 1 25 97.4565 8.4302 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 97.4287 8.4499 1 50 97.4287 8.4499 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 96.7548 8.8074 1 0.05 96.7548 8.8074 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 96.7564 8.7400 1 20 96.7564 8.7400 INE238A16MU9 AXIS BK 4-Feb-13 96.4571 8.8201 1 50 96.4571 8.8201 INE654A16CI3 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Feb-13 96.4253 8.7299 2 100 96.4253 8.7299 INE695A16DT1 UNITED BK OF INDIA 11-Feb-13 96.3081 8.8000 1 25 96.3081 8.8000 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 95.9560 8.7901 1 50 95.9560 8.7901 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 95.8716 8.8800 1 25 95.8716 8.8800 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 95.9339 8.7899 1 25 95.9339 8.7899 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 95.9117 8.7900 1 25 95.9117 8.7900 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 95.7822 8.8801 2 25 95.7822 8.8801 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.7874 8.8199 2 175 95.7874 8.8199 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.8186 8.8001 1 25 95.8186 8.8001 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.6860 8.8000 3 150 95.6860 8.8000 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 95.6297 8.9201 1 50 95.6297 8.9201 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 95.6860 8.8000 1 25 95.6860 8.8000 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 95.6357 8.8599 1 0.05 95.6357 8.8599 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.5930 8.8100 2 100 95.5930 8.8100 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 95.5758 8.7999 1 25 95.5758 8.7999 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 95.3279 8.9000 1 25 95.3279 8.9000 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 95.3258 8.8601 1 0.05 95.3258 8.8601 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 95.3560 8.8001 1 50 95.3560 8.8001 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.2801 8.8200 1 25 95.2801 8.8200 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 95.1338 9.1074 1 0.1 95.1338 9.1074 INE238A16PO5 AXIS BK 20-May-13 94.0079 9.0175 1 0.1 94.0079 9.0175 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 93.6754 9.0601 1 50 93.6754 9.0601 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 93.6951 9.0299 1 25 93.6951 9.0299 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 93.5337 8.9800 1 25 93.5337 8.9800 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 93.0107 9.2350 1 2.5 93.0107 9.2350 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 92.3308 9.0501 1 10 92.3308 9.0501 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 91.8183 9.0850 1 1.6 91.8183 9.0850 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 91.6611 9.1225 1 10 91.6611 9.1225 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com