Sep 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16DF1 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-12 99.9162 7.6532 3 150 99.9162 7.6532 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 99.9162 7.6532 2 100 99.9162 7.6532 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 99.9162 7.6532 1 50 99.9162 7.6532 INE695A16FD0 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-12 99.9162 7.6532 1 50 99.9162 7.6532 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 99.9162 7.6532 1 25 99.9162 7.6532 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 99.9157 7.6989 1 25 99.9157 7.6989 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.8957 7.6255 2 100 99.8946 7.7023 INE095A16GA7 INDUSIND BK 11-Sep-12 99.8941 7.7389 2 80 99.8941 7.7389 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 99.8721 7.7905 1 50 99.8721 7.7905 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 99.8711 7.8515 1 25 99.8711 7.8515 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Sep-12 99.8761 7.5466 1 13 99.8761 7.5466 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 99.8554 7.5508 1 25 99.8554 7.5508 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.8293 7.8015 1 50 99.8293 7.8015 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 99.8293 7.8015 1 50 99.8293 7.8015 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 99.6941 7.9997 1 85 99.6941 7.9997 INE008A16JU2 IDBI BK 20-Sep-12 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE648A16EK7 SBBJ 24-Sep-12 99.6095 7.9495 1 100 99.6095 7.9495 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.6095 7.9495 1 50 99.6095 7.9495 INE652A16CI7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-12 99.5879 7.9494 1 25 99.5879 7.9494 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 99.5899 7.9107 1 25 99.5899 7.9107 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 99.5447 7.9497 1 50 99.5447 7.9497 INE166A16FS0 ING VYSYA BK 28-Sep-12 99.5201 8.0004 1 25 99.5201 8.0004 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 98.6067 8.4548 1 0.4 98.6067 8.4548 INE095A16GD1 INDUSIND BK 15-Nov-12 98.3997 8.4801 1 10 98.3997 8.4801 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 98.3284 8.5001 1 5 98.3284 8.5001 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 98.3059 8.5000 1 5 98.3059 8.5000 INE095A16GG4 INDUSIND BK 23-Nov-12 98.2201 8.4800 1 15 98.2201 8.4800 INE171A16DG0 THE FEDERAL BK 26-Nov-12 98.1816 8.4501 1 5 98.1816 8.4501 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.1146 8.3499 4 400 98.1146 8.3499 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.1257 8.2998 1 25 98.1257 8.2998 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 98.0993 8.3200 4 200 98.0993 8.3200 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.0954 8.3374 4 200 98.0954 8.3374 INE095A16GH2 INDUSIND BK 30-Nov-12 98.0618 8.4874 5 175 98.0618 8.4874 INE695A16FR0 UNITED BK OF INDIA 30-Nov-12 98.0864 8.3775 2 50 98.0864 8.3775 INE667A16AR0 SYNDICATE BK 30-Nov-12 98.1257 8.2998 1 25 98.1257 8.2998 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.0926 8.3499 1 5 98.0926 8.3499 INE562A16CE7 INDIAN BK 3-Dec-12 98.0297 8.3365 2 75 98.0295 8.3374 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 98.0382 8.2998 1 25 98.0382 8.2998 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.0554 8.3202 1 25 98.0554 8.3202 INE651A16DG1 STATE BK OF MYSORE 5-Dec-12 97.9785 8.3675 5 200 97.9785 8.3675 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 97.9897 8.3201 1 25 97.9897 8.3201 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 97.9679 8.3198 1 50 97.9679 8.3198 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 97.9679 8.3198 1 25 97.9679 8.3198 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 97.9487 8.4001 1 125 97.9487 8.4001 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 97.7594 8.4501 1 4 97.7594 8.4501 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.6979 8.3502 1 50 97.6979 8.3502 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 97.2877 8.4799 2 50 97.2877 8.4799 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 97.2877 8.4799 1 25 97.2877 8.4799 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 97.2877 8.4799 1 25 97.2877 8.4799 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 96.5772 8.8000 1 15 96.5772 8.8000 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 96.5220 8.7100 1 25 96.5220 8.7100 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 96.4873 8.8001 1 10 96.4873 8.8001 INE695A16DT1 UNITED BK OF INDIA 11-Feb-13 96.3385 8.7800 1 25 96.3385 8.7800 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 96.2822 8.7000 1 25 96.2822 8.7000 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 96.2822 8.7000 1 25 96.2822 8.7000 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 96.1602 8.7801 1 100 96.1602 8.7801 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 96.1158 8.7799 1 100 96.1158 8.7799 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 96.0456 8.7372 3 175 96.0270 8.7799 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 96.0313 8.7700 2 150 96.0313 8.7700 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 96.0491 8.7801 1 15 96.0491 8.7801 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 95.9870 8.7700 2 50 95.9870 8.7700 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 95.9383 8.7800 1 25 95.9383 8.7800 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 95.9694 8.7100 1 25 95.9694 8.7100 INE090A16SY3 ICICI BK 5-Mar-13 95.8764 8.7701 1 100 95.8764 8.7701 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 95.8725 8.7300 1 25 95.8725 8.7300 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 95.8423 8.7000 2 100 95.8423 8.7000 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 95.7174 8.7800 3 50 95.7174 8.7800 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.7268 8.7599 1 25 95.7268 8.7599 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.6845 8.7100 1 100 95.6845 8.7100 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 95.6573 8.7674 2 50 95.6419 8.7999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.6604 8.7147 8 320 95.6627 8.7100 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.6678 8.6993 2 150 95.6674 8.7001 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 95.6656 8.7499 1 100 95.6656 8.7499 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 95.5960 8.8501 1 10 95.5960 8.8501 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 95.5585 8.7000 1 100 95.5585 8.7000 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 95.5803 8.6999 1 25 95.5803 8.6999 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.5122 8.7501 1 25 95.5122 8.7501 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 95.4975 8.7801 1 5 95.4975 8.7801 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 95.4423 8.7150 2 100 95.4498 8.7000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.4448 8.7100 1 25 95.4448 8.7100 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 95.4155 8.7251 1 25 95.4155 8.7251 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 95.3661 8.7800 1 25 95.3661 8.7800 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 95.3594 8.7500 2 50 95.3594 8.7500 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 95.3341 8.8000 1 25 95.3341 8.8000 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 95.3594 8.7500 1 9.5 95.3594 8.7500 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 93.6190 8.8850 1 25 93.6190 8.8850 INE562A16BZ4 INDIAN BK 28-Aug-13 91.9385 8.9900 1 5 91.9385 8.9900 INE237A16QR8 KOTAK MAH BK 29-Aug-13 91.9260 8.9800 1 6 91.9260 8.9800 INE528G16QX5 YES BK 29-Aug-13 91.8847 9.0300 1 6 91.8847 9.0300 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 91.8335 8.9912 3 90 91.8325 8.9925 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 91.8345 8.9901 1 5 91.8345 8.9901 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 91.8180 8.9850 2 50 91.8180 8.9850 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 91.7389 9.0050 1 50 91.7389 9.0050 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD 