Sep 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 99.9552 8.1822 3 360 99.9554 8.1500 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 99.9551 8.1979 1 200 99.9551 8.1979 INE008A16JU2 IDBI BK 20-Sep-12 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 99.9329 8.1666 4 675 99.9331 8.1449 INE141A16HZ4 OBC 21-Sep-12 99.9331 8.1449 2 250 99.9331 8.1449 INE683A16856 THE SOUTH INDIAN BANK 21-Sep-12 99.9323 8.2424 1 100 99.9323 8.2424 INE476A16IH0 CANARA BK 21-Sep-12 99.9331 8.1449 1 55 99.9331 8.1449 INE648A16EN1 SBBJ 21-Sep-12 99.9328 8.1815 1 50 99.9328 8.1815 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 99.8690 7.9796 1 25 99.8690 7.9796 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 99.8662 8.1504 1 15 99.8662 8.1504 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 99.8871 8.2510 1 50 99.8871 8.2510 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 99.8422 8.2411 1 50 99.8422 8.2411 INE652A16EA0 STATE BK OF PATIALA 26-Sep-12 99.8197 8.2410 1 75 99.8197 8.2410 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.8217 8.1495 1 50 99.8217 8.1495 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.8439 8.1522 1 10 99.8439 8.1522 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.6401 8.2399 1 75 99.6401 8.2399 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 99.6397 8.2491 1 1 99.6397 8.2491 INE428A16HL5 ALLAHABAD BK 8-Oct-12 99.5500 8.2496 2 50 99.5500 8.2496 INE476A16IK4 CANARA BK 9-Oct-12 99.5282 8.2392 2 150 99.5282 8.2392 INE008A16IG3 IDBI BK 9-Oct-12 99.5714 8.2691 1 75 99.5714 8.2691 INE171A16DP1 THE FEDERAL BK 5-Nov-12 98.9261 8.2548 2 100 98.9261 8.2548 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 98.8665 8.2053 1 500 98.8665 8.2053 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 98.7161 8.1848 5 550 98.7161 8.1848 INE112A16CN2 CORPORATION BK 15-Nov-12 98.6882 8.3650 2 55 98.6882 8.3650 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 98.5732 8.3860 6 500 98.5730 8.3872 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 98.5943 8.2602 6 500 98.5943 8.2602 INE683A16948 THE SOUTH INDIAN BANK 23-Nov-12 98.4956 8.4471 9 600 98.4942 8.4548 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 98.5065 8.3847 3 200 98.5065 8.3847 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.5126 8.3500 1 50 98.5126 8.3500 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.5126 8.3500 1 25 98.5126 8.3500 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 98.4430 8.3666 7 500 98.4433 8.3649 INE683A16765 THE SOUTH INDIAN BANK 26-Nov-12 98.4268 8.4550 3 100 98.4268 8.4550 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 98.3715 8.3923 3 300 98.3715 8.3923 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 98.3767 8.3650 1 100 98.3767 8.3650 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.3478 8.3998 1 200 98.3478 8.3998 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.3001 8.3052 11 1050 98.3001 8.3052 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.3001 8.3052 11 650 98.3001 8.3052 INE168A16DG6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Dec-12 98.2951 8.3300 3 200 98.2951 8.3300 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 98.1943 8.3900 1 5 98.1943 8.3900 INE608A16DY4 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-12 98.1169 8.4400 4 200 98.1169 8.4400 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 98.1191 8.4300 1 50 98.1191 8.4300 INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 98.0827 8.4940 3 400 98.0924 8.4502 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 98.0926 8.3499 1 75 98.0926 8.3499 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 98.1366 8.3501 1 25 98.1366 8.3501 INE667A16867 SYNDICATE BK 12-Dec-12 98.0814 8.3999 1 5 98.0814 8.3999 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 98.0773 8.3201 2 50 98.0819 8.3000 INE705A16DJ9 VIJAYA BK 13-Dec-12 97.9710 8.7898 1 15 97.9710 8.7898 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 97.9692 8.7978 1 5 97.9692 8.7978 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.1035 8.4001 1 5 98.1035 8.4001 INE651A16DH9 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-12 98.0405 8.3852 1 150 98.0405 8.3852 INE491A16037 CITY UNION BK 14-Dec-12 97.9793 8.6525 1 100 97.9793 8.6525 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 97.9933 8.3049 8 300 97.9933 8.3049 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 97.9589 8.3574 4 200 97.9427 8.4251 INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 97.9296 8.4799 1 5 97.9296 8.4799 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 97.8949 8.3498 1 25 97.8949 8.3498 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 97.8729 8.3502 1 75 97.8729 8.3502 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 97.8291 8.3501 1 75 97.8291 8.3501 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 97.7854 8.3499 1 25 97.7854 8.3499 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 97.7416 8.3501 1 25 97.7416 8.3501 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 97.5185 8.6000 1 100 97.5185 8.6000 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 97.1742 8.7001 1 50 97.1742 8.7001 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 97.1068 8.6998 1 50 97.1068 8.6998 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 97.0857 8.6957 4 600 97.0843 8.6999 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 97.0843 8.6999 2 150 97.0843 8.6999 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 96.8825 8.7000 2 175 96.8825 8.7000 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 96.7913 8.7050 2 75 96.7877 8.7151 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 96.5481 8.6999 1 25 96.5481 8.6999 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 96.4873 8.8000 1 5 96.4873 8.8000 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 96.2982 8.7149 1 25 96.2982 8.7149 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 96.1798 8.8400 1 15 96.1798 8.8400 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.1507 8.7500 1 50 96.1507 8.7500 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 96.1803 8.6800 1 25 96.1803 8.6800 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 96.1285 8.7501 1 25 96.1285 8.7501 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.1455 8.7101 1 25 96.1455 8.7101 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 96.1518 8.8000 1 5 96.1518 8.8000 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 95.9958 8.7500 3 150 95.9958 8.7500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.9430 8.7199 4 100 95.9430 8.7199 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 95.9251 8.7600 2 75 95.9251 8.7600 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.9782 8.5925 1 150 95.9782 8.5925 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 95.9255 8.7099 1 25 95.9255 8.7099 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 95.9694 8.7100 1 25 95.9694 8.7100 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 95.8277 8.7801 2 170 95.8277 8.7801 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 95.8414 8.7500 1 100 95.8414 8.7500 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 95.8369 8.7599 1 24 95.8369 8.7599 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 95.8148 8.7600 1 25 95.8148 8.7600 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 95.8158 8.7100 1 25 95.8158 8.7100 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.7846 8.7301 2 100 95.7846 8.7301 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 95.7627 8.7300 1 25 95.7627 8.7300 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.6969 8.7301 1 75 95.6969 8.7301 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.7087 8.7050 2 50 95.7111 8.7000 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.7454 8.7201 1 25 95.7454 8.7201 INE141A16HE9 OBC 28-Mar-13 95.6265 8.7400 1 50 95.6265 8.7400 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 95.6074 8.7800 1 25 95.6074 8.7800 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.6265 8.7400 1 5 95.6265 8.7400 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 94.1556 8.8501 1 100 94.1556 8.8501 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 94.1315 8.8199 1 25 94.1315 8.8199 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 92.6934 8.8800 1 5 92.6934 8.8800 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 92.1575 8.9000 2 100 92.1575 8.9000 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 92.2313 8.8600 1 25 92.2313 8.8600 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 92.1368 8.9000 1 100 92.1368 8.9000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.0361 8.8469 3 105 92.0418 8.8400 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 91.8236 8.9289 6 135 91.9827 8.7400 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 91.7940 8.9642 2 30 91.7933 8.9650 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 91.9310 8.8500 1 25 91.9310 8.8500 INE528G16QZ0 YES BK 17-Sep-13 91.7891 8.9700 1 7 91.7891 8.9700 